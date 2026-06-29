الذهب يتراجع مجدداً 1% مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

- تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.03% وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران، مع مخاوف من تضخم جديد يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة، مما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائداً. - رغم تقارير عن اتفاق لوقف الضربات في مضيق هرمز، لم تؤكد إيران الاتفاق بعد، وتستمر المحادثات بشأن آلية التنفيذ، مع عرض الولايات المتحدة محادثات في الدوحة. - قوة الدولار تضغط على الذهب، حيث يُعتبر ملاذاً آمناً، فيما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية أميركية لتحديد مسار الاقتصاد والسياسة النقدية.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة تضخمية جديدة تدفع البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجدداً، وهو ما يضغط على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى 4045.95 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب. ورغم حدة التراجع، فإنه يبقى أقل من الهبوط الذي سجله الذهب في 10 يونيو/حزيران، حين فقد أكثر من 3% في جلسة واحدة، ما يجعل انخفاض اليوم امتداداً لمسار ضاغط وليس الأكبر خلال العام.

وجاءت الضغوط على الذهب رغم ورود تقارير إعلامية عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة في مضيق هرمز، بما يسمح باستئناف عبور السفن عبر الممر المائي الحيوي، غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤول أميركي أن طهران لم تؤكد الاتفاق حتى الآن، فيما تستمر المحادثات بشأن آلية تنفيذ مذكرة تفاهم بين الجانبين.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة عرضت عقد محادثات مع إيران في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أشار موقع "أكسيوس" إلى أن التفاهم على وقف القتال واستئناف المفاوضات قد تم بالفعل، رغم عدم حسم تفاصيل الاجتماع المرتقب.

وقال نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في "زانر ميتالز" بيتر غرانت، لوكالة رويترز، إن "السوق لا تزال تتأثر بأخبار الشرق الأوسط في ظل تصاعد محدود للتوترات خلال مطلع الأسبوع، كما أنها تواصل التكيف مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً".

وتعرض الذهب أيضاً لضغوط نتيجة قوة الدولار، الذي عزز مكانته باعتباره ملاذاً آمناً خلال الأزمة، مدعوماً بالاعتقاد بأن الاقتصاد الأميركي، بصفته أحد كبار مصدري الطاقة، قد يكون أقل تأثراً بارتفاع أسعار النفط مقارنة باقتصادات أخرى، فيما يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تشمل تقرير الوظائف الشهري، ومؤشر ثقة المستهلك، وبيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.21% إلى 58.4467 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.88% إلى 1584 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.07% إلى 1208.28 دولارات للأوقية.