الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها من القاهرة وإليها

- أعلنت الخطوط الكويتية استئناف رحلاتها المجدولة بين القاهرة والدمام اعتبارًا من الخميس المقبل، بعد توقفها بسبب اعتداءات إيرانية على 7 دول عربية، منها الكويت، مما أدى لإغلاق الأجواء. - تعرضت الكويت لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطار الكويت ومشروع مبنى الركاب الجديد، مما أسفر عن أضرار مادية، بينما تصدت الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية. - هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة ميناء الأحمدي، مما أدى لاندلاع حريق، وانخفاض تدفقات النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 12% من الطلب العالمي.

أعلنت الخطوط الكويتية استئناف رحلاتها المجدولة من القاهرة وإليها عبر مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام السعودية، وذلك اعتبارا من الخميس المقبل. وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية في بيان السبت، إنها "ستستأنف تشغيل رحلاتها المجدولة من القاهرة وإليها عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام، بواقع 4 رحلات أسبوعيا (السبت والأحد والثلاثاء والخميس) اعتبارا من الخميس المقبل".

وجاء توقف الرحلات عقب تعرض 7 دول عربية بينها الكويت، لاعتداءات إيرانية بآلاف الصواريخ والمسيرات في إطار الحرب الجارية في المنطقة، ما أدى لاتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في تلك البلدان، منها إغلاق الأجواء. وفي 14 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين، وأضرار مادية محدودة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

كما أفادت "كونا"، نقلا عن وزارة الأشغال العامة، بأن طائرة مسيرة ثانية استهدفت مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) في المطار ذاته، ما أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات. والسبت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية"، دون تقديم تفاصيل إضافية. وأوضح أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعيا الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

والجمعة، قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية تعرضت فجر الجمعة لعدد من الهجمات بواسطة طائرات مسيرة مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحداتها، دون وقوع إصابات بشرية نتيجة لهذه الهجمات. وأكدت الهيئة العامة للبيئة في الكويت أن فرق الإطفاء والطوارئ تحرّكت على الفور للسيطرة على الحريق، بالتوازي مع إغلاق عدد من الوحدات المتضررة، واتخاذ إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة الحيوية، مع تقييم حجم الأضرار وتحديد ملابسات الهجوم.

وانخفضت تدفقات النفط الخام والمشتقات النفطية بنحو 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب 12% من الطلب العالمي، نتيجة لخفض الإنتاج وتوقف الصادرات من منتجي الخليج. ولا يمكن تعويض هذه الكميات بسهولة بالنسبة لقطاعات النقل والشحن والتصنيع التي تعتمد عليها، وسيستمر تأثير ذلك لأشهر أو حتى سنوات. وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لصحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي، إن استعادة تدفقات النفط والغاز قد تستغرق ستة أشهر.

(الأناضول، العربي الجديد)