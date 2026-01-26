الذهب يتسلق الأزمات: مسار صعوده إلى 5 آلاف دولار وتوقعات 2026

- شهد الذهب ارتفاعات تاريخية، حيث وصل إلى 5 آلاف دولار للأونصة، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وكوفيد-19. - استمر الذهب في الارتفاع ليصل إلى 5100 دولار في يناير 2026، مما جعله ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل الأزمات مع دول مثل إيران وفنزويلا وأوروبا. - تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان وصوله إلى 5400 دولار في 2027، بينما يتوقع "غولدمان ساكس" زيادة بنسبة 6% حتى منتصف 2026.

يتسلق الذهب الأزمات منذ سنوات، كاسراً في كل مرة سعراً تاريخياً جديداً، وصولاً إلى 5 آلاف دولار للأونصة اليوم، ما يعيد إلى الأذهان تلك التنبؤات القديمة التي توقعت أن يكون الذهب بيتكوين المعادن.

ولم يعرف الذهب هذه الارتفاعات المذهلة في العصر الحديث منذ التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات، حيث صعد سعر الأونصة إلى أكثر من 800 دولار، ومن ثم أخذ في الانخفاض بين 1999 و2002 ليصل إلى أدنى مستوياته عند 252 دولاراً للأونصة. ومع بدء بوادر أزمة الرهن العقاري الأميركية في عام 2007، وتراجع سعر الدولار وارتفاع التضخم وكذا أسعار النفط، وصل متوسط سعر الذهب السنوي إلى 696 دولاراً للأونصة، مسجلاً أكثر من 800 دولار في ديسمبر من العام ذاته.

تصاعد مع الأزمات

ومع انطلاقة الأزمة في عام 2008، بدأ المستثمرون في هجومهم الكثيف نحو الذهب، بوصفه ملاذاً آمناً من الانهيارات التي خضت الأسواق المالية، وكسرت الأونصة في مارس/ آذار لأول مرة حاجز الألف دولار، مسجلة 1023 دولاراً. إلا أن انهيار بنك ليمان برازرز في سبتمبر من العام ذاته أدى إلى موجة معاكسة من بيع الذهب للحصول على السيولة، ما أدى إلى تخبط في سعر المعدن الأصفر، لكن الأخير استعاد قوته من جديد بعد تدخل البنوك المركزية للسيطرة على الأزمة.

استمر الذهب في مسار الارتفاع، إلى أن جاء الرئيس دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية وبدأ حرب الرسوم الجمركية مع الصين، حينها وصل سعر الأونصة إلى نحو1517 دولاراً للأونصة في ديسمبر، إلا أن بدء انتشار كوفيد - 19، حينها قلب العالم رأساً على عقب، وانتشر الذعر في أسواق العالم، وتخطى الذهب رقماً قياسياً جديداً وهو 2058 دولاراً للأونصة.

تابع الذهب الارتفاع في عام 2024، ليكسر في العام اللاحق سقف الـ3 آلاف دولار، مع تراجع الدولار وزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً بعد إغلاق الحكومة الأميركية، وسجلت الأونصة في إبريل 2025 سعر 3500 دولار، لتكسر سقف 4000 دولار في أكتوبر.

ومع توسع التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الخلافات بين ترامب والبنك المركزي الأميركي، والأزمات المتواصلة مع إيران وفنزويلا وأوروبا، وصل الذهب في يناير 2026 إلى أكثر من 5100 دولار.

توقعات أسعار الذهب

وتشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة. وسبق سعر الذهب توقعات بنك جي بي مورغان الذي كان قد رجح في تقرير على موقعه الإلكتروني أن يصل الذهب إلى 5055 دولاراً في الربع الأخير من 2026 لا في الشهر الأول من العام، وأن ترتفع إلى 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2027.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع "غولدمان ساكس" ارتفاع سعر الذهب بنسبة 6% حتى منتصف عام 2026 (حتى 24 سبتمبر)، مدعوماً بالطلب المتزايد من فئات رئيسية من المشترين الذين ساهموا في سلسلة من الارتفاعات القياسية للمعدن الأصفر.

أما موقع "كوين ديسك"، فيتوقع أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 6.8 آلاف دولار و7.3 آلاف دولار في مايو/ أيار المقبل، وصولاً إلى ما بين 10.8 آلاف دولار إلى 11.7 ألف دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2026. كما يرجح وصول سعر الأونصة إلى ما بين 15 و15.8 ألف دولار في أغسطس/ آب المقبل، قبل أن يعاود الانخفاض وصولاً إلى 13.8 ألف دولار أقصاه في نهاية العام.