- اشترت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية 300 ألف طن من القمح بنسبة بروتين 12.5%، لتوريده بين مارس وأبريل 2026، ضمن جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية. - تضمنت المناقصة خيارات توريد من الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، الأمريكتين، وأستراليا، مع توقعات بتوريد من روسيا ورومانيا والأرجنتين بسبب انخفاض الأسعار. - تعكس الأسعار المنخفضة توقعات بانخفاض الأسعار العالمية في الربع الأول من العام الجديد، مما يعزز استقرار السوق المحلية ويدعم خطط السعودية الاستراتيجية لتأمين احتياجاتها من الحبوب.

ذكرت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الاثنين، أنّ الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن شراء القمح في السعودية اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة جديدة. وأوضحت الهيئة أن عملية الشراء شملت قمحاً صلداً بنسبة بروتين 12.5%، على أن يجري توريده إلى السعودية خلال الفترة من مارس/ آذار إلى إبريل/ نيسان 2026.

وكانت السعودية قد اشترت 455 ألف طن من القمح في أحدث مناقصة شراء دولية معلنة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أعلنت الهيئة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول أنها اشترت نحو 500 ألف طن من القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج، ما ساهم في تقليص احتياجاتها عبر المناقصات الدولية. وقال أحد المتعاملين إن الأسعار الممنوحة تبدو منخفضة للغاية، حوالى 7 إلى 8 دولارات للطن أقل من أسعار الاستبدال في السوق، وربما يعكس ذلك توقعات بانخفاض الأسعار في الربع الأول من العام الجديد بسبب وفرة الإمدادات العالمية من القمح، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

من جانبه، صرّح أحمد الفارس، رئيس الهيئة، أن المناشئ المطروحة تشمل الاتحاد الأوروبي، ومنطقة البحر الأسود، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، مع منح البائعين خيار تحديد المنشأ. وتوقع متعاملون أوروبيون أن يجري توريد القمح من منطقة البحر الأسود، بما في ذلك روسيا ورومانيا، مع إمكانية توريد بعض الكميات من الأرجنتين نظراً لانخفاض أسعارها.

وأضافت الهيئة أن جميع المشتريات جرت بالدولار للطن، شاملة التكلفة والشحن (C&F). وأوضحت أن ميناء جدة سيستقبل شحنة بحجم 60 ألف طن من شركة كارجيل بسعر 258.21 دولاراً للطن، خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس/آذار، إضافة إلى شحنة أخرى بنفس الحجم من شركة سولاريس بسعر 259.74 دولاراً للطن في الفترة ذاتها.

أما بالنسبة إلى ميناء ينبع، فستورد شركة كارجيل كمية قدرها 60 ألف طن بسعر 257.96 دولاراً للطن خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس/آذار، في حين ستورد شركة كوفكو كمية مماثلة بسعر 259.49 دولاراً للطن في نفس الفترة، كما ستتسلم المملكة شحنة إضافية من كارجيل بحجم 60 ألف طن بسعر 258.88 دولاراً للطن خلال الفترة من 1 إلى 15 إبريل/ نيسان 2026.

تعكس هذه المناقصة الجديدة استمرار الهيئة العامة للأمن الغذائي في تنفيذ سياسة تنويع مصادر استيراد القمح وضمان أمن الإمدادات الغذائية للمملكة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، كما تؤكد الأرقام والأسعار المعلنة قدرة السعودية على الاستفادة من المنافسة الدولية للحصول على أفضل العروض، بما يعزز استقرار السوق المحلية ويدعم خططها الاستراتيجية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الحبوب حتى عام 2026.

(رويترز، العربي الجديد)