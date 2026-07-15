الرئيس الجزائري يزور ألمانيا لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية

- يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى ألمانيا لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية، مع التركيز على التعاون في الطاقات الجديدة وصناعة السيارات. - سيُعقد منتدى اقتصادي جزائري-ألماني لتوقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية في مجالات مثل المحروقات والطاقات المتجددة، بما في ذلك مشروع "طاقتي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر. - تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا منذ 2018، مع شراكات بارزة مثل إنتاج سيارات مرسيدس بنز، ويميل الميزان التجاري لصالح ألمانيا.

يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الخميس لقاءات رسمية في ألمانيا تلبية لدعوة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تدوم يومين، تتوج بإعلان وثيقة شراكة استراتيجية بين البلدين، هي الثانية من نوعها التي توقعها الجزائر مع بلد أوروبي بعد إيطاليا. وسيبحث تبون خلال لقاءاته الرسمية مع المسؤولين الألمان، من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرز، مسائل سياسية وقضايا الشراكة والتعاون الاقتصادي، والسعي لـ"إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون نحو آفاق استراتيجية أوسع تشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك"، حيث تراهن الجزائر على دعم وجلب استثمارات ألمانية في قطاعات حيوية مثل الطاقات الجديدة وصناعة السيارات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القطاعات الحيوية التي تركز عليها الجزائر لجذب الاستثمارات الألمانية؟ ما هي أبرز الاتفاقيات التي يتوقع توقيعها على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وسيعقد، على هامش الزيارة منتدى اقتصادي جزائري-ألماني، بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، يُنتظر أن تتوج أشغاله بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية في عديد المجالات، لاسيما المحروقات، والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، والصناعة الصيدلانية، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة.

ومن بين مشاريع الشراكة التي تراهن عليها الجزائر مع ألمانيا تلك التي تخص تطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للطاقة، حيث يجري تنفيذ مشروع" طاقتي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي تم توقيع الاتفاق بشأنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بقيمة 12 مليون يورو، بتمويل من بنك التنمية الألماني، يتضمن تركيز المهارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مساهمة تقدر بـ35 مليون دولار على شكل هبة من الحكومة الألمانية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين بقدرة 50 ميغاوات.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وألمانيا تطورا معتبرا، خاصة في الجانب الاقتصادي منذ عام 2018. ومع تسلم الرئيس عبد المجيد تبون السلطة نهاية عام 2019، أبان الأخير عن توجه لافت لإقامة شراكة اقتصادية وسياسية مع ألمانيا، وقال في وقت سابق ان ألمانيا "دعمت الكفاح الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وساعدت الجزائر في بناء الدولة"، في إشارة منه الى ألمانيا الشرقية زمن العهد الاشتراكي.

وتنشط حاليا بالجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية متخصصة في مجالات مختلفة، منها الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات، إذ ترتبط الجزائر وألمانيا بشراكة هامة في قطاع إنتاج سيارات من مرسيديس بنز بين المجمع الألماني دايملر والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني، حيث جرى إنشاء ثلاثة مصانع لإنتاج مركبات الوزن الثقيل لعلامة مرسيدس-بنز، في منطقة الرويبة في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، ومصنع لإنتاج سيارات مرسيدس بولاية تيارت غربي الجزائر، ومصنع لإنتاج محركات مرسيدس-بنز و دوتز و أم.تي.أو، في منطقة قسنطينة شرقي الجزائر.

وتعد ألمانيا من بين الدول التي تحوز على استثمارات في الجزائر في قطاع المحروقات من خلال الشركة الألمانية "ايردول اجي"، والتي تعتبر شريكا مع سوناطراك في عقد من أجل البحث وتقدير واستغلال المحروقات في منطقة رقان جنوبي الجزائر، كما تسعى الجزائر للاستفادة من تجربة ألمانيا في مجال الطاقات المتجددة، خصوصا الألواح الشمسية، وتكنولوجيا مراكز البيانات.

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وعلى صعيد التجارة الخارجية بين البلدين، يميل الميزان التجاري لصالح ألمانيا، التي تحتل منذ عام 2017 المرتبة الرابعة في ترتيب الدول المصدرة للجزائر بمبلغ 3.21 مليارات دولار، في حين بلغت الصادرات الجزائرية نحو 1.2 مليار دولار. وتستورد الجزائر من ألمانيا التجهيزات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية، في حين تهيمن المحروقات (البترول والغاز) على الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا، فضلا عن المواد نصف المصنعة، كما أعلنت سوناطراك، أمس الثلاثاء، تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، وهو ما يعزز من مكانة الجزائر في السوق المحلي الألماني للغاز والطاقة.