السعودية ترفع إنتاج النفط وسط تصاعد الحرب في المنطقة

أظهرت مسودة التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك التي اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن السعودية رفعت إنتاجها من النفط بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وذلك قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في وقت أبقت فيه المنظمة على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري.

وبحسب المسودة، فقد أبلغت السعودية المنظمة بأن إمداداتها النفطية إلى السوق بلغت 10.111 ملايين برميل يومياً في فبراير، في حين بلغ إنتاجها الإجمالي 10.882 ملايين برميل يومياً. وكانت الرياض قد أفادت سابقاً بأن إنتاجها بلغ 10.10 ملايين برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

وأفادت مصادر مطلعة على الخطة خلال فبراير بأن السعودية رفعت إنتاجها وصادراتها النفطية في إطار خطة طوارئ تحسباً لشنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط. وجاءت الضربة بالفعل في 28 فبراير، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة، وتعطّل جزء من صادرات النفط والإنتاج، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وفي السياق نفسه، أظهرت مسودة التقرير أن متوسط إنتاج النفط الخام لدول تحالف "أوبك+" بلغ 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني. كما أبقت منظمة أوبك في مسودة التقرير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027 دون تغيير، مشيرة إلى أن أساسيات السوق ما زالت تدعم توقعات نمو قوي نسبياً. وقالت المنظمة إن التطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب مراقبة دقيقة، معتبرة أنه من السابق لأوانه تحديد تأثيرها المحتمل، إن وجد، على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الحساسية الشديدة تجاه التوترات في المنطقة، التي تضم أكبر منتجي النفط في العالم، وتشكل شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة الدولية. وأدت الحرب الأخيرة المرتبطة بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى زيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. وفي مثل هذه الظروف، تلجأ الدول المنتجة الكبرى، وعلى رأسها السعودية، إلى زيادة الإنتاج أو الحفاظ على مستويات مرتفعة منه، لضمان استقرار السوق وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وتكتسب تحركات السعودية داخل تحالف "أوبك+" أهمية خاصة، نظراً لدورها المحوري كأكبر مصدر للنفط عالمياً، وقدرتها على تعديل مستويات الإنتاج بسرعة للتأثير في توازن السوق. كما أن استمرار المنظمة في توقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال الأعوام المقبلة يعكس تقديرات بأن الاقتصاد العالمي سيواصل التعافي رغم المخاطر الجيوسياسية والتقلبات في أسواق الطاقة.

(رويترز، العربي الجديد)