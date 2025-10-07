الذهب بيتكوين المعادن: 40% ارتفاع في عام 2025 واتجاه صعودي

- شهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا في عام 2025، بزيادة 46% خلال العام و130% خلال ثلاث سنوات، مع توقعات بوصوله إلى 4000 دولار في 2026 بدعم من الطلب القوي وتخفيف السياسة النقدية. - تجاوز الذهب توقعات جي بي مورغان، حيث وصل إلى مستويات قياسية في 2024، مدعومًا بضعف الدولار وانخفاض الفائدة، مما يعزز جاذبيته كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. - تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب بكميات كبيرة، مع توقعات بوصول المشتريات إلى 900 طن في 2025، رغم المخاطر المحتملة من سوق الأسهم والضعف الموسمي.

يعرف سعر الذهب ارتفاعاً مذهلاً في عام 2025 مع اتجاه نحو المزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة وفق تحليلات كبريات الشركات المالية والبنوك، ما دفع عدداً من المحللين إلى القول بأنه أصبح بيتكوين المعادن، حيث يحقق أرباحاً كبيرة لم تكن في حسبان العديد من المستثمرين حول العالم.

فقد سجل سعر الذهب ارتفاعاً بنسبة 46% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 23 سبتمبر/ أيلول، كما ارتفع بنسبة 130% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو أفضل أداء له منذ عام 1979.

وتتوقع شركة غولدمان ساكس للأبحاث أن يرتفع سعر الذهب بنسبة 6% إلى 4 آلاف دولار حتى منتصف عام 2026 (اعتباراً من 24 سبتمبر)، مدعوماً بطلب جديد من مجموعات رئيسية من المشترين الذين ساهموا في سلسلة من الارتفاعات القياسية للمعدن الأصفر. وتستند توقعات سعر الذهب إلى الطلب الهيكلي القوي من البنوك المركزية، وتخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (الذي يدعم طلب صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب). وفقًا لأبحاث غولدمان ساكس، ينقسم مشترو الذهب إلى مجموعتين رئيسيتين.

يميل المشترون المقتنعون إلى شراء المعدن الأصفر باستمرار، بغض النظر عن سعره، بناءً على رؤيتهم للاقتصاد أو للتحوّط من المخاطر. ويشمل ذلك البنوك المركزية، وصناديق الاستثمار المتداولة، والمضاربين. وتحدد تدفقاتهم، التي تحركها فرضياتهم، اتجاه السعر.

وكقاعدة عامة، فإن كل 100 طن من المشتريات الصافية يقابلها ارتفاع بنسبة 1.7% في سعر الذهب. على النقيض من ذلك، يتدخل المشترون العاديون، كالأسر في الأسواق الناشئة، عندما يعتقدون أن السعر مناسب. وقد يوفرون أرضيةً للأسعار عند انخفاضها، ومقاومةً عند ارتفاعها. زادت البنوك المركزية، في الأسواق الناشئة، وتيرة مشتريات الذهب بنحو خمسة أضعاف منذ عام 2022، عندما جُمدت احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية عقب غزوها أوكرانيا.

ومن المتوقع استمرار الاتجاه الحالي في تراكم الاحتياطيات في القطاع الرسمي لثلاث سنوات أخرى. في الوقت نفسه، يبدو أن مراكز المضاربة في أسواق المشتقات من قِبَل كبار المستثمرين، مثل صناديق التحوط، تُشير إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.

وقد بلغ صافي حجم رهانات الذهب الطويلة في بورصة كومكس للعقود الآجلة والخيارات 73% منذ عام 2014، حيث يُكثّف المضاربون مراكزهم الطويلة، مراهنين على ارتفاع أسعار الذهب.

سعر الذهب يتجاوز التوقعات

ويتجاوز سعر الذهب توقعات جي بي مورغان، وتتوقع شركة الأبحاث الآن أن يرتفع السعر إلى 4000 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026. تجاوز المعدن النفيس عدة قمم قياسية في عام 2024، وتجاوز حاجز 2900 دولار للأونصة لأول مرة في فبراير/ شباط من هذا العام، حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات السوق عقب الرسوم الجمركية الأميركية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وبلغت الأسعار ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في إبريل/ نيسان، في ظل سياسة تجارية أميركية متقلّبة.

تقليدياً، يُعزّز ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية جاذبيةَ الذهب غير المُدرّ للعائد. كما أن عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي يُشكّلان دافعين إيجابيين للذهب، نظراً لكونه ملاذاً آمناً ولقدرته على البقاء مخزناً موثوقاً للقيمة. يرتبط الذهب ارتباطاً ضعيفاً بفئات الأصول الأخرى، ما يجعله بمثابة ضمان خلال فترات انخفاض الأسواق والتوترات الجيوسياسية.

وقال جريجوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في جي بي مورغان: "بالنسبة للمستثمرين، نعتقد أن الذهب يظل إحدى أفضل أدوات التحوط لمواجهة مزيج فريد من مخاطر الركود التضخمي والركود الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة ومخاطر السياسة الأميركية التي تُواجه الأسواق في عامي 2025 و2026". وتدعم توقعات جي بي مورجان للأبحاث لأسعار الذهب الطلب القوي المستمر من جانب المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب، والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط نحو 710 أطنان صافية في ربع سنوية هذا العام.

ومن المتوقع أن تستمر مستويات المشتريات المرتفعة من جانب البنوك المركزية (900 طن متوقعة في عام 2025)، نظراً للبيئة الكلية الحالية فضلاً عن التوسع الإضافي في حيازات المستثمرين، وخاصة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والصين. وفقاً لأحدث بيانات تكوين العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تسارع تنويع الاستثمارات بعيداً عن الدولار في السنوات الأخيرة، وإن كان لا يزال معتدلاً.

وبينما ارتفعت حصة الدولار على نحو طفيف في الربع الأخير من عام 2024، فقد أنهت العام عند حوالي 57.8%، مسجلةً انخفاضاً قدره 0.62 نقطة مئوية. لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحتفظ بنحو 16,400 طن من الذهب مجتمعةً. يُمثل هذا ما يقرب من نصف احتياطيات الذهب العالمية الرسمية المُعلنة، وتحتفظ الولايات المتحدة وحدها بما يقرب من ربع احتياطيات الذهب العالمية المُعلنة.

وتحتفظ كلٌّ من هذه الدول الأربع بأكثر من 70% من إجمالي احتياطياتها من الذهب. وباستبعاد هذه الدول الأربع، تنخفض حصة الذهب من الاحتياطيات الرسمية إلى ما يزيد قليلاً عن 11%. كذا الحال بالنسبة إلى دويتشه بنك الألماني الذي رفع توقعاته أخيراً لسعر الذهب في عام 2026 إلى 4000 دولار مع وصول السبائك إلى مستويات قياسية، بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية، والضعف المحتمل للدولار، واستئناف دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، حذّر البنك من المخاطر، بما في ذلك الأداء القوي لسوق الأسهم، والضعف الموسمي في أسعار الذهب خلال الربع الرابع استناداً إلى الاتجاهات التاريخية على مدى 10 و20 عاماً، والظروف الاقتصادية الأميركية التي قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في عام 2026.