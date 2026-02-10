- تواصل الدنمارك تصدر قائمة الدول الأقل فساداً لعام 2025، حيث حصلت على 89 نقطة في تقرير منظمة الشفافية الدولية، مما يعكس نظاماً فعالاً في مكافحة الفساد وارتفاع الشفافية. - يكشف تقرير الشفافية الدولية عن استمرار الفساد كتهديد عالمي، مع تراجع القيادة المسؤولة حتى في الديمقراطيات الراسخة، مشدداً على أهمية حماية حرية الإعلام والمجتمع المدني. - عربياً، تتصدر الإمارات وقطر والسعودية قائمة الدول الأقل فساداً، بينما تواجه دول مثل العراق ولبنان وسوريا مستويات فساد مرتفعة، مع تراجع ملحوظ للولايات المتحدة دولياً.

للعام الثامن على التوالي، تحتل الدنمارك صدارة الدول الأقل فساداً في العالم، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2025. فقد حصلت البلاد على 89 نقطة من أصل 100، متقدمة بفارق بسيط على فنلندا (88) وسنغافورة (84). بينما تصدرت الإمارات وقطر والسعودية المؤشر عربياً. ورغم تراجع الدنمارك نقطة واحدة مقارنة بالعام الماضي، يؤكد رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في الدنمارك يسبر أولسن، أنّ الجوهر لا يكمن في الترتيب، بل في انخفاض الفساد على أرض الواقع وارتفاع الشفافية اليومية.

ويضيف أولسن للتلفزيون الدنماركي، اليوم الثلاثاء، أنّ "المهم ألا يضطر المواطن لحمل النقود عند الذهاب إلى المستشفى أو تجديد جواز سفره أو القيام بأي معاملة حكومية". وعادة ما يجري تجديد جواز سفر دنماركي أو استصداره لقاء مبالغ مالية لا تُقبل إلا من خلال البطاقات الائتمانية، وهو ما يسري على التكاليف الأخرى في مؤسسات الدولة، بينما يجري العلاج في المستشفيات العامة مجاناً، باستثناءات تتعلق بارتياد عيادات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والنفسي، حيث يتحمّل المواطن الجزء الأكبر من التكاليف.

🔵 The Corruption Perceptions Index 2025 is out! We analysed 182 countries to see how they scored in the fight against corruption.



#CPI2025 https://t.co/rSatNXseTh — Transparency International (@anticorruption) February 10, 2026

منهجية تقرير الوضع العالمي للفساد في 2025

يعتمد تقرير الشفافية الدولية على استبيانات وُجّهت إلى مستثمرين، ورجال أعمال، وباحثين، ومحللين حول العالم، لتقييم مستوى الفساد في القطاع العام في 182 دولة. ويكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 (CPI) أنّ الفساد ما زال يمثل تهديداً جدياً في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود إشارات محدودة للتحسن. وأوضح المؤشر أنّ القيادات السياسية بحاجة إلى اتخاذ خطوات فعّالة لمواجهة إساءة استخدام السلطة ومعالجة العوامل الأوسع التي تؤدي إلى تراجع النزاهة، مثل تراجع الضوابط الديمقراطية والهجمات على المجتمع المدني المستقل.

كما تشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متعددة إلى استياء المواطنين من القيادة غير المسؤولة ومطالبتهم بالإصلاح. ويصنّف المؤشر 182 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد في القطاع العام على مقياس من 0 (فاسد جداً) إلى 100 (نظيف جداً). ومنذ 2012، نجحت 31 دولة فقط في خفض مستويات الفساد بشكل ملموس، بينما بقيت غالبية الدول راكدة أو متراجعة في جهود مكافحة الفساد، مما أدى إلى انخفاض المتوسط العالمي إلى 42 نقطة، مع تسجيل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 نقطة، ويترتب على ذلك تأثير مباشر على المواطنين، من نقص التمويل في المستشفيات، وعدم بناء مشاريع الحماية من الفيضانات، وإحباط طموحات الشباب، بحسب التقرير.

فجوة القيادة في مكافحة الفساد

تشير البيانات العالمية، كما ذهب معدو التقرير، إلى تراجع طويل الأمد في القيادة المسؤولة عن مكافحة الفساد، حتى في الديمقراطيات الراسخة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. هذا الغياب للقيادة الجريئة يؤدي إلى ضعف المعايير وتراجع الإنفاذ، ويخفض من الطموح في جهود مكافحة الفساد على المستوى العالمي. في الوقت نفسه، تزيد العديد من الدول القيود على المجال المدني، ما يجعل من الصعب على المواطنين والمنظمات غير الحكومية والصحافيين مساءلة السلطات، ويقلل الشفافية والمساءلة، مما يتيح للفساد الانتشار.

The #CPI2025 shows a clear gap between democracies & authoritarian regimes. Full democracies score 71 out of 100 on average, while authoritarian states score just 32. This underlines the importance of independent institutions.



➡️ Full analysis here: https://t.co/WxIOrM9bwo pic.twitter.com/AbZzx0yCKw — Transparency International (@anticorruption) February 10, 2026

وعلى الرغم من أن بعض الدول الأقل فساداً قد تظهر نظرياً أن نظمها نظيفة، إلا أنّ ذلك لا يمنع وجود قضايا كبيرة في النزاهة، مثل تسهيل تحويل الأموال الفاسدة عبر الحدود وغسل الأموال. وتشير الخبرات العالمية في مكافحة الفساد إلى وجود خطة واضحة لمعالجة المشكلة، تشمل تعزيز العدالة، وتحسين الرقابة على الخدمات العامة والإنفاق، ومنع التمويل السري في الانتخابات، وحماية حرية الإعلام والمجتمع المدني.

ويشدد التقرير على أنه في ظل أزمة المناخ وعدم الاستقرار والاستقطاب السياسي، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات مسؤولة ومؤسسات مستقلة تحمي المصلحة العامة.

أفضل 10 دول في الشفافية ومكافحة الفساد

الدنمارك (89)

فنلندا (88)

سنغافورة (84)

نيوزيلندا (81)

النرويج (81)

السويد (80)

سويسرا (80)

لوكسمبورغ (78)

هولندا (78)

ألمانيا (77)

على النقيض، تواجه الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلت 64 نقطة لتحتل المركز 29، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء التقرير عام 2012، بعد أن كانت في أعلى مستوياتها 76 نقطة في 2015. يشير أولسن إلى أن تراجع الولايات المتحدة يعود جزئياً إلى سياسات إدارة دونالد ترامب، التي أثّرت على عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مكافحة الفساد عالمياً. كما شهدت دول ديمقراطية أخرى مثل النرويج وكندا وفرنسا تراجعاً خلال الفترة 2012-2025.

عربياً، جاء ترتيب الدول تنازلياً كما يلي:

الإمارات (71)

قطر (58)

السعودية (57)

عُمان (52)

البحرين (50)

الأردن (50)

الكويت (46)

المغرب (39)

تونس (39)

الجزائر (34)

جيبوتي (31)

مصر (30)

موريتانيا (30)

العراق (28)

لبنان (23)

جزر القمر (20)

سورية (15)

السودان (14)

ليبيا (13)

اليمن (13)

الصومال (9)

أوكرانيا.. فساد رغم المساعدات الدولية

وحصلت أوكرانيا على 36 نقطة، مع تحسن طفيف عن أدنى مستوياتها (25 نقطة في 2013). رغم ذلك، لا يزال الوضع هشاً بسبب الفساد المرتبط بالحكومة وقطاع الطاقة، رغم تدقيق السلطات ومتابعة المانحين الدوليين، بما في ذلك الدنمارك. يُشير أولسن إلى أن الالتزام الكبير بمكافحة الفساد في أوكرانيا يجعل المساعدات أكثر أماناً مقارنة ببعض الدول الأخرى، مثل المجر.

إذاً، الدنمارك تواصل الحفاظ على معايير عالية للشفافية والحد من الفساد، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى به، وفقاً لرأي أولسن وغيره من الخبراء المحليين. وفي المقابل، تواجه دول كبرى، بما فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا، تحديات مستمرة في الحد من الفساد، مما يعكس أهمية السياسات الوطنية القوية والرقابة المستمرة لضمان نزاهة القطاع العام.