الرئيسة المكسيكية تتحرك لحل أزمة نفط كوبا

- تسعى الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لاستخدام القنوات الدبلوماسية لاستئناف شحنات النفط إلى كوبا، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة وتهديدات أميركية بحرمانها من النفط الفنزويلي الحيوي. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف تصدير النفط المكسيكي إلى كوبا، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في الجزيرة، بينما تحاول المكسيك إرسال مساعدات إنسانية والتوصل لاتفاق مع واشنطن. - تعتمد كوبا بشكل كبير على واردات النفط لتشغيل قطاعاتها الحيوية، وأي تراجع إضافي في الإمدادات يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

كشفت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، يوم الثلاثاء، أنها تستخدم جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة لضمان استئناف شحنات النفط الخام إلى كوبا، التي تواجه تهديداً من واشنطن بحرمانها من إمدادات النفط الحيوية. وتعتمد كوبا، التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، منذ فترة طويلة على إمدادات النفط من فنزويلا، التي اختطف رئيسها نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أميركية الشهر الماضي.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرته على النفط الفنزويلي، وتعهد بحرمان كوبا منه، مهدداً بفرض رسوم جمركية على أي دولة أخرى تتدخل لمساعدة هافانا الخاضعة للعقوبات الأميركية. وأبدت شينباوم تردداً في قطع الإمدادات النفطية عن كوبا، خشية التسبب بأزمة إنسانية، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم تعريض بلادها لخطر الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب.

والاثنين، أعلن ترامب أن المكسيك ستتوقف عن تصدير النفط إلى كوبا. ومن شأن توقف الإمدادات المكسيكية أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأخطر التي تواجهها كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وأعلنت شينباوم أن المكسيك سترسل مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع، في وقت تسعى فيه للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن يسمح لها أيضاً بإرسال النفط. وقالت: "نحن ندرس نطاق الرسوم الجمركية التي هدد بها ترامب، ونستخدم جميع القنوات الدبلوماسية، ولم نتوصل إلى اتفاق بعد في هذا الشأن". ويُعد النفط الفنزويلي شريان حياة لكوبا، التي كانت ترسل في المقابل الأطباء والمعلمين وغيرهم من المهنيين إلى فنزويلا.

وتواجه كوبا منذ سنوات أزمة اقتصادية مركبة تفاقمت مع تشديد العقوبات الأميركية وتراجع الدعم الخارجي، ولا سيما من فنزويلا التي شكّل نفطها لعقود ركيزة أساسية لتأمين احتياجات الجزيرة من الطاقة. ويُعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد الكوبي، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء ووسائل النقل والقطاع الصناعي، في ظل محدودية الإنتاج المحلي.

وقد أدت الأزمات المالية المتكررة ونقص العملات الأجنبية إلى صعوبة تمويل واردات الوقود، ما تسبب بانقطاعات كهربائية متكررة وتراجع الإنتاج الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية. كما أن أي تراجع إضافي في إمدادات النفط يهدد بتفاقم الضغوط الاجتماعية والمعيشية في البلاد، خصوصاً مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الإيرادات من السياحة والتحويلات المالية. والأزمة الحالية تعكس تعقيدات التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، إذ تحاول المكسيك الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة، وتجنب تفاقم الأوضاع المعيشية في كوبا من جهة أخرى.

(فرانس برس، العربي الجديد)