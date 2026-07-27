الدبلوماسية ترفع الأسهم الخليجية والهجمات تكبح المكاسب

- شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعًا ملحوظًا بفضل تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتحسن معنويات المستثمرين، رغم استمرار المخاوف الجيوسياسية بسبب الاعتداءات على منشآت نفطية سعودية. - تباين أداء الأسواق الخليجية؛ حيث ارتفعت بورصة دبي بنسبة 1% بدعم من قطاع العقارات، بينما فقدت السوق السعودية زخمها. كما شهدت أسواق الدوحة والكويت وسلطنة عُمان ارتفاعات متفاوتة، واستقر المؤشر البحريني. - ساهم تراجع أسعار النفط في تقليص توقعات رفع الفائدة الأميركية، مما دعم الأسواق الخليجية، رغم حذر المستثمرين من تأثير رفع الفائدة على اقتصادات المنطقة. خارج الخليج، ارتفعت البورصة المصرية بدعم قطاع البنوك.

ارتدت أسواق الأسهم الخليجية إلى المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الاثنين مدعومة بتزايد الآمال في انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد مؤشرات إلى إمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي للأزمة، وهو ما انعكس سريعاً على أسعار النفط ومعنويات المستثمرين، غير أن الاعتداءات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية حدّت من موجة التفاؤل وأبقت المخاوف الجيوسياسية حاضرة في أكبر أسواق المنطقة.

وجاء تحسن الأسهم الخليجية بعد إعلان طهران وواشنطن تعليق الضربات العسكرية بعد نحو أسبوعين من التصعيد. وأثار هذا التطور آمالاً بانخفاض المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية، وإمكانية استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار خام برنت إلى التراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 89.23 دولاراً للبرميل.

في التفاصيل، سجلت بورصة دبي أفضل أداء بين أسواق الأسهم الخليجية اليوم، إذ ارتفع مؤشرها 1% محققاً أقوى مكاسب يومية في نحو شهر، بدعم من أسهم قطاع العقارات. وقفز سهم إعمار العقارية بنسبة 2%، فيما واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعاً 0.5%، مستفيداً من نتائج فصلية قوية أعلنها الأسبوع الماضي. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2%، مدعوماً بصعود سهم الدار العقارية بنسبة 0.7%، قبيل إعلان نتائج الشركة للربع الثاني.

أما السوق السعودية، فقد فقدت زخمها مع نهاية الجلسة، ليغلق مؤشرها دون تغيير تقريباً بعدما تخلى عن مكاسبه المبكرة. وجاء التراجع نتيجة ضغوط على قطاع المواد الأساسية، خاصة بعد هبوط سهم الأسمنت العربية بنسبة 5.7% إثر إعلان الشركة انخفاض أرباحها الفصلية بنحو 50% مقارنة بالربع السابق. في المقابل، حدّ سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من خسائر السوق بعدما قفز 3.8% إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مايو/أيار، عقب إعلان توزيعات أرباح قياسية. كما تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.2%، في ظل المخاوف الأمنية التي أعقبت الهجمات على منشآت نفطية في جازان وينبع.

أسواق التهدئة بين واشنطن وطهران تنعش الأسهم الأميركية في بداية الأسبوع

ورغم التفاؤل السياسي، بقيت الأسواق تراقب التطورات الأمنية من كثب بعد تعرض منشآت تابعة لأرامكو لهجمات جديدة. وأفادت مصادر تجارية في آسيا وكالة رويترز بوجود مؤشرات على أضرار محتملة في مواقع لتخزين الوقود والنفط في جازان، فيما تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض صاروخين كانا يستهدفان منشآت نفطية في ينبع. وتزداد أهمية ميناء ينبع باعتباره منفذاً رئيسياً لصادرات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، خاصة مع سعي المملكة إلى تقليل اعتمادها على مضيق هرمز في ظل التوترات الإقليمية.

وفي الدوحة، ارتفع المؤشر العام 0.8% مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم القطاع المصرفي. وصعد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 2.1% في محاولة لإنهاء سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع، بينما قفز سهم مصرف قطر الإسلامي 2.5% مسجلًا أعلى مستوى له في نحو شهر. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.7%، وصعد مؤشر بورصة سلطنة عُمان 0.3%، في حين استقر المؤشر البحريني دون تغير يذكر.

وساهم تراجع أسعار النفط في تقليص التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، وهو ما وفر دعماً إضافياً للأسواق الخليجية. لكن المستثمرين يدركون أن أي قرار أميركي برفع الفائدة سيترك أثراً مباشراً على اقتصادات المنطقة، نظراً إلى ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار، وهو ما يعني استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية. وخارج منطقة الخليج، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع، إذ صعد مؤشر الأسهم القيادية 0.4% بدعم من مكاسب البنك التجاري الدولي البالغة 0.9%، فيما قفز سهم مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بنسبة 4.8% ليسجل مستوى قياسياً جديداً.

(رويترز، العربي الجديد)