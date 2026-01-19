الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: سنركز على هذه القطاعات

- يعتزم جهاز قطر للاستثمار تبني نهج انتقائي في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مع التركيز على المشاريع ذات الجدوى طويلة الأمد وتقييم إمكانات الإيرادات والتنفيذ. - أطلق الجهاز شركة "كاي" لبناء مراكز البيانات والخدمات، بالتعاون مع "بروكفيلد" في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، مستهدفًا قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي. - يخطط الجهاز لاستثمار 25 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا بحلول 2025، مع دعم حكومي بقيمة 2.4 مليار دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي محلياً وجذب المواهب والاستثمارات.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، الذي أنجز سلسلة من الاستثمارات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية خلال الأشهر الأخيرة، اتباع نهجٍ أكثر انتقائية في هذا القطاع خلال العام المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، محمد السويدي، اليوم الاثنين في مقابلة صحافية في جناح "استثمر في قطر" بدافوس، إنّ "التداخل بين الذكاء الاصطناعي والقطاعات الأخرى بالغ الأهمية".

وأضاف أنه بعد خمس أو ست سنوات من بناء أي مشروع، ينبغي أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم إمكانات الإيرادات، والتنفيذ، ومكاسب الإنتاجية، وتابع "هذه هي المشاريع التي سندعمها بشكلٍ أكبر"، ونبه إلى أن "ما يُقلقنا في ابتكارات الذكاء الاصطناعي هو الزخم قصير الأجل"، مُشيراً إلى المشاريع التي تعتمد على زخم السوق بدلاً من بناء نماذج تُثبت جدواها على المدى الطويل، وتابع أن "الثورة في الذكاء الاصطناعي في شكلها الصناعي الجديد حقيقية. كل تقدم كبير في الثورة الصناعية يستغرق من 30 إلى 40 عاماً حتى يتحقق".

وذكّر السويدي بإطلاق شركة كاي (Qai) قبل شهرين، إذ "ستركز الشركة على بناء مراكز البيانات، بالإضافة إلى الخدمات والتطبيقات المتعلقة بها"، وأشار إلى أن الصندوق سيركز على قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التي يُتوقع أن تستفيد كثيراً من مكاسب الإنتاجية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، كما سيواصل الاستثمار في المعادن والسلع ومراكز البيانات، مع توقع المزيد من الإعلانات من جهاز قطر للاستثمار. يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخلت "كاي" في شراكة مع شركة "بروكفيلد لإدارة الأصول" في مشروعٍ بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبيرغ. وجاء ذلك عقب مشاركة جهاز قطر للاستثمار في جولة تمويل بقيمة 13 مليار دولار لشركة "أنثروبيك" في وادي السيليكون (شركة ذكاء اصطناعي ناشئة أميركية من إنشاء أعضاء سابقين لشركة أوبن أيه آي)، ومشروع مشترك بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مجال مراكز البيانات مع شركة "بلو آول كابيتال" ( شركة رائدة في إدارة الأصول).

وعن كيفية التعامل مع الاضطرابات العالمية قصيرة الأجل في أسواق رأس المال اليوم، قال السويدي "أعتقد أنه في هذا السوق، كمستثمر رئيسي، علينا أن نعمل بوعي كامل، فنركز على الاضطرابات العالمية، ونولي اهتماماً خاصاً للاضطرابات قصيرة الأجل التي تحدث في أسواق رأس المال".

وأعلن صندوق قطر للاستثمار في بيان الجمعة الماضي، أنّ حجم الاستثمارات القطرية في العام الحالي من قطاع التكنولوجيا يقدر بحوالى 25 مليار دولار، مشيراً إلى بعض الصفقات المنجزة خلال 2025، ومنها المشاركة في جولة تمويل بقيمة 275 مليون دولار لشركة "دي - ماتريكس" المتخصّصة في هذا المجال، وذلك ضمن الخطط القطرية لدخول الأسواق العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستمرار في العمل على إتمام ضخ الحوافز الحكومية التي جرى الإعلان عنها سابقاً، والبالغة نحو 2.4 مليار دولار، لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محلياً وتعزيز القدرات الوطنية وجذب المواهب والاستثمارات.