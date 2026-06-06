الخطوط اليمنية تقرّ شراء طائرات حديثة وتوسيع وجهاتها

- أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن خطط لشراء طائرات حديثة وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية، بهدف تحديث أسطولها وزيادة كفاءتها التشغيلية، استجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي. - خلال اجتماع مجلس الإدارة في القاهرة، تم مناقشة اقتناء طائرات "إيرباص A320neo" لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للعام 2025 واستعراض الأداء المالي والتشغيلي. - تواجه الشركة تحديات تشغيلية بسبب شح وقود الطائرات في اليمن، لكنها أشادت بالدعم السعودي في تزويد الطائرات بالوقود، مما ساعد في تجاوز بعض التحديات وضمان استمرار الرحلات.

أقرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني في البلاد، التوجه نحو شراء طائرات حديثة وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية وزيادة عدد الرحلات، ضمن خطة تستهدف تحديث أسطولها وتعزيز كفاءتها التشغيلية في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة الشركة للعام 2026، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ناصر محمود، وبمشاركة أعضاء المجلس من الجانبين اليمني والسعودي.

وبحسب ما أعلنته الشركة، ناقش الاجتماع خطط تطوير الأسطول، وفي مقدمتها التوجه نحو اقتناء طائرات من طراز "إيرباص A320neo"، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب إقرار توجهات استراتيجية للتوسع في شبكة الوجهات وفتح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات.

كما اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2025، واستعرض تقرير الأداء المالي والتشغيلي للربع الأول من عام 2026، إضافة إلى مناقشة آليات استثمار الأرباح المحققة بما يدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية.

وفي الجانب التشغيلي، تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه الشركة نتيجة شح وقود الطائرات داخل المطارات اليمنية، وهي الأزمة التي دفعت الناقل الوطني إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية للحفاظ على استمرارية الرحلات ومعايير السلامة، من بينها تأخر نقل بعض أمتعة المسافرين على عدد من الرحلات المتجهة إلى اليمن.

سياحة وسفر الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن اتفاقية لشراء 4 طائرات حديثة

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن القرارات التي اتخذها المجلس تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة التحديث والتطوير في الشركة، وتحسين كفاءة الأداء والخدمات، بما يواكب خططها المستقبلية ويعزز قدرتها التنافسية في أسواق النقل الجوي الإقليمية والدولية.

وأشادت الشركة بالدعم السعودي المتمثل في تزويد طائراتها بالوقود في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، معتبرة أن هذه التسهيلات أسهمت في تجاوز جانب من التحديات التشغيلية وضمان استمرار الرحلات رغم أزمة الوقود داخل اليمن.

وتواجه الخطوط الجوية اليمنية تحديات تشغيلية متزايدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات اللوجستية في عدد من المطارات اليمنية. وتسعى الشركة إلى تنفيذ برنامج لتحديث أسطولها وتوسيع شبكة رحلاتها بهدف استعادة حصتها السوقية وتحسين جودة الخدمات، في وقت يشهد فيه قطاع النقل الجوي اليمني طلباً متنامياً على الرحلات الخارجية مع محدودية عدد شركات الطيران العاملة في السوق المحلية.