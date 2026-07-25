- منحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية الإذن للخطوط الجوية القطرية بفتح فرع في ليبيا، مما يمهد لاستئناف الرحلات الجوية وربط البلاد بشبكة النقل الجوي الدولية، بعد توقفها منذ 2014 بسبب الأوضاع الأمنية. - تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الشركات العالمية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق الليبية وفرصها الاستثمارية الواعدة، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الخارجية. - تسعى الخطوط الجوية القطرية لتوسيع عملياتها، حيث أطلقت جدول رحلات صيف 2026، متضمناً تشغيل أكثر من 140 رحلة يومياً، مما يعزز قدرتها على استيعاب وجهات جديدة، بما في ذلك السوق الليبية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا اليوم السبت، منح الإذن للخطوط الجوية القطرية بفتح فرع لها داخل البلاد، في خطوة تمهيدية لاستكمال الإجراءات التشغيلية اللازمة لإعادة تفعيل الرحلات الجوية، وربط ليبيا مجدداً بشبكة النقل الجوي الدولية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز". وكانت الناقلة الوطنية القطرية قد أوقفت تشغيل رحلاتها إلى طرابلس ومدن ليبية في عام 2014، مع توقف الرحلات الدولية إلى ليبيا على نطاق واسع بسبب اشتداد القتال وتدهور الأوضاع الأمنية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التشغيلية المحددة التي يجب على الخطوط الجوية القطرية استكمالها لإعادة تفعيل رحلاتها؟ كيف ستساهم عودة الخطوط الجوية القطرية في تنشيط قطاع السياحة في ليبيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق الليبية، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف إعادة إدماج الاقتصاد الليبي في المنظومة الإقليمية والدولية. وأكدت أن عودة الناقلات الجوية العالمية تعكس تنامي الاهتمام بالسوق الليبية، خاصة في ظل ما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع نطاق الانفتاح على الأسواق الخارجية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه ليبيا إلى إعادة تأهيل قطاع الطيران المدني، الذي تأثر بشكل كبير خلال سنوات النزاع والانقسام السياسي، حيث يشكل استئناف الرحلات الدولية عاملاً محورياً في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة.

وفي السياق ذاته، كانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت مؤخراً استعادة نحو 85% من عملياتها التشغيلية مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، في مؤشر على تعافي قطاع الطيران لديها واستمرار خطط التوسع رغم التحديات الإقليمية.

سياحة وسفر الخطوط القطرية تعود إلى السودان عبر ثلاث رحلات أسبوعية

وأطلقت الشركة جدول رحلات موسم صيف 2026، متضمناً تشغيل أكثر من 140 رحلة يومياً انطلاقاً من الدوحة إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، ما يعزز من قدرتها على استيعاب وجهات جديدة وإعادة تشغيل خطوط متوقفة، من بينها السوق الليبية. ترتكز المرحلة المقبلة من نمو الخطوط الجوية القطرية على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل الارتقاء بتجربة المسافرين، وتوسيع شبكة الوجهات للرحلات التجارية والشحن الجوي، إضافة إلى الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية.

كما تواصل الناقلة تطوير أسطولها الحديث، إلى جانب إدخال الجيل الجديد من مقاعد "كيوسويت" (Qsuite)، بما يعزز من تنافسيتها عالمياً، ويدعم خططها للتوسع في الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تسهم إعادة تشغيل الرحلات بين الدوحة وطرابلس ومدن ليبية في دعم حركة رجال الأعمال، وتسهيل تدفقات التجارة، إضافة إلى إعادة تنشيط قطاع السياحة والسفر في البلاد.