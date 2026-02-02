السعودية تراجع قيود تملك الأجانب في الأسهم… خطوة قد تضخ المليارات

نيويورك

02 فبراير 2026
البورصة السعودية، 16 ديسمبر 2019 (Getty)
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن مراجعة القواعد التي تحدّ من نسب تملك الأجانب في الأسهم المحلية باتت قيد التنفيذ، في إطار مساعي المملكة لتعميق انفتاح سوقها المالية أمام رؤوس الأموال الأجنبية. ونقلت بلومبيرغ عن عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، اليوم الإثنين، قوله إن "حدود تملك الأجانب تخضع حالياً للمراجعة"، في إشارة إلى القيود المعمول بها والتي تمنع المستثمرين الأجانب من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة.
وأضاف: "نحن ملتزمون بإنجاز هذا الملف، ونأمل أن يتم ذلك خلال العام الجاري". وجاءت تصريحات بن حسن خلال مشاركته في منتدى أسواق المال - سيليكت في نيويورك، بما يعكس مضي الهيئة قدماً في خططها لرفع سقف تملك الأجانب البالغ حالياً 49%، بعد أشهر من الغموض التي أحاطت بالملف. ورغم عدم تقديمه تفاصيل إضافية حول الخطوات المقبلة، فإن هيئة السوق المالية كانت قد أوضحت سابقًا أن المراجعة تشمل دراسة خيار إلغاء القيود بالكامل أو اعتماد نهج تدريجي لتخفيفها.

ويُعد تعديل قواعد تملك الأجانب من أكثر القرارات ترقّباً في السوق السعودية خلال عام 2026. وتقدّر بنوك استثمار عالمية، من بينها غولدمان ساكس وجيه بي مورغان، أن الإلغاء الكامل للقيود قد يفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة تصل إلى 10 مليارات دولار.

النفط السعودي في الصين، شاندونغ في 24 أكتوبر 2024 (Getty)
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات متسارعة تشهدها السوق المالية السعودية، شملت السماح لجميع المستثمرين الأجانب بالتداول المباشر في الأسهم المحلية، في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كذلك تندرج ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبناء أسواق مالية أكثر عمقاً وكفاءة، قادرة على دعم أجندة تنويع الاقتصاد المقدّرة بنحو تريليوني دولار، وتقليص الاعتماد على النفط، وفقاً للوكالة التي أشارت إلى أن الأسواق عكست تفاؤل المستثمرين بهذه التوجهات، إذ صعد مؤشر تداول العام (تاسي) بنسبة 8.5% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، مسجّلاً أفضل أداء شهري له منذ عام 2022، قبل أن يضيف 1.4% أخرى في تداولات اليوم الاثنين.

