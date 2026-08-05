الذهب يرتفع في مصر وسط قفزة عالمية قوية

- ارتفعت أسعار الذهب في مصر مدعومة بالصعود العالمي، حيث قفزت أونصة الذهب بنحو 80 دولاراً، بينما حدّ تراجع الدولار أمام الجنيه من انتقال الزيادة بالكامل للسوق المحلية. - شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعاً، حيث بلغ سعر غرام عيار 21 نحو 5920 جنيهاً، وعيار 24 نحو 6766 جنيهاً، وعيار 18 نحو 5074 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47,360 جنيهاً. - تراجع الدولار وضعف النفط وانخفاض عوائد السندات الأميركية دعمت الذهب، مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية التي تؤثر على السياسة النقدية للفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بالصعود القوي الذي شهدته الأسواق العالمية، بعدما قفزت أونصة الذهب بنحو 80 دولاراً مقارنة بإغلاق أمس، لتتجاوز مستوى 4160 دولاراً، في حين حدّ تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من انتقال الزيادة العالمية بالكامل إلى السوق المحلية.

وفي السياق، قال مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية وليد فاروق لـ"العربي الجديد" إن سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، ارتفع بنحو 50 جنيهاً، ليسجّل 5920 جنيهاً، بينما بلغ سعر غرام عيار 24 نحو 6766 جنيهاً، وسجّل عيار 18 نحو 5074 جنيهاً، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47 ألفاً و360 جنيهاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي حدت من انتقال الزيادة العالمية في أسعار الذهب بالكامل إلى السوق المحلية المصرية؟ كيف يؤثر تراجع أسعار النفط على جاذبية الذهب كأصل استثماري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح فاروق أن الارتفاع العالمي جاء مدعوماً بضعف الدولار، وتراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأميركية، التي تُعد من أهم المؤشرات المؤثرة في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن تراجع الدولار أمام الجنيه إلى أقل من 50 جنيهاً في معظم البنوك المحلية اليوم، إلى جانب انخفاض العلاوة السعرية في السوق المصرية إلى نحو 80 جنيهاً للغرام، أسهما في امتصاص جانب من المكاسب العالمية، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار محلياً بوتيرة أقل من الأسواق الدولية.

وأشار فاروق إلى أن الذهب يستفيد حالياً من تراجع أسعار النفط، الذي يقلّص الضغوط التضخمية ويخفض احتمالات تشديد السياسة النقدية الأميركية، بما يدعم المعدن الأصفر عبر خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً.

ويرى مرصد الذهب أن الأسواق ستواصل خلال الأيام المقبلة مراقبة بيانات الوظائف والتضخم الأميركية، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد اتجاه أسعار الفائدة والدولار، ومن ثم المسار المقبل لأسعار الذهب عالمياً ومحلياً.