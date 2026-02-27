- يُتوقع أن يُعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية الاقتصادية، مما قد يساعد الاقتصادات الكبرى في إدارة أوضاعها المالية، لكن لن يحل أزمة الديون المتفاقمة بسبب عوامل مثل شيخوخة السكان وزيادة الإنفاق. - تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُقلل مستويات الدين في بعض الدول بنسبة تصل إلى 10% بحلول 2036، لكن التأثير يعتمد على خلق وظائف جديدة وانتقال أرباح الشركات إلى الأجور. - رغم الفوائد المحتملة، تظل التحديات الديموغرافية والمالية قائمة، مع تأثير محدود للذكاء الاصطناعي على المالية العامة قبل نهاية العقد الحالي، مما يتطلب مراقبة الأجور وتكاليف الدين.

يساعد ازدهار إنتاجية قائم على الذكاء الاصطناعي، في حال تحقّقه، الاقتصادات الكبرى على كسب مزيد من الوقت لمعالجة أوضاع ماليتها العامة المتوترة، وفقاً لاقتصاديين، إلا أنه لن يكون كافياً لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة. فالرهانات مرتفعة للغاية، إذ تجاوز الدين العام مستوى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بفعل تكاليف شيخوخة السكان، ومدفوعات الفوائد، والضغوط المتزايدة لرفع الإنفاق على الدفاع ومواجهة تغيّر المناخ. ويبدي صانعو السياسات في الولايات المتحدة تفاؤلاً متزايداً حيال النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي، فيما يرى اقتصاديون أن هذه التكنولوجيا قد تساهم في إخراج الاقتصاد العالمي من حالة تباطؤ الإنتاجية المستمرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، عبر تعزيز كفاءة العمال وإتاحة المجال أمامهم للتركيز على مهام أكثر إنتاجية.

ومن شأن تسارع النمو الاقتصادي أن يجعل مستويات الإنفاق الحكومي والديون أكثر قابلية للإدارة، وأن يخفف الضغوط الناتجة عن تدقيق المستثمرين في أسواق السندات. وفي هذا السياق، شاركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى جانب ثلاثة اقتصاديين بارزين، تقديرات أولية مع وكالة رويترز بشأن التأثير المحتمل لارتفاع إنتاجية العمل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على المالية العامة. وقالت فيليز أونسال، نائبة مدير السياسات الاقتصادية والبحوث في المنظمة، إن طفرة إنتاجية ناجمة عن الذكاء الاصطناعي في حال ساهمت في زيادة التوظيف قد تخفّض مستويات الدين في دول المنظمة، من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان، بنحو 10% مقارنة بمستوى يقارب 150% من الناتج المتوقع بحلول عام 2036.

ورغم ذلك، سيظل هذا المستوى أعلى بكثير من النسبة الحالية البالغة نحو 110%. ويعتمد الأثر النهائي على ما إذا كان خلق الوظائف سيتجاوز خسائر الأتمتة، وعلى مدى انتقال أرباح الشركات المرتفعة إلى الأجور، إضافة إلى كيفية إدارة الحكومات إنفاقها العام. وفي الولايات المتحدة، توقّع اثنان من الاقتصاديين أن يرتفع الدين بوتيرة أبطأ ليبلغ نحو 120% من الناتج خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 100% حالياً في أفضل السيناريوهات، بينما رأى اقتصادي ثالث أن التأثير قد يكون محدوداً. وقالت إيدانا أبيو، الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومديرة صندوق حالياً في شركة First Eagle Investment Management، إن "الإنتاجية أشبه بالسحر، فهي تحسّن الديناميات المالية بشكل كبير"، مضيفة أن "المشكلات المالية تتجاوز بكثير ما يمكن للإنتاجية وحدها إصلاحه".

الديموغرافيا تحدّ من التأثير

في المقابل، تفترض وكالة التصنيف الائتماني S&P عدم حدوث تأثير جوهري للذكاء الاصطناعي على المالية العامة قبل نهاية العقد الحالي. وقال مارك باتريك، رئيس مخاطر الاقتصاد الكلي والدول في مؤسسة Teachers Insurance and Annuity Association of America، إن السيناريو الذي تراهن عليه الإدارة الأميركية يتمثل في تحقيق إنقاذ اقتصادي في اللحظة الأخيرة، لكنه شدد على أن ذلك "ليس أمراً يمكن الاعتماد عليه".

وتشير أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز الإنتاجية في بريطانيا بمستويات قريبة من الولايات المتحدة، لكن بنحو نصف هذا الأثر في إيطاليا واليابان، نتيجة انخفاض معدلات التبني وصغر حجم القطاعات القابلة للاستفادة من التكنولوجيا. ويظل العامل الديمغرافي التحدي الأكبر أمام استدامة المالية العامة، إذ قال كيفن كانغ، رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في شركة Vanguard، إن جذور أزمة الديون ترتبط أساساً بشيخوخة السكان وبرامج الاستحقاقات المرتبطة بها، مؤكداً أن معالجة المشكلة تتطلب ضبط الأوضاع المالية العامة، بينما "يمنح الذكاء الاصطناعي الحكومات وقتاً إضافياً فقط".

ويرى كانغ سيناريو مرجحاً يتمثل في رفع متوسط نمو الاقتصاد الأميركي إلى 3% حتى عام 2040، مقارنة بتقدير الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو 2%. وبحسب تقديراته، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء نمو الدين الأميركي إلى نحو 120% من الناتج بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي، مقابل احتمال بلوغه 180% إذا أخفقت طفرة الذكاء الاصطناعي وتباطأ النمو وارتفعت تكاليف الاقتراض.

وقد سارع مستثمرو السندات بالفعل إلى معاقبة الحكومات بسبب التوسع المالي منذ الارتفاع الحاد في عوائد السندات عقب جائحة كورونا. كما أشارت أبيو إلى أن تراجع الهجرة إلى الولايات المتحدة يزيد الضغوط الديمغرافية، موضحة أن صدمة سوق العمل قد تعوّض جزءاً من مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، لكنها أكدت أن المخاطر ستكون أكبر بكثير في غياب هذه التكنولوجيا.

غموض ضريبي وإنفاقي

من الناحية النظرية، يفترض أن تؤدي مكاسب الإنتاجية إلى زيادة الإيرادات الحكومية. إلا أن تراجع التوظيف أو المنافسة، واستحواذ الأرباح ورأس المال، التي تخضع عادة لضرائب أقل من العمل، على الحصة الأكبر من المكاسب، قد يحدّ من هذه الزيادة. وعلى مستوى الإنفاق، قد تساهم مكاسب الكفاءة في القطاع العام في خفض التكاليف، غير أن المخاطر تكمن في ارتفاع الإنفاق بالتوازي مع النمو الاقتصادي. ولهذا السبب، يتوقع كينت سميترز، مدير مجموعة تحليل نموذج موازنة بن وارتون في جامعة بنسلفانيا، تأثيراً محدوداً جداً للذكاء الاصطناعي على الدين الأميركي خلال العقد المقبل.

فحتى مع تسارع النمو، سيبقى الأثر ضعيفاً في كبح نفقات الضمان الاجتماعي، التي تمثل نحو خُمس الإنفاق الفيدرالي، نظراً لارتباط المدفوعات بمتوسط الأجور، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة الحكومية إذا انعكست الإنتاجية على الأجور في القطاع الخاص. وأكدت أونسال أهمية مراقبة مسار الأجور، مشيرة إلى أن نموها يصبح أكثر احتمالاً إذا لم يؤد الذكاء الاصطناعي إلى زيادة التوظيف.

كما ستعتمد تكاليف الدين على ما إذا كانت الإنتاجية سترفع أسعار الفائدة الحقيقية، وعلى المدة التي سيتفوق خلالها النمو الاقتصادي على ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي ظل غياب اليقين، يحذر اقتصاديون من أن أي صدمة اقتصادية قد تقلب التوقعات سريعاً. وقال كريستيان كيلر، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد في بنك باركليز، إن حدوث ركود قد يعني أن طفرة الذكاء الاصطناعي "لن تأتي بالسرعة الكافية قبل أن تبدأ الأسواق بالقلق بشأن المسار المالي".

(رويترز)