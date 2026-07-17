- شهدت وول ستريت ضغوطاً قوية على الأسهم الأميركية، خاصة في قطاع الرقائق الإلكترونية، مع تزايد الشكوك حول قدرة الذكاء الاصطناعي على دفع الأسواق لمستويات قياسية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر VIX، المعروف بـ"مقياس الخوف". - تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 بشكل ملحوظ، وسط خسائر مستمرة لشركات أشباه الموصلات، رغم النتائج القوية لبعض الشركات الرائدة في هذا القطاع. - زادت التوترات الجيوسياسية بعد هجمات إيرانية على منشآت أميركية، وتصاعدت المخاوف من تأثيرها على إمدادات الطاقة، بينما أثرت تصريحات ترامب حول الصين على حالة الترقب في الأسواق.

عادت موجة القلق لتخيم على الأسهم الأميركية في وول ستريت بعدما فقدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بريقها، لتتعرض العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية لضغوط قوية، وسط تزايد الشكوك بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دفع الأسواق إلى مستويات قياسية، في وقت زادت فيه نتائج شركة "نتفليكس" وتوقعاتها المخيبة للآمال من حدة عمليات البيع.

وأمام تصاعد التقلبات، ارتفع مؤشر VIX، المعروف بـ"مقياس الخوف" في وول ستريت، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، بينما تراجعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة لمؤشر داو جونز 272 نقطة، أو 0.52%، لتصل إلى نحو 52,036 نقطة، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 59.5 نقطة، أو 0.79%، إلى حوالي 7,472 نقطة، بينما هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 454.25 نقطة، أو 1.55%، لتسجل نحو 28,853 نقطة، بحسب رويترز.

وامتدت خسائر شركات أشباه الموصلات لليوم الثاني على التوالي، إذ تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 2.7% وإنتل 2.8% قبل افتتاح التداولات، فيما انخفض صندوق آي شيرز (iShares Semiconductor ETF) بنسبة 2.4%، بعدما هوى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، فاقداً أكثر من 19% من قيمته منذ ذروته القياسية المسجلة في أواخر يونيو/حزيران. وجاء هذا التراجع رغم النتائج القوية التي أعلنتها كل من تي إس إم سي (TSMC)، أكبر منتج عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي، وإيه إس إم إل (ASML)، الشركة الرائدة في معدات تصنيع الرقائق، ما يعكس أن المستثمرين باتوا أكثر تشككاً في استدامة موجة الصعود التي غذتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية.

وقال كبير محللي الأسواق في آي جي (IG)، كريس بوشامب، إن عمليات البيع لم تعد تقتصر على أسهم الرقائق، بل بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع، وهو ما يظهر بوضوح في أداء مؤشر ناسداك الذي سجل مكاسب كبيرة خلال فترة قصيرة. وزادت الضغوط بعد أن توقعت نتفليكس إيرادات وأرباحاً للربع الثالث من دون توقعات وول ستريت، الأمر الذي دفع سهمها إلى الهبوط بنحو 10% في تعاملات ما قبل الافتتاح.

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ولم تقتصر مخاوف مستثمري الأسهم الأميركية على أداء الشركات، إذ عادت التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة بعد إعلان إيران شن هجمات جديدة على منشآت أميركية في الخليج، عقب ست ليالٍ متواصلة من الضربات الأميركية على أهداف إيرانية، ما أعاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز واحتمال تصاعد الضغوط التضخمية العالمية.

كما زادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي اتهم فيها الصين مجدداً بالتدخل في الانتخابات الأميركية، من حالة الترقب، إذ قد تعقد هذه الاتهامات الهدنة الهشة بين واشنطن وبكين قبل القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بعد شهرين. وفي الأسهم الفردية، تراجع سهم إنتويتيف سيرجيكال (Intuitive Surgical) بأكثر من 11%، رغم تجاوز الشركة توقعات الأرباح والإيرادات في الربع الثاني، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا أكثر ميلاً إلى جني الأرباح والابتعاد عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة، حتى مع استمرار تحقيقها نتائج تشغيلية قوية.