السعودية تدعم باكستان بـ3 مليارات دولار مع اقتراب سداد قرض إماراتي

قال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنجزيب، إن السعودية ستقدم دعماً إضافياً لإسلام أباد، حجمه ثلاثة مليارات دولار، في تحرك سيساعدها على سد فجوة بمليارات الدولارات في مواردها المالية مرتبطة بسداد ديون اقترب موعد استحقاقها للإمارات. وأضاف أورنجزيب لوسائل إعلام في واشنطن، مساء الثلاثاء، أن الرياض مددت أيضاً وديعة قيمتها خمسة مليارات دولار لفترة أطول.

وتؤكد هذه الخطوة قوة العلاقات بين الرياض وإسلام أباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعد أي عدوان على أي منهما هجوماً على الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة رويترز: "نؤكد أن السعودية وافقت على إيداع ثلاثة مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها". وتواجه باكستان سداد قرض قيمته 3.5 مليارات دولار للإمارات هذا الشهر، مما يشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت نحو 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس/ آذار. ويمثل هذا المبلغ المستحق للإمارات نحو 18% من تلك الاحتياطيات.

وبموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، حجمه سبعة مليارات دولار، تستهدف باكستان الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو/ حزيران. وزار وزير المالية السعودي محمد الجدعان باكستان، يوم الجمعة، في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالت وزارة المالية الباكستانية، في بيان: "أكد أورنجزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقوية الحساب الخارجي للبلاد".

وأضافت الوزارة أن باكستان ملتزمة بالحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي "بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي". ورداً على سؤال وُجّه إليه يوم الاثنين، عن إمكان تقديم قرض سعودي بديلاً عن التمويل الإماراتي، قال أورنجزيب إن "جميع الخيارات مطروحة"، بما يشمل السندات الدولية والقروض والديون التجارية.

وتدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات حجمها ستة مليارات دولار، تضمّنت إيداع ثلاثة مليارات في البنك المركزي الباكستاني، ومثلها في صورة إمدادات نفطية مؤجلة الدفع. وفي الوقت نفسه، برزت باكستان وسيطاً رئيسياً بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في المنطقة، إلى جانب دعمها الدفاعات السعودية بعد تعرّض المملكة لمئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ونشرت باكستان، الأسبوع الماضي، طائرات مقاتلة وطائرات دعم في السعودية، عقب هجمات إيرانية استهدفت بنية تحتية رئيسية للطاقة في المملكة.

رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف يبدأ الأربعاء، جولة دبلوماسية مكثفة لأربعة أيام تشمل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، في إطار مساعي باكستان الحثيثة تمهيداً لجولة ثانية محتملة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوزارة، في بيان، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن "رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيقوم بزيارات رسمية إلى السعودية ودولة قطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل/نيسان 2026".

وأوضح البيان أن الزيارات إلى السعودية وقطر ستُجرى "في إطار ثنائي"، بينما سيشارك رئيس الوزراء شريف في منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من القادة الآخرين على هامش المنتدى.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)