الخطوط المغربية تعلّق رحلاتها إلى دبي والدوحة حتى آخر مارس

- ألغت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها من وإلى دبي والدوحة حتى نهاية مارس بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، مع مراقبة الوضع لاستئناف العمليات بأمان. - أجلت الشركة 270 مسافراً مغربياً من دبي إلى الدار البيضاء، ولم تعلن عن عمليات إجلاء جديدة، بينما لم تتأثر رحلات المعتمرين إلى السعودية. - أُلغيت بعض الرحلات بسبب إغلاق المجالات الجوية في المنطقة، مع احتمال إلغاءات إضافية، مؤكدة التزامها بمعايير السلامة والأمن الجوي.

قررت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، إلغاء رحلاتها من دبي في الإمارات العربية المتحدة والعاصمة القطرية الدوحة وإليهما إلى غاية نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، مبررة ذلك بـ"الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط". وأكدت الناقلة المغربية، في بيان لها، أنها تواصل مراقبة الوضع من كثب لضمان استئناف آمن للعمليات بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت في الرابع من مارس الجاري عن إجلاء 270 مسافراً مغربياً كانوا عالقين في دبي، حيث تم نقلهم إلى مطار الدار البيضاء. ولم تعلن الشركة بعد ذلك عن عمليات إجلاء جديدة لرعايا أو مسافرين مغاربة في المنطقة.

ولم تؤثر الأحداث الجارية في المنطقة على موجة سفر معتمرين مغاربة إلى المملكة العربية السعودية، حيث لم يعلن عن إلغاء رحلات مباشرة نحو المملكة. وكانت الخطوط الملكية المغربية قدد قررت، غداة نشوب الحرب في المنطقة يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، عن إلغاء بعض رحلاتها الجوية على إثر إغلاق المجالات الجوية في المنطقة.

وقالت الخطوط الملكية المغربية في بيانها إنه "تم إلغاء بعض رحلات الشركة، كما قد تشهد رحلات أخرى إلغاءات إضافية، بعد إغلاق المجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط". وأشارت إلى أن تعليق بعض رحلاتها مرده إلى الالتزام بمعايير السلامة والأمن الجوي، داعية المسافرين إلى التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.