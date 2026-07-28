الدرهم الرقمي الإماراتي.. استقرار مصرفي في ظلّ الحرب

- قامت الإمارات بتطوير بنيتها التحتية الرقمية، حيث حصلت العملة الرقمية المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي على موافقة البنك المركزي، مما يسهل المعاملات التجارية ويعكس تحولاً في الوعي الاستثماري لدى الشباب. - يمتد تبني العملات المستقرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستخدمها الشباب كبديل ادخاري ووسيلة دفع مستقرة، مما يوفر استقراراً في الأسعار ووضوحاً تنظيمياً مقارنة بالعملات المشفرة. - تواجه عملة DDSC تحديات تتعلق بالمخاطر التشغيلية والسيولة، ورغم الوضع الجيوسياسي المتوتر، يمثل التطور في الترميز والعملات المستقرة حافزاً لتطوير أنظمة دفع دولية متقدمة.

اعتمدت الإمارات خطوات متسارعة في تطوير بنيتها التحتية للأصول الرقمية والمدفوعات السيادية، بعدما حصلت العملة الرقمية المستقرة (DDSC) المرتبطة بالدرهم الإماراتي، والمطوَّرة عبر تحالف استراتيجي يضم بنك أبوظبي الأول والمجموعة العالمية القابضة، على موافقة البنك المركزي للتعاون مع منصات تداول مرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وهو ما سلّط الضوء على انعكاسات ذلك اقتصاديا على الدولة الخليجية، خاصة في ظل استمرار أجواء الحرب.

ويهدف هذا الإجراء التقني والتنظيمي إلى نقل العملة المستقرة من نطاق التسويات المؤسسية إلى مجالات المدفوعات اليومية وخدمات التجزئة، وتسهيل المعاملات التجارية والخدمية، لا سيما أن هذا التكامل مع المنصات الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية مصمَّم لتبسيط حصول المستخدمين على عملة DDSC وشرائها وتحويلها، بحسب تقرير نشرته منصة "إندكس بوكس" المتخصصة في أبحاث السوق وتحليلات بيانات التجارة العالمية، في 5 يوليو/تموز.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الاقتصادية المتوقعة للدرهم الرقمي الإماراتي على الدولة الخليجية في ظل الأجواء الحربية؟ ما هي المخاطر التشغيلية والعملية التي قد تواجه صغار المستثمرين عند شراء العملة الرقمية الإماراتية مقارنة بالعملات المشفرة العالمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعكس تفاعل الشباب في الإمارات ودول الخليج العربي مع إتاحة تداول العملات الرقمية المستقرة تحولا في الوعي الاستثماري، إذ تُظهر البيانات الميدانية نضجا في سلوك المستثمرين الأفراد الباحثين عن حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق التقليدية والتضخم، عبر أصول رقمية مدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية حقيقية، بحسب دراسة نشرتها منصة "ستراتيجي آند" التابعة لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" الاستشارية، في 16 يوليو/تموز الجاري. وأشارت الدراسة إلى أن المستثمرين في الإمارات باتوا يفضّلون بشكل متزايد الاستراتيجيات طويلة الأجل مع نضج الأصول الرقمية، حيث يتصدر خيار الشراء والاحتفاظ بنسبة 54%، يليه عن قرب خيار خطط الادخار بنسبة 50%، بينما يتراجع التداول اليومي.

ويمتد هذا الزخم الرقمي، والتحول نحو تبنّي العملات المستقرة والتقنيات المالية الحديثة، إلى الأسواق المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية التي تشهد نموا متسارعا يقوده الشباب المتطلع إلى الاستقلال المالي والابتكار التكنولوجي؛ فمع توافر أطر تنظيمية واضحة ودعم حكومي متزايد للابتكار المالي، يرى الشباب في هذه العملات المستقرة بديلا ادخاريا ووسيلة دفع عابرة للحدود تتميز بالسرعة وانخفاض التكلفة، بحسب تقدير نشره معهد كارنيغي للسلام الدولي المعني بشؤون السياسات العامة والتحليلات الجيوسياسية والاقتصادية.

ويشير التقدير ذاته إلى أن السعودية "تشهد تبنيا شعبيا قويا لتداول العملات المشفرة بين شبابها الذين يشكلون 63% من إجمالي السكان"، وأن "العملات المستقرة تظهر كبدائل أكثر قبولا للعملات المشفرة المتقلبة، إذ توفر استقرارا في الأسعار ووضوحا تنظيميا أكبر".

لكن على الرغم من جاذبية عملة DDSC، يواجه صغار المستثمرين مخاطر تشغيلية وعملية عند شرائها مقارنة بالعملات المشفرة العالمية اللامركزية مثل بيتكوين وإيثريوم؛ فبينما تحمي اللامركزية المطلقة العملات الكبرى من تحكّم جهة واحدة، ترتبط العملات المستقرة بمخاطر مركزية تتعلق بالسيولة وبنية الحوكمة ونوعية الأصول المودعة لحماية قيمتها.

وتنبع هذه المخاطر من تقلب الأسعار ومحدودية شفافية الأصول المشفرة، إضافة إلى فجوات السيولة المحتملة، وضعف أو غموض الحوكمة، وعدم اليقين بشأن جودة وسيولة وإفصاح الأصول الاحتياطية الداعمة للعملات المستقرة، بحسب تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في 18 يونيو/تموز الماضي.

وتتجاوز أهمية إطلاق DDSC الحدود الجغرافية للإمارات لتصبح أداة استراتيجية في التنافس النقدي الرقمي العالمي، ونموذجا لتنويع المعاملات المالية بعيدا عن تقلبات العملات الدولية والأنظمة المصرفية التقليدية البطيئة؛ إذ يتيح ربط العملات المستقرة بالعملات المحلية للبلدان ذات الاقتصادات القوية والمستقرة تعزيز مرونتها المالية وتسهيل المدفوعات التجارية البينية بكفاءة عالية، بما يعني أن "صعود هذه العملات المستقرة الناشئة غير المقوَّمة بالدولار يشير إلى مشهد عملات رقمية أكثر تنافسية"، بحسب تقدير نشرته منصة "إل إس إي بزنس ريفيو" المتخصصة في شؤون الاقتصاد والمالية الدولية، في 12 مايو/أيار 2026.

تفضيلات المستثمرين في الإمارات للاستراتيجيات طويلة الأجل أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

استثمار مجدٍ

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن العملة الرقمية الإماراتية تتمتع بشرعية ودعم من الحكومة والبنك المركزي، كونها مرتبطة بالدرهم الإماراتي وخاضعة لمظلة رسمية، ما يمنحها مصداقية واستقرارا نسبيا مقارنة بالعملات المشفرة العالمية مثل بيتكوين التي تتسم بتقلبات سعرية حادة وصعود وهبوط كبيرين. غير أن هذين الدعم الرسمي والاستقرار لا يجعلان منها استثمارا مجديا بالمعنى التقليدي.

ويعزو درويش تقديره إلى أن العملة الإماراتية الجديدة لا تضمن عوائد مالية، ولا يُتوقع أن ترتفع قيمتها بشكل مضاعَف كما يحدث في أصول استثمارية أخرى، بل تبقى أداة للمعاملات أكثر منها وسيلة للربح السريع، ما يحد من جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن مكاسب رأسمالية كبيرة في السوق الرقمي.

وعلى الصعيدين النفسي والسلوكي، لا يتوقع درويش إقبالا كبيرا على العملة الإماراتية في المرحلة الحالية، بسبب الوضع الأمني والجيوسياسي المتوتر في المنطقة واستمرار حالة الحرب؛ إذ يفضّل الأفراد الاحتفاظ بأصول سائلة وملموسة كالذهب أو النقد الورقي، لسهولة نقلها واستخدامها في حالات الطوارئ والتنقل بين الدول، خاصة بعدما تراجعت الثقة جزئيا في القطاع المصرفي بسبب مخاطر تجميد الأموال وصعوبات السحب.

وإزاء ذلك، لا يرجّح درويش أن تشهد العملة الإماراتية الرقمية انطلاقة قوية أو انتشاراً واسعاً، بل يرى أن اشتداد الأزمة الأمنية وارتفاع وتيرة الحرب يرجّحان حدوث تصدعات في تداول العملات الرقمية محليا وإقليميا ودوليا، لمصلحة الأصول التقليدية الأكثر أمانا وسيولة.

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حجر الأساس

في السياق ذاته، يرى رئيس قطاع الأعمال في "شينلينك لابس" (Chainlink Labs)، يوهان عيد، أن الجوانب الفنية والتقنية التي تمثل حجر الأساس في توفير حماية حقيقية لصغار المستثمرين عند التعامل مع البنية التحتية لعملة DDSC، لا تكتمل إلا حين تقترن ببنية تقنية قوية تضمن موثوقية انتقال البيانات وتمنع التلاعب السعري. ويعتبر عيد أن التطور الذي تشهده الإمارات في مجالات الترميز وإصدار العملات المستقرة يمثل حافزا رئيسيا لتطوير أنظمة دفع دولية متقدمة في الأسواق الناشئة، تعتمد على الشفافية والتحقق اللحظي من الأصول الاحتياطية، وفق ما أورده تقدير نشرته شبكة "بي آر نيوزواير" (PRNewswire) المتخصصة في نشر تحليلات الأعمال والمؤسسات الفنية، في 3 مارس الماضي.

وبينما يجري ربط المسارات الرقمية للحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فإن دمج بروتوكول التشغيل البيني عبر سلاسل الكتل (CCIP) يُعد أمرا أساسيا لتوفير الأمان والموثوقية على المستوى المؤسسي، بحسب تأكيد عيد.

ويؤكد عيد أن نجاح العملات المستقرة، ومنها العملة الإماراتية الجديدة، لا يرتبط بالاعتراف القانوني فحسب، بل يتطلب أيضا دمج البنى التحتية للمؤسسات والشركات بسلاسل الكتل عبر وسائط ذكية وآمنة ومقاومة للثغرات البرمجية والقرصنة الرقمية.