الدولار يواصل التعافي والذهب يقترب من أعلى مستوياته

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والطلب المركزي، حيث ارتفعت المعاملات الفورية والعقود الآجلة للذهب. - استعاد الدولار بعض خسائره بعد خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بسبب ضغوط اقتصادية، وشهدت العملات الآسيوية تحركات هادئة. - ارتفعت أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، لكن احتمال زيادة المعروض والقلق من تأثير الرسوم الجمركية حد من المكاسب، مع ترقب الأسواق لتصريحات مسؤولي الفيدرالي.

عرفت الأسواق في بداية الأسبوع اقتراب الذهب من مستويات قياسية مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأميركية والطلب المركزي، فيما واصل الدولار تعويض خسائره الأخيرة، وارتفعت أسعار النفط بدعم التوترات الجيوسياسية رغم مخاوف زيادة المعروض.

الذهب يواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب في أولى جلسات الأسبوع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3688.76 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 3707.40 دولارات يوم الأربعاء الماضي. وهذا بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمالية مزيد من التيسير النقدي.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.5% إلى 3723.70 دولارا. وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.75% أو 28.13 دولارا عند 3713.43 دولارا للأوقية، عند الساعة 7:01 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال تداولات الاثنين، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.25% أو 46 دولارًا عند 3751.80 دولارا للأوقية، بعدما لامست 3753.40 دولارا، وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر نشاطًا خلال جلسة على الإطلاق.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي إم تريد" لرويترز: "عاد الذهب ليقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الاتحادي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة".

وتركز الأسواق حاليا على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة. ويعد المؤشر المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

وأضاف ووترر: "أن مزيجا من موقف الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض الفائدة والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لصالح الذهب".

وقفزت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.65% عند 44.09 دولارا للأوقية، كما صعدت الأسعار الفورية للبلاتين 0.7% عند 1418.46 دولارا، ونظيرتها للبلاديوم 0.65% عند 1162.44 دولارا.

الدولار يواصل الانتعاش

وواصل الدولار تعويض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي في اللحظات الأولى التي أعقبت خفض الاحتياطي الاتحادي للفائدة، إذ استقر مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية ليتداول عند 97.67 نقطة. بينما تراجع اليورو 0.07 % إلى 1.1738 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3458 دولار، تحت ضغط عوامل داخلية أبرزها ارتفاع الاقتراض الحكومي في بريطانيا وقرار بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة الذي كشف عن صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.

وقالت جين فولي رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبنك "لقد أجلنا توقعاتنا للخطوة التالية إلى عام 2026" في إشارة إلى الخفض المتوقع من بنك إنكلترا.

وأضافت "ومع أن ذلك قد انعكس بالفعل إلى حد كبير في الأسعار ومع تركيز المستثمرين على الوضع المالي البريطاني، فإننا نعتقد أن الجنيه سيظل تحت الضغط خلال الخريف وربما بعده".

وشهدت تحركات العملات في بداية الجلسة الآسيوية حالة من الهدوء النسبي بعد موجة تقلبات الأسبوع الماضي عقب سلسلة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الاتحادي وبنك إنكلترا وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة. وعرف الين الياباني تراجعا بـ 0.16% إلى 148.22 مقابل الدولار، مقلصا مكاسبه التي حققها يوم الجمعة، بعد أن أثارت لهجة بنك اليابان الأكثر تشددا توقعات برفع وشيك للفائدة. فيما انخفض الدولار الأسترالي 0.02 % إلى 0.6589 دولار أميركي. واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية، بعد أن ارتفع في أحدث تداولاته بنسبة 0.06% إلى 7.1151 مقابل الدولار.

النفط