الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق

- استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى بغداد والبصرة وإربيل، مما يعزز الروابط الاقتصادية والسياحية بين قطر والعراق وسط تحسن الاستقرار الإقليمي. - تدعم الخطوط القطرية استراتيجيتها للتعافي السريع عبر توسيع شبكتها إلى أكثر من 150 وجهة، مستفيدة من أسطولها الضخم لتعزيز خيارات الربط للمسافرين العالميين. - يعزز الشحن الجوي الإضافي سلاسل التوريد المتضررة، مع توقع زيادة الإيرادات بنسبة 15% إلى 20%، مما يعكس مرونة القطرية في مواجهة التحديات الجيوسياسية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلات الركاب إلى بغداد والبصرة وإربيل ابتداءً من 10 مايو/أيار الجاري، مع إطلاق رحلات شحن إلى بغداد ابتداء من السابع من الشهر نفسه، ما يعزز الاتصال بين قطر والعراق.

ويأتي ذلك بعد اسئناف رحلات الناقلة الوطنية القطرية عدة رحلات إقليمية مؤخراً من ضمن استراتيجيتها لإعادة بناء الشبكة، وتشمل دمشق ودبي والشارقة والمنامة وكوزيكود وغيرها، مدعومة بتحسن الاستقرار الإقليمي رغم التحديات الجيوسياسية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر مؤخراً استمرار العمليات التشغيلية والمحافظة على معايير السلامة الجوية رغم التحديات الإقليمية الراهنة، وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "بعد إغلاق المجال الجوي لدولة قطر في 28 فبراير/شباط 2026 وما أعقبه من إعادة فتح جزئي عبر ممر الطوارئ الجوي في 7 مارس/آذار 2026، تتخذ دولة قطر نهجاً مدروساً لضمان استمرار الحركة الجوية رغم القيود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى معدلات أمن وسلامة الطيران".

وأوضحت أن "مطار حمد الدولي يشهد عودة تدريجية لحركة الطيران تشمل رحلات الركاب ورحلات الشحن واستئناف حركة العبور (الترانزيت) وفق ضوابط تشغيلية محددة وعودة تشغيل شركات الطيران الأجنبية. واعتباراً من منتصف يونيو/حزيران المقبل، سيصل عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة".

وتُعد الخطوط الجوية القطرية، التي تعمل من مطار حمد الدولي، واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية، إذ تخدم أكثر من 170 وجهة في ست قارات وتحمل جائزة أفضل شركة طيران عالمياً ، وتعرضت لتأثيرات التوترات الجيوسياسية الإقليمية من جراء الحرب في المنطقة، ما أدى إلى تعليق رحلات مؤقتة، لكنها حافظت على مرونتها عبر إعادة التوجيه والشراكات.

ويأتي الاستئناف وسط تحسن الاستقرار الإقليمي بعد أزمات مثل التوترات في الخليج والعراق، ما يعزز التجارة والسياحة بين قطر والعراق الذي يشهد نمواً اقتصادياً مدعوماً باستثمارات قطرية في الطاقة والإعمار.

و يدعم ذلك الشحن الجوي الإضافي سلاسل التوريد المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، مع توقع زيادة الإيرادات بنسبة 15% إلى 20% في الربع الثاني، وتعزيز دور مطار حمد مركزَ ربط جوي رئيسياً، وتعكس هذه الخطوات استراتيجية الخطوط القطرية في التعافي السريع، مستفيدة من أسطولها الضخم بأكثر من 250 طائرة لتوفير خيارات ربط واسعة للمسافرين العالميين.

يمثل استئناف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العراق خطوة حاسمة نحو إعادة بناء شبكتها الإقليمية، معززاً الروابط الاقتصادية والسياحية رغم التحديات الجيوسياسية. مع التوسع المرتقب إلى 150 وجهة، تؤكد القطرية قيادتها في سوق الطيران العالمي، ما يدعم رؤية قطر 2030 للاقتصاد المتنوع.