الذهب يتجاوز 5200 دولار والفضة تتخطى 90 مع تصاعد المخاوف

- ارتفع سعر الذهب إلى 5205.14 دولارات للأونصة، مدفوعًا بالطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من التضخم والتوترات بين واشنطن وطهران، مع توقعات بوصوله إلى 6000 دولار خلال العام المقبل. - قفزت الفضة إلى 90.67 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع توقعات بتجاوز 100 دولار هذا العام، بينما شهد البلاتين والبلاديوم زيادات ملحوظة. - الرسوم الجمركية الأميركية تزيد الضغوط التضخمية، مما يدفع المستثمرين للتحوط عبر الذهب، وسط ترقب للمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

قفز سعر أونصة الذهب فوق مستوى 5200 دولار، الأربعاء، فيما اخترقت الفضة حاجز 90 دولاراً مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، في ظل إقبال قوي على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على التضخم، وتنامي التوتر بين واشنطن وطهران، ويعكس هذا الصعود عودة الزخم إلى أسواق المعادن الثمينة وسط بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ووفق رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 5205.14 دولارات، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم إبريل/نيسان 0.9% إلى 5224.6 دولاراً. ويأتي هذا الأداء بعد موجة صعود قوية دفعت المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 5594.82 دولاراً في 29 يناير/كانون الثاني، ليرتفع بنحو 20% منذ بداية العام.

ويرى محللون أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي بدأت الثلاثاء بتحصيل تعرفة مؤقتة بنسبة 10% على الواردات العالمية مع مساعٍ لرفعها إلى 15%، قد تغذي الضغوط التضخمية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط. ونقلت الوكالة عن رئيس استراتيجية السلع في "تي دي" (TD Securities)، بارت ميليك قوله إن التأثير التضخمي المحتمل للرسوم، إلى جانب مخاطر أي هجوم وشيك في الشرق الأوسط، يدفع المستثمرين إلى التحوّط عبر الذهب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد في خطاب حالة الاتحاد أن معظم الدول والشركات ترغب في الإبقاء على اتفاقيات الرسوم والاستثمار القائمة مع واشنطن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ملمّحاً إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية. ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة ثالثة من المحادثات النووية في جنيف، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات الاضطراب، كما يُعد أداة تحوط ضد التضخم، رغم كونه أصلاً لا يدر عائداً. إلا أن وتيرة زيادة حيازات المستثمرين من الذهب تباطأت في الآونة الأخيرة، بحسب مذكرة صادرة عن بنك أوف أميركا الذي توقع فترة من التماسك السعري خلال الربيع، قبل أن يعاود المعدن الصعود مدفوعاً باستمرار ضبابية الرسوم، مع توقع وصول الأونصة إلى 6000 دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

أما الفضة، فقد قفزت 3.8% إلى 90.67 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد أن كانت قد سجلت ذروة تاريخية عند 121.64 دولاراً في 29 يناير/كانون الثاني. وأشار بنك أوف أميركا إلى أن المعدن الأبيض قد يعاود تجاوز مستوى 100 دولار هذا العام. في المقابل، ارتفع البلاتين 6.5% إلى 2308.6 دولارات للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يناير، فيما زاد البلاديوم 2.7% إلى 1816.26 دولاراً، في إشارة إلى اتساع موجة الصعود لتشمل مختلف المعادن النفيسة.