الدوحة تستضيف أول مقر لـ"داس إنتيليتك" في الشرق الأوسط

- افتتاح مقر داس إنتيليتك في الدوحة: وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر شراكة مع شركة داس إنتيليتك لافتتاح مقرها الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي. - تعزيز التعاون والبحث والتطوير: المقر الجديد سيعمل كمركز إقليمي للبحث والتطوير، ويعزز التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات في قطر، مما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. - مزايا قطر الاستراتيجية: تتميز قطر بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، مما يجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم الأربعاء، عقد شراكة مع شركة "داس إنتيليتك" المتخصصة في مجال الحلول الذكية، لافتتاح مقر رئيس لها في الدوحة، ليكون أول مقر للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر شبكات الهاتف المحمول MWC25 الذي تستضيفه قطر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتولّت التوقيع عن الشركة كلير ليو، رئيسة الأعمال العالمية فيها.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن المقر الجديد سيكون مركزاً إقليمياً لأعمال الشركة، وقاعدة رئيسية لأنشطة البحث والتطوير في مجال الحلول التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، كما سيسهم في تعزيز التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومراكز الأبحاث في قطر.

ورحب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القطرية، علي بن الوليد آل ثاني، بانضمام شركة داس إنتيليتك إلى مجتمع الأعمال في بلاده، معتبرا ذلك "يعكس الثقة العالمية المتزايدة التي تحظى بها بيئة الأعمال في الدولة، كما ترسخ هذه الخطوة مكانتها مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتطرق إلى المزايا التي تتمتع بها قطر من موقع استراتيجي، وبنية رقمية متقدمة، وبيئة أعمال جاذبة، تجعلها بوابة مثالية للشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق المنطقة، مؤكداً الاستمرار في جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الرقمية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

بدوره، اعتبر مؤسس شركة داس إنتيليتك ورئيس مجلس إدارتها، ليو بانغ، افتتاح المكتب في قطر "خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة توسعها العالمي، وانطلاقة جديدة لتقديم حلولا وخدماتنا للأسواق في الشرق الأوسط". وأشار إلى "تميز قطر باستقرارها الاقتصادي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الاستثمارية المحفزة، ما يجعلها بيئة مثالية للابتكار والنمو".

يشار إلى أن وفد وكالة ترويج الاستثمار زار مؤخرا مقر شركة "داس إنتيليتك"، واطلع على أحدث التقنيات المتقدمة التي تطورها الشركة، وبحث الجانبان، خلال الزيارة، مجالات التعاون المستقبلية، واستكشفا فرصا استراتيجية واعدة للشراكة، مؤكدين التزامهما بدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وتوفر الشركة منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة، تشمل منصة الشركة المركزية للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (AIoT)، وخبراتها في تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة محطات التبريد المركزي، إضافة إلى قدرتها على إنشاء مراكز حوسبة فائقة السرعة، ولديها سجل موثوق في تطوير أنظمة إنترنت الأشياء الذكية للمباني الشاهقة والمستشفيات وشبكات مترو الأنفاق. وتسهم هذه الحلول المتكاملة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع قيمة الأصول في البنى التحتية العامة.

وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي مزدهر وداعم للأعمال من خلال توسيع نطاق تعاونها الاستراتيجي مع الشركات العالمية ودعم أعمالهم وتواجدهم في الدولة الخليجية، تمكينهم من الوصول إلى الفرص الجاذبة عبر مختلف القطاعات، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي. وقد وقعت الوكالة نهاية 2023، مذكرات تفاهم مع شركتي "سيمنس" و"إيمرسون"، للمساهمة في إطلاق مركز للتميّز في مدينة لوسيل، من شأنه دعم تنمية وتطوير المواهب وتعزيز الريادة في التصميم التكنولوجي والبرمجيات في قطر.