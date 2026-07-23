- سجلت شركة ألفابت أول حرق نقدي ربع سنوي بقيمة 5.9 مليارات دولار، رغم نمو وحدة الحوسبة السحابية بنسبة 82%، مما يعكس التحديات في سباق الذكاء الاصطناعي وتوقعات بإنفاق إضافي يصل إلى 15 مليار دولار في 2026. - يشير الحرق النقدي إلى تحول جذري في وادي السيليكون، حيث بدأت الشركات الكبرى في الاستدانة لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بخفض التوقعات ورفع الإنفاق الرأسمالي. - أداء "غوغل كلاود" المذهل يضغط على المنافسين ويدفع الوسطاء لرفع أهدافهم السعرية لسهم ألفابت، مما يعكس الثقة في قدرتها التنافسية.

في مفاجأة هزّت أسواق المال العالمية، سجلت شركة ألفابت، مالكة غوغل، أول حرق نقدي (Cash Burn) ربع سنوي في تاريخها، لتكشف بذلك عن الوجه الآخر لسباق الذكاء الاصطناعي التكنولوجي. فبينما يتصارع عمالقة التكنولوجيا للهيمنة على مستقبل الحوسبة، تتحول أحلامهم إلى أرقام حمراء تثير قلق المستثمرين، مع توقعات بإنفاق يتجاوز 700 مليار دولار هذا العام وحده. ففي مشهد لم تألفه السوق من قبل، أحرقت "ألفابت" 5.9 مليارات دولار في الربع الثاني، وذلك رغم النمو القياسي لوحدة الحوسبة السحابية التي بلغت نسبته 82%، وهو رقم قياسي يعكس الطلب الجنوني على قدرات الذكاء الاصطناعي، لكن المفاجأة الأكبر كانت في التوقعات المستقبلية، حيث تتجه الشركة لإنفاق إضافي يبلغ 15 مليار دولار في عام 2026، مع وعد بزيادات جديدة في العام التالي، حسبما أوردت "رويترز".

والمقصود بعبارة "الحرق النقدي"، في هذا السياق، هو أن الشركة تنفق نقداً أكثر مما تجنيه من إيرادات خلال فترة زمنية محددة (ربع سنة مثلاً)، مما يؤدي إلى نقصان رصيدها النقدي بدلاً من زيادته. وبالمعنى المحاسبي المباشر (الرقم الصريح) عندما يقول التقرير إن "ألفابت" أحرقت 5.9 مليارات دولار، فهذا يعني أن النقد الذي خرج من خزائنها لشراء المعدات وبناء مراكز البيانات ودفع الفواتير، كان أكبر بـ5.9 مليارات دولار من النقد الذي دخلها من المبيعات والإعلانات. وبعبارة أبسط: الداخل أقل من الخارج، وهذا نادر الحدوث لشركة بحجم "غوغل" التي اعتادت أن تفيض بالنقود.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع "ألفابت" لزيادة إنفاقها الرأسمالي بشكل كبير في ظل سباق الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن لإيرادات الذكاء الاصطناعي أن تنمو بوتيرة أسرع من النفقات الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لشركات التكنولوجيا الكبرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وهذه الحرائق النقدية ليست وحدها، بل هي جرس إنذار يدوي في وادي السيليكون. فالتكتلات التكنولوجية التي اعتادت أن تُوصف بأنها "آلات طباعة نقدية" باتت اليوم تستدين وتصدر أسهماً لتمويل طموحاتها الذكية، في تحول جذري يضع هوامش الربح التاريخية على المحك. وكل الأنظار تتجه الآن إلى الأسبوع المقبل، حيث تعلن كل من مايكروسوفت وميتا (فيسبوك) وأمازون عن نتائجها المالية. ولم تكن الخسائر التي منيت بها أسهم الثلاثة بين 2% و4% مجرد صدفة، بل جاءت كصدى لانهيار سهم "ألفابت" بنسبة 5%، في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين يستعدون لموجة جديدة من خفض التوقعات ورفع تقديرات الإنفاق الرأسمالي.

في هذا السياق، تنقل "رويترز" عن كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" شارو تشانانا قولها إن "الخطر الأكبر يتجه نحو المزيد من الزيادات في الإنفاق، خاصة مع استمرار مايكروسوفت والآخرين في المعاناة من ضيق السعة الاستيعابية، لكن المستثمرين سيصبحون أكثر تركيزاً على سؤال مصيري: كم من هذا النقد يجب إعادة استثماره فقط للبقاء في المنافسة؟ وهل يمكن لإيرادات الذكاء الاصطناعي أن تنمو أسرع من النفقات الرأسمالية والاستهلاك والتكاليف التشغيلية؟".

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وبحسب تقديرات المحللين، فإن "ألفابت" و"أمازون" ستواصلان حرق النقود في 2026، في حين أن التدفق النقدي لشركة ميتا قد يتقلص بنسبة مذهلة تبلغ 95.7%، ليصل إلى 1.85 مليار دولار فقط. أما "مايكروسوفت"، التي ينتهي عامها المالي في يونيو/حزيران القادم، فمن المتوقع أن تجني 25.39 مليار دولار فقط، أي أقل من نصف ما حققته في العام السابق (58.74 مليار دولار). ولعل المؤشر الأكثر إثارة للدهشة هو نسبة "الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات"، التي ستقارب الضعف هذا العام. فشركة ميتا ستقفز من 35.9% إلى 54.9%، وشركة ألفابت من 23% إلى 41%، و"مايكروسوفت" من 31% إلى 45%، و"أمازون" من 18% إلى 25%، في سباق محموم يعيد إلى الذاكرة فقاعة الدوت كوم.

كيف يضغط "غوغل كلاود" من "ألفابت" على المنافسين؟

وما يزيد الطين بلة للمنافسين "أمازون" و"مايكروسوفت"، هو الأداء الباهر لوحدة "غوغل كلاود" التي تنمو بوتيرة أسرع من منافسيها الكبار، مما يشير إلى أنها تلتهم حصصاً سوقية حقيقية. وقد أقر مسؤولو "ألفابت" بأن الطلب هائل لدرجة أنهم يخططون لاستئجار مراكز بيانات من شركات أخرى لتلبية احتياجات عملائهم، حتى لو كلفهم ذلك هامش ربح.

وقد رفع 20 وسيطاً مالياً على الأقل أهدافهم السعرية لسهم "ألفابت" بعد النتائج، وسط تباين كبير بين المتفائلين والمتشائمين، لكن المتوسط ارتفع إلى 430 دولاراً، أي بارتفاع 26% عن الإغلاق الأخير. وفي هذا الصدد، يقول مدير المحفظة في "جونس هندرسون" ريتشارد كلود: "كان أداء غوغل كلاود مذهلاً بكل المقاييس. ألفابت تمتلك ميزة تنافسية تمتد من الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي وصولاً إلى التوزيع لمليارات المستخدمين".