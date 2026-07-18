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الخطوط الكويتية تعيد جدولة معظم رحلاتها بسبب الاعتداءات الإيرانية

سياحة وسفر
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18 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:03 (توقيت القدس)
الخطوط الجوية الكويتية تستعد للهبوط في مطار الكويت ، 26 إبريل 2026(فرانس برس)
طائرة كويتية تستعد للهبوط في مطار الكويت، 26 إبريل 2026 (فرانس برس)
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- أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي بسبب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مع تأكيدها على سلامة المسافرين وإرسال تحديثات عبر الرسائل النصية.
- تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية من إيران، وفقاً لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.
- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن اندلاع حريق في محطة كهرباء عقب هجوم إيراني، مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ والسيطرة على الحريق للحفاظ على استقرار الشبكة.

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في مطار الكويت الدولي عقب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وكانت الشركة قد ذكرت سابقاً أن إعادة جدولة الرحلات جاءت نتيجة إغلاق المجال الجوي الكويتي. ودعت الشركة جميع الركاب إلى متابعة مستجدات رحلاتهم، حيث ستُرسَل إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات، مؤكدة حرصها على سلامة المسافرين. 

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت منذ الليلة الماضية لسلسة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية آتية من إيران.

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في السياق، قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم السبت، إن حريقاً اندلع في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني. وأضافت أنه فُصل عدد من وحدات التوليد في إجراء احترازي، حفاظاً على سلامة المحطة واستقرار الشبكة. وذكرت الوزارة أنه جرى تفعيل خطط الطوارئ مع مواصلة أعمال الإطفاء والإصلاح. 

كذلك أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الجمعة، أنه نتيجة للعدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له دولة الكويت، تعرضت إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم أدى إلى أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. وأضافت أن فرق الإطفاء العام باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

(رويترز، العربي الجديد)

 

 

 

 


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