حققت الخطوط الجوية القطرية، المشغل لأكبر عدد من الطائرات عريضة البدن المجهزة بخدمة ستارلينك، إنجازاً كبيراً في برنامج تزويد طائراتها بخدمة "ستارلينك"، بعد أن جهزت أكثر من 100 طائرة عريضة البدن بأسرع شبكة إنترنت في الجو. ويمثل هذا الإنجاز واحداً من أسرع برامج تزويد الطائرات بخدمة "ستارلينك" في قطاع الطيران، والذي يتم تنفيذه حالياً ليستكمل قبل الجدول الزمني المحدد له، لتتمكن الناقلة القطرية من توفير هذه الخدمة للمزيد من المسافرين في أقرب وقت ممكن.

ومع تجهيز أكثر من 50% من أسطول طائرات الناقلة القطرية عريضة البدن بتقنية "ستارلينك"، تشغل أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لتصويت "سكاي تراكس" في عام 2025 للمرة التاسعة، أكثر من 30 ألف رحلة جوية توفر اتصالاً سريعاً ومجانياً بالإنترنت للمسافرين طوال رحلتهم، منذ لحظة الإقلاع وحتى وصولهم. وتعزز هذه الوتيرة من مكانة الخطوط الجوية القطرية الرائدة كشركة طيران وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر حالياً خدمة "ستارلينك" على متن الطائرة، وفي طليعة قطاع الطيران عالمياً في مجال الربط الجوي لمسافات طويلة المدى مع هذه الخدمة.

200 رحلة يومياً مع خدمات "ستارلينك"

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير إنّ "الخطوط الجوية القطرية تواصل تصدر قطاع الطيران من خلال وضع معايير عالمية بالفعل، لا بالقول فقط"، مشيراً إلى أنّ الشركة "سرّعت من وتيرة برنامجها لتزويد طائراتها بتقنية ستارلينك، لتجعل من تقديم أفضل تجربة سفر أولوية ملحة وعاجلة، لا خطة مستقبلية فقط".

وأضاف المير، أنّ تزويد أكثر من 100 طائرة عريضة البدن منذ إطلاقها لأول رحلة مزودة بخدمة "ستارلينك"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، يعكس هذا الالتزام، حيث تشغل الناقلة القطرية، الآن ما يصل إلى 200 رحلة يومياً مزودة بهذه الخدمة إلى العديد من الوجهات الرئيسية لضمان بقاء مسافريها على اتصال سلس بخدمة إنترنت تفوق سرعتها سرعة بعض خدمات الإنترنت المنزلي، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والمنافسات الرياضية، والتواصل مع أحبائهم والعمل، على ارتفاع 35 ألف قدم بكل سلاسة وأريحية.

ومنذ بدء برنامج تزويد طائراتها بخدمة "ستارلينك" في أكتوبر، أكملت الخطوط الجوية القطرية تجهيز أسطول طائراتها من طراز بوينغ 777، فيما تعمل حالياً على استكمال برنامج "ستارلينك" لتزويد طائراتها من طراز إيرباص A350 بهذه الخدمة وبسرعة قياسية.

تجربة مميزة

ومع استمرار عمليات توسيع نطاق تغطية خدمة "ستارلينك" لشبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم، يستمتع مسافرو "القطرية" حالياً في جميع المقصورات باتصال مجاني وسريع من وقت الإقلاع وحتى الوصول على الرحلات التي تصل إلى ست قارات، بما في ذلك غالبية الوجهات التي تشغل الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إليها في الأميركتين وأستراليا، وعلى مسارات بارزة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وتساهم هذه الخدمة في تغير قواعد اللعبة والارتقاء بتجربة السفر على متن الطائرة لكل من المسافرين سواء على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، من خلال تمكينهم من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المباشر والألعاب الإلكترونية والعمل على ارتفاع 35 ألف قدم. وتعد الخطوط الجوية القطرية المشغل لأكبر عدد من الطائرات عريضة البدن المجهزة بخدمة "ستارلينك"، وشركة الطيران الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي توفر رحلات جوية مزودة بتقنية "ستارلينك"، مما يؤكد مكانتها بصفتها شركة طيران رائدة في العالم من حيث الابتكار والموثوقية والارتقاء دوماً بتجربة المسافرين الاستثنائية.

(قنا)