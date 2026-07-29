السعودية تتصدّر خسائر بورصات الخليج وسط تصاعد التوتر في المنطقة

- شهدت أسواق الأسهم في الخليج تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.3% بسبب التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية واعتراض صواريخ إيرانية. - تأثرت عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع بانخفاض 30% نتيجة الحصار الحوثي، وأغلقت مصفاة جازان بعد هجوم حوثي، مما أثر على أسعار النفط العالمية. - تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع تباين أداء الأسواق الخليجية وامتداد التأثير إلى الأسواق المصرية.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر السعودي القياسي أكبر تراجع في ثلاثة أشهر في ظل تزايد المخاوف من توسع نطاق الحرب في المنطقة، عقب هجمات مشتركة للولايات المتحدة والسعودية في العراق، واعتراض صواريخ إيرانية كانت تستهدف قوات أميركية. وأدى رفض طهران مقترح سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز إلى تبدد الآمال في تهدئة الاضطرابات التجارية المستمرة منذ أشهر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الجيوسياسية الرئيسية التي أدت إلى تراجع بورصات الخليج؟ كيف أثرت هجمات الحوثيين على البنية النفطية السعودية على أسعار النفط عالمياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق، هبط المؤشر القياسي السعودي 1.3%، وهو أكبر انخفاض خلال جلسة واحدة منذ أوائل إبريل/نيسان، متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 2.6% وسهم البنك الأهلي السعودي 3.9%.

وأظهرت بيانات شركتي "كبلر "و"إيه.إكس.إس مارين" أن عمليات تحميل النفط الخام المعلنة من ينبع، وهي مدينة صناعية سعودية رئيسية وميناء مطل على البحر الأحمر، انخفضت 30% على الأقل الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حصار، لكن شركة فورتكسا المتخصصة في تحليلات الطاقة والشحن قالت إن الصادرات مستقرة عموما بسبب زيادة نشاط الناقلات السرية.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب إغلاق شركة أرامكو السعودية مصفاة جازان، التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، في 27 يوليو/تموز، وذلك بعد هجوم شنّه الحوثيون. ونزلت أسهم أرامكو 0.1%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.14 دولارات، أو 4.9%، إلى 88.23 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش.

أسواق بورصات الخليج تتراجع بانتظار نتائج محادثات إيران

بدوره، قال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك لمجموعة سكاي لينكس كابيتال ورئيسها التنفيذي، إن "الحرب في الشرق الأوسط اشتعلت من جديد بعد فترة هدوء قصيرة، في حين أدى رفض إيران مقترح عُمان بشأن مضيق هرمز إلى تراجع ثقة المستثمرين بشكل أكبر". وأضاف تقي الدين أن "أسواق المنطقة من المرجح أن تظل شديدة التأثر بالعوامل الجيوسياسية في المدى القريب، على الرغم من أن نتائج الأعمال القوية للربع الثاني قد توفر دعما على المدى الطويل مع استمرار إعلان النتائج".

وعلى جانب المكاسب، قفزت أسهم شركة اميركانا للمطاعم، المُدرجة في بورصتين والحاصلة على حق الامتياز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسلسلتَي كنتاكي وبيتزا هت، 7.7% في الرياض بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها الفصلية. وأغلقت أسهمها المُدرجة في أبوظبي على ارتفاع 4.9%. وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1%، كما ارتفع المؤشر في أبوظبي بالنسبة نفسها. وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2% متأثرا بخسارة سهم بنك قطر الوطني 0.9%.

أداء مؤشرات الأسواق الخليجية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويترقب المستثمرون الآن قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) المقرر في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وتصريحات رئيس البنك المركزي كيفن وارش التي ستلي ذلك مباشرة، بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

وتتأثر أسواق الأسهم في الخليج بالسياسة النقدية الاميركية نظرا لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار. وانخفض المؤشر الرئيسي في البحرين 0.4%، ونزل المؤشر في الكويت بالنسبة نفسها، في حين صعد المؤشر في عمان 0.5%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2% مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.3%.

تشهد المنطقة منذ فترة تبادلاً متصاعداً للضربات بين إيران وواشنطن، في مشهد يعكس هشاشة أي هدوء مؤقت كان سائداً. فبينما كانت الوساطة العُمانية تسعى لتقريب وجهات النظر بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية عالميا، جاء الرفض الإيراني لهذه المساعي ليطفئ آخر بصيص أمل في تهدئة قريبة.

في الموازاة، لم يعد اليمن بعيدا عن هذه المعادلة، حيث تحوّل إلى طرف فاعل يهدد البنية النفطية السعودية مباشرة، سواء عبر استهداف مصافٍ حيوية كجازان، أو عبر فرض قيود على موانئ استراتيجية كينبع.

هذه الضربات، وإن لم توقف تدفق الصادرات كلياً بفضل مرونة شركات الشحن، إلا أنها كافية لبث القلق في الأسواق وتحريك أسعار النفط عالمياً. ولم تكن الجبهة الاقتصادية بمعزل عن هذا التوتر، إذ تزامنت هذه الأحداث مع اجتماع حاسم للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما وضع مستثمري الخليج أمام معادلة مزدوجة:

مخاطر جيوسياسية مباشرة

ترقب لقرارات نقدية قد تعيد رسم اتجاهات أسواقهم المرتبطة بالدولار.

(رويترز، العربي الجديد)