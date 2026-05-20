الذهب المصري يفقد 155 جنيهاً في رحلة هبوطه في مايو 

- تراجعت أسعار الذهب محليًا وعالميًا لأدنى مستوياتها في شهرين بسبب صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. - فقد الذهب المحلي 155 جنيهًا منذ بداية مايو، حيث انخفض غرام الذهب عيار 21 من 6955 إلى 6800 جنيه، بينما تراجعت الأونصة عالميًا بنحو 125 دولارًا. - رغم التراجع، حقق الذهب مكاسب سنوية بنحو 970 جنيهًا للغرام محليًا و174 دولارًا للأونصة عالميًا منذ بداية العام.

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في قرابة شهرين، بفعل صعود الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية.

وقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو خمسة جنيهات مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 6800 جنيه، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 7771 جنيها، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5829 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 54 ألفا و400 جنيه، بينما تراجعت الأونصة عالميا بنحو تسعة دولارات لتسجل 4492 دولارا، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 65 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6870 جنيها، واختتمها عند 6805 جنيهات، فيما تراجعت الأونصة العالمية بنحو 78 دولارا بعدما افتتحت التعاملات عند 4561 دولارا واختتمت عند 4483 دولارا.

وأوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية فقدت نحو 155 جنيها منذ بداية تعاملات شهر مايو/ أيار الجاري، بعدما افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6955 جنيها، فيما تراجعت الأونصة بالبورصة العالمية بنحو 125 دولارا بعدما بدأت تعاملات الشهر عند 4617 دولارا، مؤكدا أن الذهب المحلي خسر نحو 800 جنيه من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 7600 جنيه في الثاني من مارس/ آذار 2026، بينما فقدت الأونصة عالميا نحو 1134 دولارا من ذروتها القياسية البالغة 5626 دولارا في 29 يناير/ كانون الثاني 2026.

وأشار إلى أن الذهب لا يزال محققا مكاسب سنوية منذ بداية العام بنحو 970 جنيها للغرام، مقارنة بسعر افتتاح العام عند 5830 جنيها، في حين بلغت مكاسب الأوقية عالميا نحو 174 دولارا، بعدما افتتحت تعاملات العام عند 4318 دولارا.

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة باستمرار قوة الدولار الأميركي وصعود عوائد سندات الخزانة، ما حدّ من جاذبية المعدن النفيس رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.