الذهب إلى 5 آلاف دولار في نهاية 2026 لهذه الأسباب

- يتوقع المحللون استمرار صعود الذهب مدعوماً بعدم الاستقرار التجاري وتآكل قيمة العملات، مع تقديرات بوصول سعر الأونصة إلى 4600 دولار في 2026، وربما 5000 دولار في سيناريوهات متفائلة. - تقرير "ستيت ستريت" يشير إلى تباطؤ محتمل في 2026، لكن الأسعار ستظل بين 4000 و4500 دولار، مع استمرار العوامل البنيوية الداعمة للصعود الهيكلي. - العوامل الأساسية تشمل مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري، مع تفاقم الديون العالمية وزيادة الطلب الرسمي، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

يتفق المحللون وخبراء الأسواق على أن الذهب سيواصل صعوده التاريخي خلال العام الجديد، لكنهم يختلفون على المستوى الذي قد يبلغه وعلى وتيرة هذا الصعود. لكن المؤكد أن ثمة عوامل متعددة تعزز المعدن النفيس بكونه ملاذاً آمناً، بعضها تجسد بوضوح خلال العام الماضي، مثل حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على مناخ التجارة العالمية عقب تحركات الإدارة الأميركية ورسوم ترامب، وبعضها نفسي نتج من "الحمى" التي سادت الأوساط المالية لنيل جزء من مكاسب الذهب.

التقديرات المتواضعة تشير إلى أن الذهب قد يحلّق حول سعر 4600 دولار للأونصة في 2026، بينما يذهب المتفائلون إلى أن السعر سيصل إلى 5 آلاف دولار مع نهاية العام.

ويرى تقرير لشركة "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" أصدرته في الخامس عشر من الشهر الماضي، أن الارتفاع القوي لأسعار الذهب خلال عام 2025، وهو الأقوى منذ عام 1979، مرشح لأن يتباطأ في 2026، إلا أن الأسعار قد تستقر عند مستويات مرتفعة تراوح بين 4,000 و4,500 دولار للأونصة. ويشير التقرير إلى أن الذهب لا يزال في منتصف دورة صعود هيكلية طويلة الأمد، مدعومة بعوامل بنيوية من غير المرجح أن تتغير في 2026، ما يبقي احتمال الوصول إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة قائماً، وإن كان ذلك في إطار سيناريو "ممكن، ولكن غير حتمي".

أما صحيفة فاينانشال تايمز، فقدرت في استطلاع شمل 11 محللاً نشرته اليوم السبت، أن يواصل سعر الذهب صعوده خلال عام 2026، مسجلاً قمماً جديدة، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالقفزة الاستثنائية التي حققها في 2025. فقد أظهر الاستطلاع، الذي شمل آراء 11 محللاً، أن متوسط التوقعات يشير إلى وصول سعر الأونصة إلى نحو 4,610 دولارات بنهاية 2026، أي بزيادة تقارب 7%، بعد أن سجل ارتفاعاً بنحو 64% خلال عام 2025.

ويرى المحللون أن العوامل الأساسية التي دعمت هذا الصعود لا تزال قائمة، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

عوامل الصعود

يتفق المحللون على أن ثمة عوامل مستمرة وجديدة تعزز الصعود العالمي للذهب، منها ما يشهده العالم في الفترة الأخيرة من تآكل قيمة العملات، وخصوصاً الدولار الأميركي، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الذهب كأداة تحوط. كذلك فإن استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، وخصوصاً في الاقتصادات الناشئة على شراء الذهب للاحتفاظ بأصولها بعيداً عن أي تغيرات جيواستراتيجية وبعيداً عن الدولار، سيبقى عاملاً داعماً للأسعار، وهو ما يذهب إليه تقييم لغولدمان ساشيز ومجلس الذهب العالمي إبّان ذروة الصعود في العام الماضي.

لكن ثمة عوامل أخرى ستساهم في الدورة الصعودية للمعدن النفيس، منها تفاقم أوضاع الديون العالمية، حيث ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى نحو 340 تريليون دولار في منتصف 2025، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع بلوغ حصة الحكومات 30% من هذا الدين، وهو مستوى قياسي. في هذا السياق، يصبح الذهب أداة تحوط جذابة ضد مخاطر تآكل العملات وارتفاع العوائد طويلة الأجل الناتج من التضخم والديون.

وتبقى قوة العرض والطلب عاملاً حاسماً في هذه الدورة، فقد سجلت صناديق الذهب المتداولة في البورصات العالمية إقبالاً متزايداً على شراء الذهب بلغ ما قيمته 72 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعني أن التنافس قد يظل قائماً على موجودات الذهب المادي في الأسواق ويدعم الأسعار. ولم يقتصر هذا التنافس على صناديق الذهب، بل شمل أيضاً البنوك المركزية التي سجلت مشترياتها من الذهب نحو 634 طناً حتى الربع الثالث من 2025، مع توقعات بأن يراوح الطلب في 2026 بين 756 و1,100 طن، ما يضعه ضمن أعلى خمس سنوات من حيث الطلب الرسمي منذ عام 1971، حسب تقديرات مجلس الذهب العالمي.

لم يكن الاحتماء بالذهب في الشرق الأوسط، حيث تعاني عملات بلدان عديدة من التآكل والتضخم المستمر، استثناءً عالمياً. لكن ارتفاع الأسعار كان مرتبطاً بعوامل سياسية بالدرجة الأولى، وظل مدفوعاً بإقبال الأفراد على حماية مدخراتهم كما حدث في إيران مع تهاوي قيمة الريال، وإبّان الحرب مع إسرائيل. وقد نقلت رويترز في تقرير لها من دبي في إبريل/ نيسان الماضي عن متعاملين ومشترين قولهم إن ارتفاع الأسعار يؤثر بحجم مشتريات الأفراد، إذ يفضلون شراء القطع الأقل وزناً والأرخص سعراً، فيما يتجه المستثمرون في المنطقة عادة إلى شراء السبائك التي تحتفظ بقيمتها، وهو ما يؤثر سلباً بمبيعات المجوهرات التي يدخل الذهب في تصنيعها.