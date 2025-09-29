السجن 15 عاماً وتعويض ضد 17 متهماً في مصر بتهم التهريب والرشوة

- أنهت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في قضية تهريب جمركي ورشوة، حيث تم تزوير محررات رسمية لتمرير مشروبات روحية مستوردة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، مما أضر بالاقتصاد القومي. - كشفت التحقيقات عن شبكة من الموظفين استغلوا مناصبهم لتسهيل التهريب دون سداد الرسوم الجمركية، وتم إحالة 17 متهماً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. - أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن المشدد وغرامات مالية ضخمة، مؤكدة التزامها بمكافحة الفساد والرشوة لحماية المال العام والاقتصاد الوطني.

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، إنهاء تحقيقاتها في واحدة من القضايا الكبرى تتعلق بمسائل التهريب الجمركي والرشوة عبر تزوير محرّرات رسمية واستخدامها في تمرير مشروبات روحية مستوردة بالمخالفة للقانون، بلغت قيمتها أكثر من مليار و25 مليون جنيه. (الدولار= 48 جنيهاً).

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها باشرت التحقيقات في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت عشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، حصلوا عليها رشاوى نظير تسهيل التهريب للبضائع من دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وهو ما يشكل اعتداء صارخاً على المال العام ويضر بالاقتصاد القومي.

وأضاف البيان أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن شبكة متكاملة من الموظفين والمتعاملين معهم، استغلوا مناصبهم وسلطاتهم الوظيفية لتسهيل مرور تلك البضائع المحظورة أو المفروض عليها رسوم جمركية عالية، من خلال "تزييف محرّرات رسمية واستعمالها" بما يضمن تمرير الشحنات خارج الأطر القانونية.

وبناء على ما ثبت من أدلة ومستندات، أمرت النيابة بإحالة سبعة عشر متهماً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتباشر محكمة الجنايات نظر القضية التي انتهت إلى إصدار أحكام رادعة، وصفت بأنها تعكس الإرادة القضائية في مواجهة جرائم الفساد والرشوة.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها، مساء أمس الأحد، وجاء بالسجن المشدّد خمسة عشر عاماً بحق أربعة عشر متهماً رئيسياً، والسجن المشدّد عشر سنوات بحق ثلاثة متهمين آخرين، وتغريم جميع المتهمين مبلغاً مالياً قدره مليون وستمئة وخمسين ألف جنيه، (400 مليون دولار) وإلزامهم جميعاً بتعويض مالي ضخم بلغ مليارَين و51 مليوناً و740 ألفاً و186 جنيهاً، بما يعادل قيمة ما جرى تهريبه والضرر الواقع على الخزانة العامة، والحكم بمصادرة المبالغ المالية التي جرى ضبطها والمستندات المزورة والبضائع المحرزة التي مثلت جوهر القضية.

كما أكدت النيابة العامة أن إصدار هذه الأحكام ليس سوى حلقة جديدة في مسار مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب الجمركي، مشددة على أنها ماضية في رسالتها لحماية المال العام وصون الاقتصاد الوطني، والتصدي بكل حزم لمثل هذه القضايا التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.