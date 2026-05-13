ارتفع الدولار الأميركي الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركية أقوى من المتوقع، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 1.4% خلال إبريل/نيسان، مسجلاً أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2022، ومتجاوزاً بكثير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، بعد تعديل قراءة مارس/آذار صعوداً إلى 0.7%.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات اليوم الأربعاء، ارتفاع المؤشر بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، مقارنة بتوقعات بلغت 4.9%، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بقوة إلى الاقتصاد الأميركي، حسب ما نقلت رويترز. وعزت الوكالة إلى كبير الاقتصاديين في شركة أنيكس ويلث مانجمنت، براين جايكوبسن، قوله إن الارتفاع الحاد في أسعار البنزين بنسبة 15.6% أدى إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع، مضيفاً أن صدمة الطاقة الحالية تشكل تهديداً لهوامش أرباح الشركات، وقد تنتقل تدريجياً إلى المستهلكين إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.21% إلى 98.53 نقطة بعد أن سجل 98.601 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 30 إبريل، فيما تراجع اليورو إلى 1.1706 دولار. وجاءت بيانات أسعار المنتجين القوية بعد يوم واحد فقط من تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي أكبر زيادة سنوية له في ثلاثة أعوام، ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفي هذا السياق، توقعت مجموعة مورغان ستانلي استمرار الضعف المعتدل للدولار خلال النصف الثاني من العام بفعل تباطؤ التضخم الأساسي وتراجع أسعار الفائدة وارتفاع شهية المخاطرة العالمية، لكنها رجحت عودة الدولار إلى التعافي بحلول عام 2027 بدعم من تفوق النمو الأميركي والمخاطر السياسية الأوروبية. وبحسب بيانات أداة سي إم إي فيدواتش (CME FedWatch)، ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع ديسمبر/كانون الأول إلى 35%، مقارنة مع 16.3% قبل أسبوع فقط، بينما تلاشت تقريباً توقعات خفض الفائدة خلال العام الجاري.

وفي تطور لافت، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأميركي ضغوطاً متزايدة ناجمة عن التضخم المرتفع، ما قد يصعّب تنفيذ تخفيضات الفائدة التي يطالب بها ترامب. كما حذرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كشكاري إن تحسن سوق العمل وتصاعد تداعيات الحرب مع إيران يدعمان احتمال تشديد السياسة النقدية.

وفي آسيا، وصل ترامب إلى بكين برفقة وفد يضم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، حيث حظي باستقبال رسمي واسع قبل انطلاق القمة الثنائية مع شي جين بينغ، والتي تستمر يومين، وسط توقعات بأن يضغط الرئيس الأميركي من أجل فتح الأسواق الصينية بشكل أكبر أمام الشركات الأميركية. وتراجع اليوان الصيني بشكل طفيف إلى 6.787 يوانات للدولار، رغم أنه لامس أقوى مستوياته منذ فبراير/شباط 2023.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، انخفض خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.06% إلى 101.10 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 1.97% إلى 105.65 دولارات، مع تنامي التوقعات برفع الفائدة الأميركية، رغم استمرار الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً، رغم صمود وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ترامب إنه لا يتوقع الحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب أو معالجة سيطرة إيران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي اليابان، تراجع الين بنسبة 0.18% إلى 157.88 يناً للدولار، رغم تكهنات بتدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم العملة المحلية، بعدما شهد الين ارتفاعاً مفاجئاً الثلاثاء. وقال محافظ بنك اليابان المركزي السابق هاروهيكو كيرودا إن التدخلات الأخيرة ربما منعت الين من الانخفاض دون مستوى 160 مقابل الدولار، لكنها لن تحقق تأثيراً دائماً. وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3513 دولار، مع تصاعد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمز بعد تقارير تحدثت عن احتمال استقالة وزير الصحة، في خطوة قد تفتح الباب أمام منافسة على زعامة الحكومة البريطانية.