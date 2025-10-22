الذهب ينعش اقتصادات أفريقيا الناشئة

- شهدت الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا مكاسب كبيرة بفضل ارتفاع أسعار الذهب، مما دعم الأسهم والعملات وثقة المستثمرين في دول مثل غانا وجنوب أفريقيا وأوزبكستان. - غانا استفادت بشكل كبير، حيث بلغت صادراتها من الذهب 8 مليارات دولار في أكتوبر، وارتفع السيدي الغاني بنسبة 38%، مما يعزز الحساب الجاري ويقلل التضخم. - جنوب أفريقيا وأوزبكستان شهدتا تحسنًا في الأسواق المالية، مع أداء قوي لبورصة جوهانسبرغ وزيادة في صادرات الذهب، مما يعزز ميزان التجارة والاحتياطات الأجنبية.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الذهب إلى تحقيق عدة دول أفريقية ناشئة مكاسب كبيرة، بخاصة غانا، المنتج الأول للذهب في القارة، وجنوب أفريقيا، إلى جانب أوزبكستان في آسيا، ما دعم الأسهم والعملات وثقة المستثمرين في الدول المنتجة الرئيسية، وفق تقارير اقتصادية دولية. وقالت نينج سن، كبيرة استراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة ستيت ستريت ماركتس، أمس الثلاثاء، إن هذا الارتفاع يعود بالنفع على الأسواق الناشئة أكثر من المتقدمة، إذ إن الأسواق الناشئة لا تنتج الذهب فحسب، بل تخزنه أيضا، بحسب موقع "Markets".

وأوضح تقرير لموقع "Discovery Alert" أن الأسواق الناشئة استفادت من الارتفاع التاريخي للذهب فوق 4200 دولار للأونصة، مشيرا إلى أن قطاع المعادن النفيسة بلغ مستويات غير مسبوقة خلال عامي 2024 و2025، حيث تجاوز سعر العقود الآجلة للذهب ضعف مستوياته في أواخر 2023، مما أحدث تحولات جذرية في الأسواق المالية العالمية.

وتعد الاقتصادات الناشئة المستفيد الأكبر من هذه الطفرة، بفضل مكاسب الإنتاج المفاجئة واستراتيجيات تراكم الاحتياطيات الاستراتيجية. إذ يمثل الذهب في الدول الأفريقية الناشئة ركيزة تصديرية رئيسية ومصدراً للعملة الصعبة، بينما يعد في الاقتصادات المتقدمة أصلا استثماريا محدود الأثر على الناتج القومي. وكلما كان الاقتصاد أقل تنوعا، زادت حساسيته تجاه أسعار الذهب.

واستفادت غانا، المنتج الأول للذهب في أفريقيا (نحو 130 طناً سنوياً)، من الارتفاع الأخير، إذ بلغت قيمة صادراتها من الذهب في أكتوبر/تشرين الأول الجاري نحو 8 مليارات دولار، مقارنة بـ9 مليارات في 2024 و6 مليارات في 2023، بحسب بيانات هيئة "غولد بود" الحكومية. كما ارتفع سعر صرف السيدي الغاني بنحو 38% هذا العام، ما جعله العملة الأفضل أداء في العالم وفق "بلومبيرغ". وكان تقرير سابق صادر عن "فيتش سوليوشنز" نشره موقع "سيتي نيوزروم" في يوليو/تموز الماضي، توقع أن يسهم ارتفاع أسعار الذهب في تعزيز صادرات غانا وتحسين الحساب الجاري وتقليل ضغوط التضخم. وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومجلس الذهب العالمي، تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للذهب (380 طنا، 11% من الإنتاج العالمي)، تليها أستراليا (310 أطنان)، روسيا (300 طن)، كندا (200 طن)، والولايات المتحدة (170 طنا).

وفي جنوب أفريقيا، حققت بورصتها أفضل أداء سنوي منذ عقدين، إذ تضاعفت قيم أسهم شركات تعدين الذهب مثل سيبانيا ستيلووتر وأنغلو غولد أشانتي وغولد فيلدز ثلاث مرات هذا العام، بينما صعد مؤشر "فوتسي جيه إس إي" بأكثر من 30%، مدعوما بقوة الراند وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 9% لأول مرة منذ 2018. وفي السودان، الذي ينتج نحو 80 طناً من الذهب سنويا بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، يتوقع أن يستفيد أيضاً من الارتفاع العالمي، رغم تهريب جزء كبير من الإنتاج، خصوصاً من جانب قوات الدعم السريع، وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. وبعيداً عن أفريقيا، أظهر تحليل لشركة باين بريدج إنفيستمينتس أنّ الذهب في أوزبكستان (وسط آسيا) الذي يشكل أكثر من 40% من صادرات البلاد ساهم في تحسين ميزان التجارة والاحتياطات الأجنبية، ما يؤكد أنّ الاقتصادات الناشئة الغنية بالذهب، عموماً، أصبحت المستفيد الأكبر من الارتفاع القياسي في أسعاره.