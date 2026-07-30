- شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بعد تثبيت الفائدة الأميركية، مدعومًا ببيانات تضخم أضعف من المتوقع، مما دفع تجار الجملة لتعليق التسعير مؤقتًا. - تباطؤ الضغوط التضخمية دعم الذهب، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 45 جنيهًا، مع توقعات بانتهاء دورة التشديد النقدي دون خفض الفائدة. - الاتجاهات العالمية تشير إلى زيادة احتياطيات الذهب لحماية الثروات السيادية، رغم عدم توقع تراجع سريع للدولار وتحذيرات من تقلبات الذهب كبديل للأصول السائلة.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد يوم من الترقب الحذر الذي سيطر على الأسواق المحلية والعالمية انتظارًا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، والذي قرر تثبيتها أمس. وفي الوقت نفسه، عززت بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أضعف من المتوقع، مكاسب المعدن النفيس، بينما تؤكد تقارير دولية أن البنوك المركزية حول العالم تتجه بوتيرة متسارعة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب باعتباره أحد أهم الأصول الاستراتيجية لحماية الثروات السيادية في عالم يزداد اضطرابًا.

وشهدت سوق الذهب المصرية، أمس الأربعاء، حالة غير مسبوقة من الترقب، بعدما أوقفت شركات وتجار الجملة عمليات التسعير مؤقتًا لحين اتضاح مسار السياسة النقدية الأميركية، خشية التعرض لخسائر ناجمة عن تقلبات حادة في الأسعار فور صدور قرار الفيدرالي. وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، لـ"العربي الجديد"، إن تجار الجملة فضلوا تعليق التسعير مؤقتًا بسبب الضبابية التي أحاطت بقرار الفيدرالي، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا في أسعار الذهب عالميًا، بعدما أصبحت الأسواق تركز بصورة أكبر على أسعار الفائدة والدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. ومع انقضاء حالة الترقب، سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية.

وقال مدير "مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية" وليد فاروق، لـ"العربي الجديد"، إن سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفع بنحو 45 جنيهًا مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء، ليصل إلى 5930 جنيهًا. وأضاف أن غرام الذهب عيار 24 سجل 6777 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5083 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 47440 جنيهًا. وعالميًا، ارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 31 دولارًا ليصل إلى نحو 4081 دولارًا، مقتربًا مجددًا من الحاجز النفسي عند 4100 دولار للأونصة، بعدما كان قد استقر أمس قرب 4036 دولارًا أثناء انتظار قرار الفيدرالي.

ووفقًا لمرصد الذهب، جاءت مكاسب المعدن النفيس عقب صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وأظهرت البيانات ارتفاع المؤشر بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال يونيو/ حزيران، بينما تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري. أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فارتفع بنسبة 0.1% شهريًا، مقابل توقعات بلغت 0.2%، فيما تباطأ معدل نموه السنوي إلى 3.3% مقارنة بـ3.4% سابقًا.

ويرى فاروق أن هذه البيانات قدمت دعمًا واضحًا للذهب، لأنها تشير إلى تباطؤ تدريجي في الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي إذا استمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة. لكنه أكد أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف للفيدرالي عند 2%، ما يعني أن البيانات لا تمثل تحولًا كاملًا نحو خفض أسعار الفائدة، وإنما تمنح الأسواق قدرًا أكبر من التفاؤل بشأن اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.

ولم يكن التضخم وحده المحرك للأسواق، إذ أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بـ2.1% في الربع الأول، كما جاءت أقل من توقعات الأسواق البالغة 2.1%. ويعزز هذا التباطؤ، بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية، توقعات المستثمرين بأن يصبح الفيدرالي أكثر حذرًا في تشديد السياسة النقدية، وهو ما يصب في صالح الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. وفي المقابل، ظلت بيانات سوق العمل قوية نسبيًا، بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأولية 197 ألف طلب فقط، وهو ما حدّ من وتيرة صعود المعدن النفيس.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في قرار شهد انقسامًا داخل لجنة السوق المفتوحة، بعدما أيّد ثلاثة أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما فضلت الأغلبية تثبيت الأسعار. وقال فاروق إن الأسواق لم تتفاعل مع قرار التثبيت في حد ذاته، وإنما مع الرسائل التي حملها بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وأوضح أن عدم رفع الفائدة أزال أحد مصادر الضغط المباشر على الذهب، لكنه لا يعني انتهاء مخاطر التصحيح، في ظل استمرار تأكيد رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي سيواصل الاعتماد على البيانات، وأن الوصول بالتضخم إلى مستهدف 2% لا يزال يحتاج إلى وقت.

ورغم تحسن أداء الذهب، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لا يزال يمثل أبرز العقبات أمام موجة صعود قوية. وبلغ العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عامًا نحو 5.244%، وهو مستوى يعكس استمرار المخاوف بشأن التضخم والاحتياجات التمويلية للحكومة الأميركية. ويرى "مرصد الذهب" أن استمرار صعود المعدن النفيس يتطلب تراجعًا متزامنًا في الدولار الأميركي وعوائد السندات، وليس مجرد تحسن في بيانات التضخم.

وبعيدًا من تحركات الأسواق اليومية، تكشف الاتجاهات العالمية عن تحول أعمق في النظرة إلى الذهب. فبحسب تقرير حديث صادر عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، لم يعد الذهب مجرد أصل احتياطي تقليدي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات لدى البنوك المركزية. ويستند التقرير إلى استطلاع شمل أكثر من 70 بنكًا مركزيًا، أظهر أن 82% من البنوك المركزية أصبحت تمتلك احتياطيات فعلية من الذهب خلال عام 2026، مقارنة بـ71% قبل عام واحد فقط.

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وكشف التقرير عن أن صافي 30% من البنوك المركزية يعتزم زيادة احتياطياته من الذهب خلال العامين المقبلين، ليصبح المعدن النفيس أكثر الأصول الاحتياطية جذبًا لخطط الشراء قصيرة الأجل. وأوضح التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، أن 51% من مديري الاحتياطيات يعتبرون الحماية من المخاطر الجيوسياسية السبب الرئيسي لشراء الذهب، بزيادة 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024، بينما قال 68% إن تنويع الاحتياطيات يمثل الدافع الأساسي لزيادة الاستثمار في المعدن الأصفر.

ويرى التقرير أن الذهب يكتسب أهمية خاصة لأنه لا يرتبط بأي حكومة، ولا يحمل مخاطر الطرف المقابل، ولا يمكن تجميده أو فرض عقوبات عليه، وهي خصائص ازدادت أهميتها مع تصاعد العقوبات الاقتصادية والانقسامات الجيوسياسية. ورغم هذا التحول، لا يتوقع التقرير تراجعًا سريعًا للدولار الأميركي، الذي لا يزال يمثل نحو 58% من الاحتياطيات العالمية، إلا أن الاستطلاع سجل للمرة الأولى وجود اتجاه صافٍ لدى البنوك المركزية نحو تقليص حيازاتها من الدولار خلال العقد المقبل، في إطار سياسة أوسع لتنويع المحافظ الاحتياطية وتقليل الاعتماد على أصل واحد.

وفي المقابل، يحذر صندوق النقد الدولي من المبالغة في اعتبار الذهب بديلًا كاملًا للأصول السائلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الوزن النسبي للذهب داخل الاحتياطيات يرجع جزئيًا إلى صعود أسعاره العالمية، وليس فقط إلى زيادة المشتريات، كما أن المعدن النفيس يظل أكثر تقلبًا وأقل سيولة من السندات الحكومية والودائع بالعملات الأجنبية.