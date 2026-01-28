- شهدت إيران تراجعًا قياسيًا في قيمة عملتها، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحرة 153 ألف تومان، مما يعكس أزمة اقتصادية حادة مع تضخم سنوي يصل إلى 44.6% وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 89.9%. - رغم العقوبات الأميركية، تستمر عمليات نقل البضائع بفضل قوة القطاع الخاص، بينما لم تشكل القوات الأميركية تهديدًا مباشرًا للأساطيل الإيرانية، وفقًا لمسؤولين إيرانيين. - يتوقع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، تشمل قيودًا على تصدير مكونات الطائرات المسيرة والصواريخ، وسط توترات سياسية وعسكرية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

بلغ سعر الدولار في السوق الحرة في إيران أعلى مستوى له في تاريخه، بحيث بلغت قيمته 153 ألف تومان (نحو 1.53 مليون ريال إيراني). وبحسب موقع "pashizi.com" الذي يرصد سوق الصرف الحر في إيران، بلغ سعر بيع الدولار في السوق الحرة 153 ألف تومان. وبذلك تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق الحرة.

وتزامن التراجع الأخير بقيمة العملة مع وصول معدل التضخم السنوي في إيران التي تعاني عقوبات أميركية مشددة، إلى 44.6 %. ووفقًا للبيانات الرسمية، سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 89.9 %، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى يناير/كانون الثاني 2026 نحو 7.9 %.

وقال أمين عام رابطة الملاحة البحرية والصناعات ذات الصلة مسعود بل مه: إن "عملية نقل البضائع من وإلى إيران تسير بشكل طبيعي ولا داعي للقلق". وأشار في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من أن التهديد بالعقوبات قد زاد من تكاليف ووقت نقل البضائع، نشهد استمرار نقل البضائع من وإلى إيران بفضل قوة القطاع الخاص وقدرته. وأضاف المسؤول الإيراني: "حتى الآن، لم تشكل القوات الأميركية المعادية أي تهديد أو عقبة أو مشكلة للأساطیل التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد كانت قواتنا المسلحة ولا تزال على أهبة الاستعداد لدعم الأساطیل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجه أسطول آخر للقوات البحرية نحو إيران، في ظل التهديدات بمهاجمتها. والسبت، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت، الجمعة، إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية بخليج عمان، وسط التهديد الأميركي لإيران.

وتوقع مسؤولون أمس الثلاثاء، أن يفرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري عقوبات على نحو 20 فرداً وكياناً إيرانياً بموجب قواعده الخاصة لحقوق الإنسان، لكن من غير المتوقع أن يدرج التكتل الحرس الثوري الإيراني على قائمته للإرهاب بسبب معارضة فرنسا. ويعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في إيران خلال اجتماع مزمع عقده في بروكسل يوم الخميس، من المتوقع أن يوقعوا خلاله على العقوبات الجديدة. وقد تشمل الإجراءات الجديدة قيوداً على تصدير المكونات التي يمكن لإيران استخدامها في إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ. وقال المسؤولون إن مسألة فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب تقديمهم الدعم لروسيا مطروحة أيضاً على الطاولة.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 اندلعت احتجاجات في إيران واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان بحالة السخط الشعبي وتعهد بالعمل على تحسين الأوضاع. وبالتزامن لوحت واشنطن بتنفيذ هجوم عسكري ضد النظام الإيراني بزعم حرصها على حماية المحتجين، فيما تقول طهران إن الإدارة الأميركية تسعى إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي والسعي إلى تغيير النظام. وسبق أن شنت إسرائيل في يونيو/حزيران 2025 بدعم أميركي حرباً على إيران استمرت 12 يوماً، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار.

(الأناضول، العربي الجديد)