- يشهد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني احتجاجاً اقتصادياً يتمثل في يوم "صفر استهلاك وصفر عمليات بنكية"، كخطوة ضد العنف والجريمة وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية. - المبادرة تهدف إلى إلحاق خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث يُقدر أن الامتناع عن استخدام بطاقات الائتمان ليوم واحد قد يسبب خسائر تصل إلى 70 مليون شيكل، وتلقى تجاوباً واسعاً من المجتمع. - الاحتجاج الاقتصادي ينضم إلى تظاهرات أخرى ضد العنف، ويعتبر جزءاً من حراك شعبي واسع يطالب بتحقيق الأمن والأمان للمجتمع العربي.

يشهد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، اليوم الاثنين، عزوفاً عن المشتريات والعمليات البنكية واستخدام بطاقات الائتمان، في إطار الدعوة إلى يوم مع "صفر استهلاك وصفر عمليات بنكية"، في خطوة احتجاجية اقتصادية ضد استفحال العنف والجريمة، تنضم إلى الحراك الواسع في الداخل ضد المجرمين والإجرام المنظم، وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها، بما فيها الحكومة والشرطة مع انتشار السلاح وتغذية الجريمة، طالما تطاول العرب دون غيرهم.

وتنادي المبادرة التي أطلقتها جمعيات تعنى بالثقافة المالية، وتبنّتها لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48، ولاقت تجاوباً واسعاً، بعدم استخدام بطاقات الائتمان، وعدم التعامل مع البنوك، ولا حتى من خلال السحب أو الإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي، وعدم القيام بمشتريات أو غيرها من العمليات الاستهلاكية والدفع نقداً.

ويوضح المبادرون وعلى رأسهم المستشارة الاقتصادية ناردين أرملي، أن المجتمع العربي في الداخل يشكل نحو 20% من مجمل المواطنين، بينما يُقدّر من حيث القوة الاستهلاكية بنحو 18% في مجالات معيّنة، أكثر من غيرها. وشددت أرملي في حديثها لـ"العربي الجديد"، على أهمية أن يشعر المجتمع العربي بقوته وحجم تأثيره: "مهم أن يثق الناس في مجتمعنا بأنفسهم وأنه لا يمكن الاستهانة بنا. هذا مهم لنا نفسياً أيضاً. إيماننا بإمكانياتنا يمكن أن نساهم بتغيير أحوالنا إلى الأفضل، فنحن قادرون على التغيير وإيصال صوتنا ولدينا القوة للقيام بذلك".

ومن شأن المبادرة إلحاق خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي لا يُستهان بها، حتى لو كانت ليوم واحد، على أن تتبعها أيضاً مبادرات لاحقة. ولتقريب الصورة وتبسيطها أكثر من خلال مثال، فإن معدّل الصفقات في بطاقات الائتمان وحدها في إسرائيل هو 1.6 مليار شيكل يومياً. وبحسب المبادرين تتراوح نسبة حاملي بطاقات الاعتماد من المواطنين العرب ما بين 10%- 12%، وبافتراض أن 30% منهم سيلتزمون بالامتناع عن الشراء في هذا اليوم، فإنهم سيتسببون بضرر يصل إلى قرابة 70 مليون شيكل للدولة.

وهم يوضحون أن الضرر لشركات بطاقات الائتمان، التي تجبي عمولة من كل صفقة، قد يصل إلى مئات الآلاف من الشواكل في هذا اليوم. وستفقد الدولة نحو 10 ملايين شيكل من مدخول ضريبة القيمة المضافة. كل هذه الخسائر قد تحدث فقط جراء الامتناع عن الصفقات في البطاقات وحدها، من قبل 30% من فلسطينيي الداخل. ما يعني أن التزاماً أكبر بعدم استخدامها والتوقف عن عمليات استهلاكية أخرى سيكون تأثيره أكبر بكثير.

وعن فكرة الاحتجاج الاقتصادي، قالت أرملي في حديثها لـ"العربي الجديد" إن "الاحتجاج له عدة وجوه، هناك التظاهرات، والإضرابات وغيرها، وكان هناك تفكير طوال الوقت كيف يمكن إطلاق بدائل احتجاج تكون سلمية، وعملية، وقانونية، وتمكّن أيضاً أشخاص يعملون في مكاتب حكومية أو شركات كبيرة، من الانضمام إلى الاحتجاج، دون المخاطرة بأماكن عملهم، ودون أن يطلقوا تصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل التقييدات على حرية الرأي والتضييق علينا كمجتمع عربي في مختلف القضايا. والشيء الأساسي أيضاً، أننا بادرنا إلى شيء من مجال تخصصنا. جمعية رصيد مثلاً، وهي من مطلقي المبادرة، تأسست لتعزز القوة الاستهلاكية عند المجتمع العربي ولصالحه، ولتقول إن عندنا قوة أمام شركات التأمين، والمؤسسات المالية الكبيرة وأمام الدولة، وهذه القوة الاستهلاكية ممنوع أن نستهين بها، وعلينا توظيفها أداة لنوصل صوتنا، وامتعاضنا، وغضبنا إزاء استهتار الدولة باحتياجنا الأساسي للأمن والأمان".

وتلقى المبادرة تجاوباً واسعاً في أوساط فلسطينيي 48، خاصة الشرائح التي قررت الامتناع كلياً عن أي نوع من أنواع الاستهلاك والمعاملات. وتقول أرملي في هذا السياق: "هناك تجاوب واسع، نلاحظ ذلك من خلال التواصل الشخصي، وعبر منصات التواصل الاجتماعي ونلمس ذلك في الشارع. هناك تفاعل كبير. المبادرة وصلت إلى مئات الآلاف من الأشخاص، وأيضاً رُوّج لها من قبل جهات تبنّتها، وصحافيين، ومؤثرين، بالإضافة إلى لجنة المتابعة، ومؤسسات، وجمعيات، وأحزاب. وجدنا تعاوناً أيضاً من قبل مصالح تجارية. مثلاً مقاهٍ قررت تقديم القهوة اليوم مجاناً".

مبادرات مستقبلية في المجتمع العربي

خلقت هذه المبادرة توقّعات أكبر ومطالبات بمبادرات جديدة. حول هذه النقطة تقول أرملي لـ"العربي الجديد"، متحدّثة عن مبادرات مستقبلية محتملة: "بداية علينا تقييم هذه التجربة وأثر هذا اليوم، وأن ننشر ذلك لتحفيز الناس للمشاركة في مبادرات قادمة. الأمر الآخر، في أي مبادرة أخرى، تفكيرينا الأساسي سيكون بالمصالح العربية، وتسليط الضوء عليها، وعلى معاناتها جرّاء آفة العنف والجريمة والإتاوة، وبالتالي دعم هذه المصالح هو واجب وطني".

وتشير تقارير رسمية لجهات إسرائيلية، إلى أن المواطن العربي يدفع فائدة أعلى للبنوك، مقابل خدمات وفروع أقل، ومعاناة كبيرة في الحصول على قروض إسكان وغيره. وبحسب أرملي، فإن "يتم التعامل معنا من قبل شركات التأمين وشركات بطاقات الاعتماد، والمؤسسات المالية الكبيرة، كقوة استهلاكية مفهومة ضمناً، تدعم اقتصاد الدولة وتعمل وتدفع ضرائب، ولا يتم الاستثمار في مجتمعنا من ناحية المعلومات المالية، والتسويق، والخدمات وغيرها. وبالتالي في هذا اليوم مقولة أساسية أيضاً، من خلال مبادرتنا، بأن لدينا قوة ونحن ندرك ذلك، وسنستخدمها من أجل تحسين أوضاعنا وتحقيق مطالبنا".

وينضم الاحتجاج الاقتصادي إلى أشكال أُخرى من الاحتجاج، إذ شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين مساء أول من أمس السبت، في تظاهرة وسط تل أبيب ضد العنف والجريمة، دعت إليها لجنة المتابعة، وقالت في نهايتها إن عدد المشاركين تجاوز 100 ألف متظاهر. واعتبرت المتابعة أن التظاهرة، شكّلت "مشهداً وحدوياً تاريخياً عبّر عن غضب شعبي عارم، وعن استعداد جماعي للكفاح ولمواجهة واقع الجريمة والعنف الذي ينهش مجتمعنا منذ سنوات".

وأكدت المتابعة أن "هذا الحراك الشعبي محطة نضالية مركزية في معركة طويلة من أجل الحق الطبيعي في الحياة والأمن والأمان. إن تصاعد الجريمة لا يمكن فصله عن سياسات حكومية واضحة تقوم على الإهمال والتمييز والعداء لكل ما هو عربي وفلسطيني، وغياب أي قرار جدي لمكافحة منظمات الإجرام، إلى جانب امتناع وتواطؤ الشرطة عن القيام بواجبها، ما أدى إلى تفكك الردع، وترك الساحة مفتوحة أمام عصابات القتل والابتزاز والسلاح، وهو ما يكشف عداء هؤلاء لمجتمعنا واستخفافهم الواضح بالدم العربي".