- يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إتمام صفقة مع شركة ليوناردو الإيطالية لتأسيس وحدة عالمية متخصصة في الهياكل الجوية، مما يعزز استراتيجية السعودية في الصناعات المتقدمة. - الاجتماع المرتقب بين رئيسة الوزراء الإيطالية وولي العهد السعودي قد يكون حاسماً للحصول على الموافقات النهائية، مما يعزز التعاون في قطاع الطيران والدفاع. - الاتفاق يوفر دعماً مالياً لشركة ليوناردو التي عانت من خسائر، مع احتمالية بناء مصنع في السعودية وتعاون في مشروع المقاتلة المستقبلية.

يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إتمام مفاوضات استثمارية مع شركة ليوناردو الإيطالية للدفاع والصناعات الجوية، في صفقة من شأنها أن تؤسس لوحدة عالمية جديدة متخصصة في أعمال الهياكل الجوية (Aerostructures)، وفق ما نقلت بلومبيرغ اليوم الجمعة عن مصادر مطلعة على المحادثات.

وقالت المصادر للشبكة الأميركية إن المفاوضات الممتدة منذ أشهر بين الجانبين باتت في مراحلها النهائية، موضحة أن الاتفاق المرتقب سيشمل تأسيس وحدة مشتركة على مستوى عالمي لتطوير الهياكل الجوية وصناعتها، في خطوة تعزز استراتيجية السعودية لتمركز أكبر في قطاع الصناعات المتقدمة.

وترتبط اللمسات الأخيرة بالاجتماع المتوقع بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة خليجية في البحرين، حيث يُرجَّح أن يكون هذا اللقاء محورياً في الحصول على الموافقات الحكومية النهائية.

ولم يصدر تعليق رسمي من شركة ليوناردو أو من الحكومة الإيطالية التي تمتلك 30% من الشركة، فيما لم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية. ووفق بلومبيرغ، يمثل التعاون المحتمل فرصة للسعودية لتعزيز حضورها في قطاع صناعي عالمي مهم ضمن مساعيها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، إذ تواصل الرياض ضخ استثمارات في الطيران والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

أما بالنسبة لشركة ليوناردو، فيوفر الاتفاق دعماً مالياً لوحدة الهياكل الجوية التي تكبدت خسائر خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع انخفاض وتيرة إنتاج طائرة بوينغ 787 دريملاينر في الولايات المتحدة، وهي طائرة تعتمد على أجزاء بنيوية أساسية تصنّعها ليوناردو. ورغم ذلك، بدأت بوينغ أخيراً في زيادة الإنتاج مجدداً، ما يفتح المجال أمام عودة النشاط إلى هذه الوحدة.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى احتمال أن تبني ليوناردو مصنعاً للصناعات الجوية المدنية في السعودية، في إطار استثمارات أوسع قد تشمل أيضاً تعاوناً في مشروع المقاتلة المستقبلية الذي تعمل عليه إيطاليا بالشراكة مع بريطانيا واليابان، وهو مشروع مكلف تسعى المملكة للمشاركة فيه.