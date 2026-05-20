الخطوط القطرية تحقّق نحو ملياري دولار أرباحاً في عام

- حققت الخطوط الجوية القطرية أرباحًا صافية بلغت 7.08 مليارات ريال للسنة المالية 2025-2026، مما يعكس أداءً قويًا رغم التحديات الجيوسياسية في الشهر الأخير من السنة المالية. - قدمت الخطوط الجوية القطرية خدماتها لـ41.8 مليون مسافر ونقلت 1.43 مليون طن من الشحن الجوي، مما عزز مكانتها كأكبر شركة شحن جوي تجارية بحصة سوقية عالمية تبلغ 12%. - توسعت الخطوط الجوية القطرية بشكل قياسي في حجم الأسطول، بتوقيع اتفاقيات لشراء وصيانة 210 طائرات و400 محرك، مع خطط لتشغيل رحلات إلى أكثر من 160 وجهة بحلول صيف 2026.

كشفت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أرباح صافية بلغت 7.08 مليارات ريال (نحو 1.94 مليار دولار) للسنة المالية (2025 - 2026) المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد اقتطاع الضرائب. وقالت المجموعة، في بيان لها اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن هذه النتائج تعكس أداء مميزاً وقوياً، لا سيما في ظل تأثر الشهر الأخير من السنة المالية بتحديات جيوسياسية كبيرة، في تأكيد واضح على متانة نهج أعمالها والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها.

ويشهد قطاع الطيران أكبر أزمة منذ جائحة كوفيد-19، إذ أجبر الإغلاق المؤقت للمجال الجوي في المنطقة آلاف المسافرين على إلغاء رحلاتهم منذ اندلاع الحرب في المنطقة في نهاية فبراير/شباط الماضي. وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية القطرية قدّمت خدماتها في العام المالي الماضي، لـ41.8 مليون مسافر مقابل 43.1 مليون مسافر في العام المالي السابق. كما نقلت القطرية للشحن الجوي ما يزيد عن 1.43 مليون طن من الوزن الخاضع للرسوم، مما عزز مكانتها أكبر شركة شحن جوي تابعة لشركة طيران تجارية في العالم بحصة سوقية عالمية تبلغ 12%.

Qatar Airways Group today announced a pre-tax profit of QAR 7.8bn (US$ 2.1bn) for financial year 2025/26. The results demonstrate a robust performance against a final month impacted by significant geopolitical events, reaffirming its position as one of global aviation’s most… pic.twitter.com/5duG3bAEDJ — Qatar Airways (@qatarairways) May 20, 2026

أما على صعيد الأداء التشغيلي، فقد حافظت الخطوط الجوية القطرية على صدارتها قطاع الطيران من حيث الالتزام بالمواعيد، مسجلة نسبة 86% في دقة الإقلاع والوصول، فقد جاءت ضمن أفضل خمس شركات طيران التزاماً بالمواعيد على مستوى العالم، حيث حصلت على جائزة بلاتينية للأداء من قبل شركة "Cirium"، الجائزة الأكثر تميزاً وتقديراً في تقييم أداء العمليات التشغيلية في قطاع الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، حمد علي الخاطر، في البيان، إن "الإنجازات الرئيسية خلال السنة المالية الماضية شملت توسعاً قياسياً في حجم الأسطول، حيث وقعت المجموعة اتفاقيات استراتيجية مع شركة بوينغ، وشركة جنرال إلكتريك للطيران، بغرض شراء وصيانة ما يصل إلى 210 طائرات و400 محرك، في واحدة من أكبر صفقات تحديث وتوسعة الأسطول في تاريخ الطيران التجاري". وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء جدول رحلاتها الجوية، إذ ستشغل رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة بحلول صيف 2026.