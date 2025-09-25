الدولار يتهاوى في غزة... وتهريب الشيكل

- تشهد أسواق الصرف في غزة اضطرابًا حادًا بسبب انخفاض أسعار الدولار والدينار أمام الشيكل، نتيجة لسياسات الاحتلال التي تمنع إدخال السيولة النقدية، مما أدى إلى شح في العملة المحلية وتكدس العملات الأجنبية. - يواجه الصرافون صعوبة في التعامل مع العملات الأجنبية بسبب تكدسها واختفاء الشيكل، مما أثر على الحياة الاقتصادية، بما في ذلك تجارة الذهب، حيث أصبح الشيكل العملة الأساسية. - الأزمة المالية جزء من حرب اقتصادية تهدف إلى إنهاك سكان غزة، حيث رفعت القيود الإسرائيلية قيمة الشيكل بشكل غير منطقي، مما زاد الأعباء المعيشية.

تشهد أسواق الصرف في قطاع غزة حالة من الاضطراب غير المسبوق، مع تسجيل انخفاضات حادة في أسعار صرف الدولار والدينار الأردني، المتداولين في الأراضي الفلسطينية، أمام الشيكل الإسرائيلي.

وعلى غير المعتاد، لم تعد العملات الأجنبية هي الأكثر طلبا، بل انقلبت المعادلة ليصبح الشيكل العملة المحلية التي يُجبر الفلسطينيون على التعامل بها هي العملة الأشد ندرة وطلبا في السوق.

هذا المشهد المقلوب جاء نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع إدخال السيولة النقدية الكافية إلى غزة، ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وأدى إلى شح العملة المحلية وتكدس العملات الأجنبية في أيدي الصرافين.

ومع حاجة المواطنين الماسة إلى الكاش لتغطية تكاليف الحياة اليومية، اضطر كثيرون إلى بيع مدخراتهم من الدولار والدينار بخسائر فادحة.

وقال الصراف في سوق مخيم النصيرات وسط القطاع، خالد البش، إن الطلب الكبير على الشيكل أدى لانهيار أسعار الدولار والدينار بشكل غير مسبوق، قائلا: "سعر بيع الدولار في البنوك هو 3.33 شواكل لكنه في السوق وصل إلى 2.80 فقط، أما الدينار الأردني فانخفض من 4.73 شواكل في البنوك إلى 3.20 شواكل في السوق".

وأوضح البش لـ"العربي الجديد" أن محلات الصرافة اضطرت مرارا للتوقف عن شراء الدولار من المواطنين بسبب تكدسه وعدم توفر الشيكل لمبادلته، لافتا إلى أن أغلب الصرافين توقفوا عن شراء الدينار الأردني تماما بسبب الفائض الكبير منه.

أما الصراف محمد حميد من سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيكشف عن ظاهرة غريبة في السوق، مشيراً إلى أنه "فجأة ومن دون مقدمات يختفي الشيكل من السوق، ونتفاجأ بتكدس الدولار لدينا، نتواصل مع زملائنا في المهنة بحثا عن الشيكل لكن لا أحد يملكه، هناك أيادٍ خفية تجمع الشيكل بشكل منظم وتخرجه من السوق".

ورجّح حميد لـ"العربي الجديد" أن اختفاء الشيكل يعود لسببين، الأول هو استخدام الشيكل في تلبية طلبات المواطنين الذين يسحبون أموالهم من البنوك نقدا فيما يعرف محليا بـ"التكييش"، والثاني هو تهريب العملة إلى خارج غزة وتجريد غزة من النقد ضمن خطط إسرائيلية.

وتنعكس الأزمة على مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية من أسواق الصرافة إلى تجارة الذهب، وسط رفض متزايد من التجار للتعامل بالفئات النقدية الصغيرة أو المهترئة. وذكر الفلسطيني عائد التري، الذي نزح من شمال القطاع إلى وسطه، أنه كان يملك مدخرات بقيمة 12 ألف دولار اشتراها قبل الحرب على سعر صرف بلغ 3.64 شواكل لكل دولار، "لكنه وجد نفسه مؤخرا مضطرا لبيعها على سعر 2.8 شيكل للدولار الواحد ما كبّده خسارة فادحة في ظل حاجته الماسّة للسيولة".

وقال التري في حديث لـ"العربي الجديد": "لم أكن أتوقع أن يأتي يوم أبيع فيه الدولار بأقل من سعره الرسمي في البنوك، ولكن الظروف الصعبة وحاجتي للمال لتأمين متطلبات أسرتي أجبرتني على ذلك، اليوم خسرت آلاف الشواكل من قيمة مدخراتي ومع ذلك لم أحصل إلا على المبلغ القليل الذي أحتاجه".

وأضاف: "كنا نعتبر الدولار ملاذا آمنا نحافظ به على مدخراتنا، لكن ما جرى في سوق غزة قلب الموازين، الآن الناس لا تريد الدولار ولا الدينار الكل يبحث فقط عن الشيكل وحتى الحصول عليه صار مهمة شبه مستحيلة".

ولفت التري إلى أن بعض الباعة يرفضون التعامل بالفئات النقدية الصغيرة مثل 10 أو 20 شيكل ويشترطون الدفع بورقة الـ200 شيكل "الزرقاء" الجديدة، مما يعمق أزمة المواطنين ويضاعف معاناتهم اليومية.

ولم تقتصر الانعكاسات على أسواق الصرافة، بل وصلت أيضا إلى أسواق الذهب، حيث ذكر بائع الذهب في سوق دير البلح، محمد أبو عوكل، أن جميع محلات الذهب باتت تتعامل بالشيكل فقط، بينما تم استبعاد الدينار الأردني تماما من عمليات البيع والشراء.

وقال أبو عوكل لـ"العربي الجديد": "منذ سنوات طويلة كان شراء الذهب في فلسطين مرتبطاً بالدينار الأردني، لكن مع الأزمة الحالية بات الشيكل هو العملة الأساسية، والأغرب أن سوق الصاغة يشترط الدفع بفئة 200 شيكل الجديدة فقط".

وأضاف: "رغم أن سعر الدينار في السوق انخفض بأكثر من 30% عن سعره في البنك، إلا أننا نحسبه في معاملتنا مع الزبائن بسعر البنك ثم نعيد تحويله إلى شيكل، المواطن العادي لا يعرف هذه الحسبة، لكنه في النهاية يدفع الثمن مضاعفا".

وأشار إلى أن رفض الصاغة والصرافين التعامل بالشيكل المهترئ أو من الطبعة القديمة زاد الأزمة تعقيدا وجعل العملات الأجنبية غير مرغوبة رغم وفرتها في السوق. وفي الوقت الذي يعجز فيه الغزيون عن تسييل أموالهم بالأسعار العادلة، يحذر مختصون من أن ما يجري ليس مجرد خلل عابر، بل جزء من حرب مالية تستنزف جيوب الغزيين وتفاقم معاناتهم في ظل ظروف إنسانية قاسية.

من جهته، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، أن ما يجري في سوق غزة هو انعكاس مباشر لبيئة الحرب والإغلاق التي حوّلت الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد شبه مغلق، موضحاً أنه "في الظروف الطبيعية يكون الطلب على العملات الصعبة أكبر من المحلية، لكن في غزة انقلبت المعادلة، القيود الإسرائيلية على إدخال السيولة جعلت الشيكل هو العملة النادرة ما رفع قيمته بشكل غير منطقي".

وأضاف لبد في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "المواطن الغزي هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة، من يمتلك الدولار أو الدينار يجد نفسه مجبرا على بيعه بخسارة تقارب من نصف قيمته ليحصل على الشيكل اللازم للمعاملات اليومية، هذا استنزاف مباشر لمدخرات الناس في وقت هم أحوج فيه لكل قرش".

وشدد على أنّ "جميع هذه الممارسات تندرج ضمن الحرب الاقتصادية التي تستهدف إنهاك سكان القطاع وتجريدهم من أي قدرة على الصمود، والنتيجة النهائية هي سرقة أموال المواطنين وإغراقهم في مزيد من الأعباء المعيشية وجعل بيئة غزة طاردة وغير صالحة للحياة".