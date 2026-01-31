الرسوم تعصف بالمكسيك في 2025 وتدفع دول الجوار لحسابات جديدة صعبة

- شهدت المكسيك في عام 2025 أضعف نمو اقتصادي منذ جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% فقط، متأثرًا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة وسياسات ترامب الحمائية. - تعاني المكسيك من ركود اقتصادي بسبب تزايد القطاع غير الرسمي وتراجع الاستثمار الثابت، مع توقعات بنمو اقتصادي لا يتجاوز 1.4% سنويًا، وفقًا لغابرييلا سيلر وألفريدو كوتينيو. - أظهرت بيانات الربع الأخير من 2025 نموًا بنسبة 1.6%، مدفوعًا بالأنشطة الأولية والخدمات، بينما تواجه كندا وأمريكا اللاتينية تهديدات اقتصادية بسبب السياسات الأمريكية.

سجلت المكسيك أسوأ أداء اقتصادي لها في عام 2025 منذ التراجع الحاد الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 في عام 2020، في نتيجة تعكس حساسية اقتصادها لأي توتر تجاري مع الولايات المتحدة، الشريك الذي تستقبل أسواقه أكثر من 80% من صادرات ميكسيكو.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا المكسيكي أمس الجمعة، فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 2025 بنسبة 0.7% مقارنة بعام 2024. ورغم أن هذه الزيادة جاءت أعلى من تقديرات كثير من مؤسسات القطاع الخاص، فإنها تظل الأضعف منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بقوة تحت وطأة الجائحة.

هذا التباطؤ ترافق مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتوسع الخطاب الحمائي، إذ أعادت قرارات الرسوم الجمركية التوتر إلى سلاسل الإمداد العابرة للحدود ورفعت درجة عدم اليقين لدى الشركات، خصوصا في القطاعات المرتبطة بالتصدير نحو السوق الأميركية.

في هذا السياق، قالت غابرييلا سيلر من مؤسسة الخدمات المالية المكسيكية "المجموعة المالية باسي" في مذكرة لها صدرت أمس الجمعة إن "المكسيك وقعت في فخ الركود الاقتصادي نتيجة لتزايد القطاع غير الرسمي، وتراجع الاستثمار الثابت، وانخفاض الإنتاجية، وضعف مؤسساتها"، وأضافت: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ولم تتمكن المكسيك من تحقيق نمو يتجاوز 1.4% سنويًا، وهو ما يُعدّ بحد ذاته خبرا سيئا". وتوقعت بحلول عام 2026، "ألا يتحقق هذا المعدل من النمو، بل سيبلغ حوالي 0.8%".

وحذر مدير قسم أميركا اللاتينية في وحدة الأبحاث لدى وكالة موديز، ألفريدو كوتينيو من أن الأداء الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كان "متوسطًا". وعزا هذا الأداء الضعيف في تصريحات لصحيفة "إل باييس" الإسبانية إلى عوامل خارجية وداخلية. فعلى الصعيد الخارجي، "أثرت السياسات الحمائية الأميركية على التجارة والتحويلات المالية والاستثمارات مع الولايات المتحدة". أما على الصعيد الداخلي، فقد رصد الخبير "ضعفا مزمنا" في الاستثمار الإنتاجي في البلاد، فضلا عن مناخ من عدم اليقين يحيط بالإصلاحات الدستورية، مما أدى إلى تثبيط الاستثمار الخاص.

اللافت أن بيانات الربع الأخير من العام أظهرت نموًا سنويا بنسبة 1.6%، مدفوعًا بالأنشطة الأولية، حيث ارتفع نشاط القطاع الأولي 6.0% على أساس سنوي، ثم الخدمات 2%، أما بقية الأنشطة الثانوية فارتفعت 0.3% فقط، وهو ما يعكس فتور الصناعة المرتبطة تقليديا بطلب الولايات المتحدة وسلاسل التصنيع عبر اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أما على مستوى التوقعات، فقد أظهر أحدث مسح للبنك المركزي المكسيكي، بنك المكسيك أن متوسط توقعات نمو 2025 استقر عند نحو 0.39%. هذه الهوة بين النمو المحقق والاقتصاد المتوقع تعكس درجة الحذر التي سادت طوال العام نتيجة ضبابية الرسوم وقواعد المنشأ والتصنيف الجمركي، إضافة إلى تذبذب قرارات السياسة التجارية الأميركية.

في الإقليم، لا تقف المخاوف عند حدود المكسيك. كندا تبدو معرضة لصدمة تجارية مباشرة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم 100% على السلع الكندية في حال مضت أوتاوا في مسار اتفاق تجاري مع الصين، وهو تهديد دفع بنك كندا إلى التحذير من "احتمال غير معتاد" لصدمة اقتصادية جديدة مصدرها السياسة التجارية الأميركية.

أميركا اللاتينية بدورها تراقب بقلق اتساع نطاق الرسوم. ففي البرازيل، ناقشت تقارير تأثير تهديدات تعرفة مرتفعة قد تضرب صادرات بعينها مثل القهوة، مع احتمالات إعادة توجيه الشحنات أو خسارة حصة في السوق الأميركية إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الرسوم.

وفي منطقة الكاريبي، يبرز ملف كوبا حيث أعلنت واشنطن توجها لفرض رسوم على الدول التي تزود هافانا بالنفط، وهو ما يضع شركاء إقليميين مثل المكسيك أمام حسابات اقتصادية ودبلوماسية معقدة قد تمتد آثارها إلى التجارة والطاقة في الجوار.