الخطوط القطرية تطلق 3 رحلات مباشرة إلى بورتسودان

سياحة وسفر
الدوحة

18 مايو 2026   |  آخر تحديث: 22:57 (توقيت القدس)
طائرة إيرباص A350 تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار لوس أنجليس. 7 مارس 2026 (Getty)
- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً من الدوحة إلى بورتسودان اعتباراً من يوليو 2026، ضمن خطتها لتوسيع عملياتها في أفريقيا وتعزيز الربط الجوي.
- ستبدأ الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل رحلات إلى سيشيل وكيغالي، وزيادة الرحلات إلى مراكش والإسكندرية والقاهرة وكيب تاون ودار السلام، اعتباراً من يونيو 2026.
- تشمل الزيادات أيضاً خطوط "لوساكا - هاراري" و"مابوتو - ديربان"، مما يعزز شبكة وجهات القطرية التي تضم أكثر من 160 وجهة عالمية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق ثلاث رحلات أسبوعياً من الدوحة إلى بورتسودان في السودان اعتباراً من الثاني من يوليو/تموز 2026، ضمن خطة أوسع لتوسيع عملياتها التشغيلية في القارة الأفريقية وتعزيز الربط الجوي مع عدد من الوجهات الإقليمية والدولية.

وذكرت الناقلة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن رحلات بورتسودان ستُسيّر أيام الثلاثاء والخميس والسبت، حيث تغادر الرحلة من الدوحة عند التاسعة صباحاً وتصل إلى بورتسودان عند الحادية عشرة صباحاً، على أن تغادر رحلة العودة من بورتسودان عند 12:25 ظهراً وتصل إلى الدوحة عند 16:20عصراً، بتوقيت الدوحة.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أن إطلاق هذا الخط الجديد يندرج في إطار التزامها بتوفير خدمات النقل الجوي العالمية، مع مراعاة التوازن بين النمو المستدام والطلب المتزايد على خدمات الربط الجوي، إلى جانب تعزيز آفاق التجارة وحركة السفر عبر مطار حمد الدولي.

وبحسب البيان، سيتمكن المسافرون إلى بورتسودان من أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، من بينها سلطنة عُمان وباكستان، من السفر بسلاسة عبر الدوحة، بما يعزز موقع الناقلة القطرية في ربط الأسواق الأفريقية بشبكتها العالمية.

الخطوط الجوية القطرية تتوسّع لـ16 رحلة إلى الأميركتين

وفي إطار الخطة نفسها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستبدأ، اعتباراً من 16 يونيو/حزيران 2026، بإعادة تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى سيشيل، ورحلتين أسبوعياً إلى كيغالي، على أن تضيف رحلة يومية إلى مراكش اعتباراً من 1 يوليو/تموز.

كما تعتزم الناقلة زيادة عدد رحلاتها إلى عدد من الوجهات الأفريقية، إذ سترفع رحلات الإسكندرية من ثلاث رحلات إلى سبع أسبوعياً، والقاهرة من 28 رحلة إلى 35 أسبوعياً، وكيب تاون من سبع رحلات إلى 10 أسبوعياً، ودار السلام من ثلاث رحلات إلى سبع أسبوعياً.

وتشمل الزيادات أيضا خط "لوساكا - هاراري"، الذي سيرتفع من خمس رحلات إلى سبع أسبوعياً، وخط "مابوتو - ديربان"، الذي سيرتفع من أربع رحلات إلى سبعت أسبوعياً، في خطوة قالت عنها الخطوط الجوية القطرية إنها تؤكد مواصلتها في إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 160 وجهة حول العالم.

