الذكاء الاصطناعي ليس وحشاَ: أرقام تؤكد توليد 170 مليون وظيفة جديدة

يتصدر الذكاء الاصطناعي العناوين، منها ما يصفه بالوحش الذي سيدمر سوق العمل، ومنها ما يعتبره رعباً يهدم المهن والوظائف، ومنها ما يؤكد أن البطالة ستعم العالم بعد تطوير نماذجه، إلا أن أحدث الأبحاث التي أجرتها ماكينزي وغولدمان ساكس والمنتدى الاقتصادي العالمي تكشف عن صورة مختلفة تماماً. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً جذرياً في بيئة العمل، لكنه يخلق فرصاً أكثر بكثير مما يقضي عليه.

الأرقام مذهلة، إذ سيتم استحداث 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بينما سيتم الاستغناء عن 92 مليون وظيفة. وهذا يمثل مكسباً صافياً قدره 78 مليون وظيفة. إنها أكبر طفرة توظيف في التاريخ الحديث، وفقاً لبحث جديد نشره موقع "ذا انترفيو" البحثي.

ويستخدم 75% من العاملين في مجال المعرفة أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم. وقد بدأ ما يقرب من نصفهم استخدامها خلال الأشهر الستة الماضية فقط. ويشيرون إلى تحسن في الإنتاجية بنسبة 66% وزيادة في الرضا الوظيفي. والحقيقة أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل البشر، بل يعزز ما يمكننا فعله.

تتغير متطلبات المهارات بنسبة 66% أسرع في الوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق احتياجات ملحة لرفع مستوى المهارات، ولكنه في الوقت نفسه يمنح العمال ذوي المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي علاوات في الأجور بنسبة 56%. ومن المتوقع أن تؤدي 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 إلى تعويض 92 مليون وظيفة تم الاستغناء عنها، مما يتطلب تطويرًا استراتيجيًا للقوى العاملة بدلاً من التخطيط القائم على الخوف.

وتستخدم 71% من المؤسسات بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفة تجارية واحدة على الأقل. وهذا يمثل ارتفاعاً من 65% قبل ستة أشهر فقط، وفقاً لأحدث أبحاث ماكينزي. لكن الجزء المثير للاهتمام حقاً هو أن الموظفين هم من يقودون هذا التبني من القاعدة إلى القمة.

تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة أجرتها مايكروسوفت ولينكدإن أن 78% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي يستخدمون أدواتهم الخاصة في العمل. إنهم يلمسون فوائده مباشرة ويتساءلون عن سبب عدم مواكبة أصحاب العمل لهذه التطورات بشكل أسرع.

ووفق دراسة "ذا انترفيو" يتسارع معدل تبني هذه التقنيات. فقد بدأ 46% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي الحاليين استخدامها خلال الأشهر الستة الماضية. وهذا يعني أن ملايين الأشخاص اكتشفوا هذه الأدوات في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025.

حجم الشركة مهم، وتُظهر الشركات الكبيرة معدلات تبنٍّ للذكاء الاصطناعي تصل إلى 82%. لكن 89% من الشركات الصغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً في مهامها اليومية مثل الجدولة والتواصل مع العملاء والتحليلات الأساسية.

جميع شركات قائمة فورتشن 500 ملتزمة تماماً بالذكاء الاصطناعي. 99% منها تستخدم شكلاً من أشكال الأتمتة في عمليات التوظيف وحدها. هذه المؤسسات لم تعد في مرحلة التجربة، بل باتت تُطبّق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في جميع عملياتها.

بالنسبة للعاملين الأفراد، أصبحت معرفة الذكاء الاصطناعي بنفس أهمية مهارات الحاسوب في التسعينيات. والفرق هو أن هذا التحول يحدث في غضون أشهر، وليس سنوات. لم يعد تعلم استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي خياراً، بل أصبح ضرورة للبقاء على صلة بسوق العمل اليوم.

بحسب تحليل حديث، فقد أُلغيت 76,440 وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي في عام 2025. وفي مايو 2023، نُسبت خسارة 3,900 وظيفة مباشرةً إلى الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي الوظائف المفقودة في ذلك الشهر.

وظائف في خطر ولكن يوجد بدائل...

ما هي الوظائف الأكثر عرضة للخطر؟ النمط واضح. يواجه ممثلو خدمة العملاء احتمالية أتمتة بنسبة 80%. وقد يشهد موظفو إدخال البيانات إلغاء 7.5 ملايين وظيفة بحلول عام 2027. ويواجه أمناء الصناديق في متاجر التجزئة خطر الأتمتة بنسبة 65%.

هذه وظائف يمكن للذكاء الاصطناعي فيها أداء المهام بشكل أكثر اتساقًا وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالبشر. لكن ثمة ما تغفله العناوين الرئيسية: فبينما يلغي الذكاء الاصطناعي بعض الأدوار، فإنه يخلق أدوارًا جديدة أكثر بكثير.

يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي توفير 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف عدد الوظائف المتوقع فقدانها والبالغة 92 مليون وظيفة. والنتيجة النهائية؟ 78 مليون وظيفة إضافية.

هذه ليست مجرد تكهنات، بل واقعٌ قائم. تظهر حاليًا 350 ألف وظيفة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي. وظائف مثل مهندس الاستجابة السريعة، ومسؤول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأخصائي التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، لم تكن موجودة قبل خمس سنوات. أما الآن، فهي توفر رواتب مجزية وفرصًا كبيرة للنمو والتطور.

تشمل فئات الوظائف الجديدة كلاً من مدربي الذكاء الاصطناعي الذين يُعلّمون الأنظمة أداء مهام محددة، ومسؤولي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذين يضمنون التنفيذ المسؤول، ومتخصصي التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي الذين يصممون سير العمل الأمثل، ومهندسي الاستجابة السريعة الذين يُحسّنون تفاعلات الذكاء الاصطناعي.

حتى الصناعات التقليدية تستحدث وظائف جديدة. فالصناعات التحويلية تحتاج إلى عمال قادرين على الإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل مخرجات البيانات. أما قطاع الرعاية الصحية فيحتاج إلى متخصصين يفهمون الممارسات الطبية وقدرات الذكاء الاصطناعي على حد سواء.

تُتيح فجوة المهارات فرصًا جديدة. إذ تتطلب 77% من وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة شهادات عليا. لكن متطلبات الشهادات آخذة في الانخفاض فعليًا بالنسبة للعديد من الوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ انخفضت من 66% إلى 59% بالنسبة للوظائف التي تُعززها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الصناعات المعرضة للذكاء الاصطناعي نموًا في الإنتاجية من 7% إلى 27% منذ عام 2018، وفقًا لمقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز .

في الوقت نفسه، شهدت الصناعات ذات التعرض المحدود للذكاء الاصطناعي انخفاضًا في نمو الإنتاجية من 10% إلى 9% خلال نفس الفترة.

تُحقق روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحدها وفورات سنوية بقيمة ثمانية مليارات دولار في عمليات خدمة العملاء. وتشير الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى خفض الوقت الإداري بأكثر من 3.5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف.

تُجسّد الخدمات المالية أبرز التغييرات الجذرية. إذ يتولى الذكاء الاصطناعي التحليلات الروتينية، وكشف الاحتيال، والامتثال للوائح التنظيمية. وهذا يُتيح للمحللين البشريين التفرغ للعمل الاستشاري الاستراتيجي وحل المشكلات المعقدة، مما يُحقق قيمة أعلى للعملاء.

تُقدّم شركات التكنولوجيا صورةً معقدة. فبينما تُقلّص بعضها عدد موظفيها، تستخدم في الوقت نفسه الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية المطورين. والنتيجة؟ إنتاجية أكبر بفرق أصغر، مما يدعم نمو الأعمال في كثير من الأحيان بدلاً من مجرد خفض التكاليف.

تُظهر بيانات لينكدإن أن مهارات معرفة الذكاء الاصطناعي قد زادت بنسبة 177% منذ عام 2023. ويضيف المحترفون على مستوى العالم 40% من مجموعات المهارات الأوسع إلى ملفاتهم الشخصية مقارنة بعام 2018.

يواجه متخصصو الأمن السيبراني طلبًا قويًا بشكل خاص، مع توقع نمو بنسبة 32% من عام 2022 إلى عام 2032. تحتاج المؤسسات إلى خبراء قادرين على تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي والحماية من التهديدات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.

تزداد أهمية المهارات الإنسانية، لا العكس. فقد ارتفعت أهمية مهارات التعامل مع الآخرين بنسبة 20% منذ عام 2018 في الوظائف التي كانت تُعتبر سابقاً ذات طابع تقني في المقام الأول. تزداد أهمية القيادة والعمل الجماعي والتفاوض والذكاء العاطفي وبناء العلاقات مع تولي الذكاء الاصطناعي المهام التحليلية الروتينية.