الرقائق ترفع صادرات كوريا الجنوبية إلى 102 مليار دولار في يونيو

- شهدت صادرات كوريا الجنوبية في يونيو نمواً غير مسبوق منذ 1978، حيث ارتفعت بنسبة 70.9% لتصل إلى 102.25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة مبيعات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. - ارتفعت الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا، مع فائض تجاري شهري قدره 36.15 مليار دولار. - أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط استثمارية ضخمة في الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مع استثمارات تتجاوز 576 مليار دولار، وتعاون سامسونغ وإس.كيه هاينكس لبناء مواقع تصنيع جديدة.

سجلت صادرات كوريا الجنوبية الشهر الماضي أقوى معدل نمو لها منذ ما يقرب من نصف قرن، متجاوزة التوقعات، بفضل ارتفاع مبيعات الرقائق الإلكترونية نتيجة زيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي عالمياً. وأظهرت بيانات تجارية أولية صدرت اليوم الأربعاء، أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا قفزت في يونيو/ حزيران 70.9% عن الفترة نفسها قبل عام إلى 102.25 مليار دولار، متسارعة عن الارتفاع الذي سجلته في مايو/ أيار البالغ 53.4%، لتسجل بذلك أكبر زيادة سنوية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1978.

وتشير أرقام وزارة التجارة في سيول إلى ارتفاع صادرات أشباه الموصلات 199.5% إلى 44.8 مليار دولار، ما جعل كوريا الجنوبية رابع دولة في العالم تصل قيمة صادراتها الشهرية إلى 100 مليار دولار، بعد ألمانيا والصين والولايات المتحدة. وقفزت أيضاً مبيعات أجهزة الكمبيوتر 308.8% بفضل زيادة استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي، فيما أنهت منتجات الصلب موجة انخفاض استمرت 13 شهراً لترتفع 9.6% مدعومة ببناء مراكز البيانات. وارتفعت منتجات النفط 49.8% بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت الشحنات إلى الصين 92.1% لتصل إلى 20 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة 78.6% لتصل إلى 20 مليار دولار وإلى الاتحاد الأوروبي 31.8%، لتصل إلى 7.62 مليارات دولار. وزادت إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 86.6%، لتصل إلى 18.3 مليار دولار، غير أن الصادرات إلى المنطقة انخفضت 8.4%. وزادت الواردات 30.1% إلى 66.10 مليار دولار، بعد ارتفاعها 20.7% في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع أسرع من الزيادة البالغة 26.3% التي توقعها الاقتصاديون، وهو الأسرع منذ مايو/ أيار 2022.

اقتصاد دولي كوريا الجنوبية تقر استثمارات بـ350 مليار دولار في الولايات المتحدة

وسجلت كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً شهرياً 36.15 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق، ليصل فائضها للنصف الأول من العام إلى 138.3 مليار دولار، مقارنة بـ77.4 مليار دولار في 2025 بأكمله. وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، سجلت الصادرات مستوى قياسياً، إذ ارتفعت بنسبة 48.4% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 496.7 مليار دولار. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163% مقارنةً بالعام السابق في النصف الأول من العام.

وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، في بيان وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن "كوريا الجنوبية تمكنت من تحقيق أداء تصديري قياسي في النصف الأول من العام بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات مدفوعةً بالطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي". وأطلقت كوريا الجنوبية أول من أمس الاثنين، سلسلة من المشروعات العملاقة في مجالي الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إذ تعهد الرئيس لي جيه ميونغ بتعزيز مكانة بلاده في هذه الصناعات من خلال استثمارات تتجاوز 576 مليار دولار على مدار عدة سنوات.

وأضاف أن شركتي سامسونغ وإس.كيه هاينكس ستستثمران، بالتعاون مع الموردين، نحو 800 تريليون وون (حوالى 517.9 مليار دولار) لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق لكل منهما في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. وأشار إلى أن مدينة غوانغجو ومقاطعة جولا الجنوبية ستستثمران ما بين خمسة و20 تريليون وون في هذه المشروعات، إلى جانب استثمارات إضافية بقيمة 81 تريليون وون لإنشاء مجمع لتغليف الرقائق في منطقة تشونجتشونج قرب سيول.

(الدولار= 1554.2 وون كوري جنوبي)

(رويترز، العربي الجديد)