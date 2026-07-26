- تصاعد التوترات في اليمن مع غارات على الحديدة وجزيرة كمران، مما يشير إلى تصاعد الصراع بين السعودية والحوثيين بعد استهداف ناقلات سعودية، وينذر بانتهاء الهدنة وعودة الحرب. - تأثيرات على الشحن والتأمين الدولي مع إيقاف شركات التأمين الدولية التغطية عن السفن المرتبطة بالسعودية، مما يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر ويزيد من تكاليف التأمين للسفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية. - الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية مثل باب المندب وهرمز، حيث تثير الهجمات قلق الدول المنتجة والمستوردة، وتحذر الأمم المتحدة من تصعيد الصراع الإقليمي.

تعرضت محافظة الحديدة شمال غربي اليمن لسلسلة غارات استهدفت منشآت اتصالات وجزيرة كمران الاستراتيجية الواقعة بالقرب من مضيق باب المندب، حيث تبنت السعودية في بيان صادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن هذه العملية في مؤشر على قرارها بالرد على حظر الحوثيين، وبما ينذر بانتهاء الهدنة وعودة الحرب في اليمن.

وجاءت هذه الغارات التي تعرضت لها المدينة اليمنية الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، أول من أمس، عقب الإعلان عن تعرض ناقلة سعودية ثالثة للاستهداف، إذ صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية نقلته وكالة الأنباء "واس" بأن السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، الجمعة 24 يوليو/ تموز، نتج عنه إصابة طفيفة في بدن السفينة. وأوضح أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وأفراد طاقمها. واعتبرت هيئة النقل السعودية أن استمرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل أمن الملاحة البحرية. والسفينة الثالثة المستهدفة إحدى ناقلات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وتبلغ حمولتها نحو 50 ألف طن، ويصل طولها إلى 183 متراً، وقد بُنيت عام 2014 في كوريا الجنوبية، وتُستخدم لنقل النفط والمواد الكيميائية، بحسب بيانات ملاحية. وجاء الحادث بعد إعلان الحوثيين، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، استهداف ناقلتي النفط السعوديتين ENCELIA وLAYLA، فيما تؤكد هيئة النقل السعودية تعرض السفينة الثالثة لمقذوف سبّب حريقاً محدوداً في مقدمتها من دون وقوع إصابات، لتتواصل بذلك سلسلة استهداف السفن السعودية في البحر الأحمر.

قرارات شركات الشحن الدولية

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد لـ"العربي الجديد" أن الاستهداف السعودي لمدينة الحديدة جاء بعد وقوع العديد من الاعتداءات على سفن تصدير النفط والتي اضطر بعضها إلى تغيير مساره إلى قناة السويس. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من قرار لشركات شحن دولية إيقاف التأمين على السفن المرتبطة بالسعودية. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن وسيطين، أن عدداً من أبرز شركات التأمين ضد مخاطر الحرب في سوق "لويدز" لندن قرر استبعاد السفن التي لديها أي ارتباط بالسعودية من التغطية. ويشمل القرار سفناً ترفع أعلام دول أخرى، إذا كانت قد رست سابقاً في موانئ سعودية أو ترتبط بعقود وشحنات سعودية.

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وتستعد بعض شركات التأمين أيضاً لإلغاء وثائق قائمة تغطي شحنات على سفن مرتبطة بالسعودية. وأبلغت شركات التأمين "أسكوت" و"نافيوم" الوسطاء بعد هجمات الأربعاء بأنهما تدرسان إلغاء التغطية عن بعض السفن السعودية أو المرتبطة بالموانئ السعودية في البحر الأحمر، وفق "فاينانشال تايمز".

وحسب الخبير الاقتصادي، ستتعامل شركات التأمين بمزيد من الحذر مع السفن المرتبطة بالسفن السعودية، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى المخاطر، جعل السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية تدفع أقساطاً أعلى مقابل تغطية مخاطر الحرب البحرية للشحنات في البحر الأحمر.

وشمل القصف السعودي جزيرة كمران الاستراتيجية التي تقع قبالة الشاطئ الغربي لميناء الصليف في الحديدة بمسافة ستة كيلومترات، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 100 كيلومتر مربع، وتحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر وممرات الشحن الدولية. كما تعتبر كمران المأهولة بما يزيد على أربعة آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في البحر الأحمر، إلى جانب جزيرة أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون التي تعتبر ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

عدم قصف ميناء الحديدة

يسيطر الحوثيون الذين يحكمون صنعاء وغالبية محافظات شمال اليمن ومن بينها محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، على الجزء الأكبر من باب المندب وموانئ البحر الأحمر الثلاثة؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى النفطي وعدد من الجزر الاستراتيجية في المياه اليمنية على البحر الأحمر والقريبة أو المحاذية لباب المندب أهمها جزيرة كمران. أما جزيرة ميون التي تأتي بعد جزيرة سقطرى على بحر العرب من حيث المساحة والأهمية كموقع بالنسبة لباب المندب فتخضع لسيطرة قوات عسكرية محسوبة على الحكومة المعترف بها دولياً.

وتحدث ناشطون وشهود عيان في مدينة الحديدة لـ"العربي الجديد" أن الغارات لم تطاول ميناء الحديدة واستهدفت منشأة تابعة لشركة الاتصالات اليمنية تقع بالقرب من الميناء الاستراتيجي، وتحديداً بجوار البوابة الشرقية لميناء الحديدة الذي تعرض سابقاً خلال العامين الماضيين لقصف مكثف من قبل إسرائيل وتحالف الازدهار بقيادة أميركا في فترات سابقة، وهو ما تسبب بأضرار بالغة في الميناء وتدمير جميع أرصفته.

في السياق، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي أن من وصفها بـ"المليشيا الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية". كما أوضح المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء.

من جانبه، صرح مصدر أمني مسؤول بحسب وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها التابعة لسلطة صنعاء أن ما وصفه بـ"العدوان السعودي" شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة، استهدف منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة، وجزيرة كمران، فيما قالت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين في صنعاء إن باستهداف السعودية محافظة الحديدة تكون معادلة "التصعيد بالتصعيد" هي عنوان المرحلة القادمة.

ممرات حساسة

من جانبه، اعتبر الخبير الجيولوجي اليمني المتخصص في النفط والغاز، عبد الغني جغمان في حديث لـ"العربي الجديد" أن باب المندب وهرمز ممران حساسان للغاية، والسفن التي تعبرهما محملة بالثروات والأموال والبضائع والسلع والموارد، وعملية استهدافها لا تحتاج إلى قوة كبيرة وأسلحة فتاكة، فأي سلاح أو تهديد يوقف حركتها وهنا مصدر ذعر الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة.

وحاولت الولايات المتحدة سابقاً عن طريق ما يسمى بـ"حلف الازدهار" تأمين السفن وفك الحصار الذي فرضه الحوثيون في حرب غزة إلا أنها فشلت حسب جغمان، ما اضطرها لعقد اتفاق معهم بوساطة عُمانية لإيقاف استهداف السفن. كما حاولت إسرائيل مرات عدة إجبار الحوثيين على التوقف عن استهداف موانئها وسفنها أو السفن الأخرى المتجهة لموانئها، وذلك عن طريق قصف عنيف استهدف ميناء الحديدة ومنشآت خدمية عديدة في الحديدة وصنعاء، لكن من دون جدوى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن الهجوم على السفن التجارية، الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، يُنذر بتصعيد حدة التوترات الإقليمية وتوسيع دائرة التصعيد الراهنة، ما قد يُؤدي إلى جرّ اليمن على نحو أعمق إلى صراع إقليمي.