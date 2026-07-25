الدولار صامد رغم التحديات الهيكلية.. بنك قطر الوطني يكشف الأسباب

- أظهر الدولار الأميركي صموداً بفضل العوامل الدورية مثل فروق أسعار الفائدة، رغم التحديات الهيكلية كارتفاع سعر صرفه والعجز المالي والتجاري، وتوجه البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها. - استفاد الاقتصاد الأميركي من الأداء القوي والطفرة الاستثمارية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما زاد الطلب على الأصول المالية الأميركية ودعم الدولار، مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة. - يظل الاقتصاد الأميركي متفوقاً بفضل التوسع في قطاعي الخدمات والتصنيع، والأداء القوي لسوق الأسهم، مما يعزز الطلب على الأصول المالية الأميركية ويدعم الدولار، رغم مخاوف التضخم.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الدولار يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم تصاعد الضغوط الناتجة من تحديات هيكلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرفه الحقيقي، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري الأميركي، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية حول العالم نحو تنويع احتياطياتها الدولية بعيداً عن الدولار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الهيكلية التي يواجهها الدولار حسب تقرير بنك قطر الوطني؟ كيف ساهمت الطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قوة الدولار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار ومتانته، غير أن العملة الأميركية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل. وبيّن التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دوراً مهماً في تحديد المسار طويل الأجل للدولار، فيما تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروق أسعار الفائدة، نظراً لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة.

وأضاف أن الاقتصاد الأميركي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان بمتانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأميركية، الأمر الذي وفر دعماً إضافياً للعملة الأميركية. وبحسب التقرير، تشير ترجيحات الأسواق المالية حالياً إلى استمرار أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة نسبياً لفترة أطول، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية على السياسة النقدية إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

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وأشار في السياق ذاته إلى أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يراوح حالياً بين 3.50% و3.75%، مقارنة بسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.25%، وسعر الفائدة لدى بنك اليابان البالغ 1%، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الواسعة بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى. واعتبر البنك أن استمرار هذه الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة سيبقى أحد أهم مصادر الدعم للدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن الأداء القوي لسوق الأسهم الأميركية، مدعوماً بأداء قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يمثل أحد العوامل الإضافية المؤثرة في الطلب العالمي على الأصول المالية الأميركية، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الدولار. وأضاف أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول المالية الأميركية بالنسبة إلى المستثمرين العالميين، وشجعت على استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، بما وفر مصدراً إضافياً لقوة الدولار.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر معدلات نشاط أقوى من بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. ولفت إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تؤكد استمرار هذا التفوق، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار التوسع في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وظل مؤشر الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41، وفقاً لوكالة رويترز، التي أضافت أن تصاعد الأزمة من جديد في المنطقة وتجدد التوتر التجاري أديا إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهراً، متجاوزاً 4.7%.