- ارتفاع معدلات الرهن العقاري: شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدلات الرهن العقاري للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغ متوسط الفائدة على قرض الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا 6.58%، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. - زيادة أسعار المنازل: أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.7% في يوليو، مع تصدر مدن شمال نيويورك قائمة النمو، مما يزيد من التحديات أمام المشترين المحتملين. - ضغوط اقتصادية متزايدة: استمرار ارتفاع أسعار الوقود والتضخم يضع المشترين تحت ضغوط مالية، مع توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

بعد فترة وجيزة من التفاؤل بانخفاض تكاليف الاقتراض، عادت معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة لتقلب الطاولة على الراغبين في تملك المنازل، مسجلة ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي. ومع بلوغها أعلى مستوياتها منذ عام كامل، تجتمع على رأس المشتري ضغوط ثلاث: فوائد آخذة في الصعود، وأسعار عقارات في تسارع مستمر، وتضخم يعاود الظهور بفعل تقلبات أسواق الطاقة. فهل يحمل هذا الصيف المزيد من الصدمات لسوق الإسكان الأميركي، أم أن الأفق يحمل بارقة أمل؟

فقد كشفت بيانات شركة "فريدي ماك" الصادرة اليوم الخميس أن متوسط الفائدة على قرض الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 6.58%، مقارنة بـ6.55% في الأسبوع السابق، بينما كان المعدل قبل عام عند 6.74%. هذا الارتفاع الطفيف في ظاهره يعكس اتجاهاً صاعداً مستمراً للأسبوع الثالث، ما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك حسبما أوردت شبكة بلومبيرغ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع أسعار العقارات في مدن شمال ولاية نيويورك؟ ما هي توقعات الخبراء بشأن تأثير ارتفاع أسعار الوقود والتضخم على سوق الإسكان خلال فصل الصيف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي تطور يضاعف حجم التحدي، أظهرت بيانات شركة "إنتركونتيننتال إكستشينج" أن أسعار المنازل ارتفعت في منتصف يوليو/تموز بنسبة 1.7% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتصدرت مدن شمال ولاية نيويورك قائمة الأعلى نمواً: روتشستر بـ8.7%، وسيراكيوز بـ7.4%، وألباني بـ6.8%، بينما سجلت كيب كورال في فلوريدا أكبر انخفاض بنسبة 3%.

وفي هذا السياق، حذّرت ليزا ستورتيفانت، كبيرة الاقتصاديين في "برايت إم إل إس"، من أن استمرار ارتفاع معدلات الرهن العقاري سيجعل موسم الصيف بطيئاً في سوق الإسكان، مضيفة: "ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من تضخم شامل يضعان المشترين المحتملين تحت ضغوط مالية إضافية".

ويرى المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر/أيلول، مع استمرار الضغوط التضخمية التي تبقي الأسعار أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة حتى يوم الخميس احتمالاً يزيد على واحد من ثلاثة لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل (28-29 يوليو/تموز)، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم اتفقوا على عدم توقع أي إجراء هذا الشهر.