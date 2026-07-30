الخطوط القطرية تمدد تعليق رحلات البحرين والكويت وأربيل

- أعلنت الخطوط الجوية القطرية تمديد تعليق رحلاتها إلى البحرين والكويت وأربيل حتى 7 أغسطس، دون توضيح الأسباب، بعد تعليق سابق في 24 يوليو. - شهدت أربيل انفجارات تزامنت مع تحليق طائرات التحالف الدولي، واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة مقرات حزبية كردية إيرانية، وأسقطت طائرات التحالف مسيرات كانت تتجه نحو القنصلية الأميركية. - تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث شنت طهران هجمات على منشآت أميركية في المنطقة، بينما وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في يونيو، وسط خلافات حول مضيق هرمز.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، تمديد التعليق المؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من البحرين

والكويت ومحافظة أربيل العراقية حتى السابع من أغسطس/ آب المقبل. وقالت الشركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إنها قررت "تمديد التعليق المؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من البحرين والكويت ومدينة أربيل بالعراق، وذلك حتى السابع من شهر أغسطس المقبل"، دون ذكر الأسباب.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الخطوط القطرية جاء بعد إعلانها في 24 يوليو/ تموز الجاري تعليق رحلاتها الجوية إلى الوجهات الثلاث حتى الجمعة. وسبق أن أعلن الجيش الكويتي، في بيان صدر صباح الخميس، أن هجوماً انطلق من إيران استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية يقع شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل أحد العمال.

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والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عراقية، بينها موقع "شفق نيوز"، بأن انفجارات دوت في سماء أربيل، تزامناً مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي. وتعرض مقران تابعان لحزبين كرديين إيرانيين لهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة في منطقتي بحركة وخليفان، وفق وسائل الإعلام.

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وأضافت وسائل الإعلام أن طائرات التحالف أسقطت طائرات مسيرة في سماء خليفان، شمالي محافظة أربيل، كانت تتجه نحو مبنى القنصلية الأميركية. وعلى مدى أسبوعين، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أميركية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت، رداً على هجمات أميركية يومية تعرضت لها إيران.

ووقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة. وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أميركيين وإسرائيليين.

(الأناضول)