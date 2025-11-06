الخطوط القطرية تبيع حصتها في كاثي باسيفيك بـ896 مليون دولار

- باعت الخطوط الجوية القطرية حصتها في "كاثي باسيفيك" مقابل 896 مليون دولار، مما يعكس استراتيجيتها لتحسين الاستثمارات والنمو طويل الأجل، تزامناً مع ارتفاع أسهم "كاثي باسيفيك" بنسبة 4.2%. - تمتلك القطرية حصصاً في شركات طيران عالمية ووقعت اتفاقيات ضخمة مع بوينغ وجنرال إلكتريك بقيمة 200 مليار دولار، مما يعزز مكانتها في قطاع الطيران. - حققت القطرية أرباحاً قياسية بلغت 2.15 مليار دولار، مع زيادة في إيرادات الشحن الجوي بنسبة 17% بفضل استثماراتها في الرقمنة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستبيع حصتها في شركة طيران "كاثي باسيفيك"، ومقرها هونغ كونغ، مقابل 896 مليون دولار، منهية بذلك علاقة الناقل القطري التي استمرت ثماني سنوات مع الشركة.

جاء هذا الإعلان في وقت متأخر من أمس الأربعاء في إفصاح قدمته "كاثي باسيفيك" إلى سوق الأوراق المالية، وشهدت أسهمها ارتفاعاً بنسبة 4.2% في بورصة هونغ كونغ اليوم الخميس.

وبموجب الاتفاقية، ستبيع الخطوط الجوية القطرية جميع حصصها، التي تمثل 9.57% من أسهم كاثي باسيفيك. والمساهمان الرئيسيان الآخران في الشركة هما "سواير باسيفيك" و"إير تشاينا"، وتخضع الخطة لموافقة المساهمين.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "كاثي باسيفيك" باتريك هيلي في بيان إعلان البيع: "تعكس عملية إعادة الشراء ثقتنا القوية بمستقبل مجموعة كاثي، وتؤكد التزامنا بتطوير مركز الطيران الدولي في هونغ كونغ". في حين قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير، في البيان نفسه، إن "هذه الخطوة تُمثل نهج الشركة المنضبط في إدارة محفظة استثماراتها، والتزامها بتقديم قيمة مستدامة لمساهميها". وأضاف: "بعد فترة من الربحية القياسية والأداء القوي، يُعد هذا القرار جزءاً من استراتيجية استباقية لتحسين استثماراتنا وتهيئة المجموعة للنمو طويل الأجل".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس أن "الخطوط الجوية القطرية جعلت من موقعها في شبه الجزيرة العربية بين أوروبا وآسيا حلقة وصل رئيسية في قطاع النقل العالمي.

وتقدم شركة طيران "كاثي باسيفيك" خدماتها لنقل المسافرين والبضائع لأكثر من 180 وجهة في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، ولديها أسطول من الطائرات عريضة الجسم يزيد على 140 طائرة، كما تقدم الشركة خدمات مميزة لمسافريها جواً وأرضاً، وتساهم في جعل هونغ كونغ أحد المراكز الرئيسية العالمية لحركة النقل الجوي.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن إبرام اتفاقية لشراء 378 مليوناً و188 ألف سهم من أسهم شركة "كاثي باسيفيك" لتعزيز استراتيجية الاستثمار المميزة التي تنتهجها الخطوط القطرية، وذكرت وكالة بلومبيرغ أن القيمة الإجمالية للصفقة آنذاك بلغت إلى 662 مليون دولار. وحققت بعدها "كاثي باسيفيك" ربحاً قدره 1.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

اتفاقيات سابقة

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية أيضاً حصصاً في مجموعة الخطوط الجوية الدولية، ومجموعة خطوط "لاتام الجوية"، وخطوط جنوب الصين الجوية، وفيرجن أستراليا، وإيرلينك الجنوب أفريقية.

ووقّعت الخطوط الجوية القطرية في مايو/أيار الماضي اتفاقاً مع شركة بوينغ الأميركية لشراء طائرات بقيمة تبلغ نحو 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة بوينغ. وأوضح الناقل القطري في بيان أن تلك "الصفقة تعدّ أكبر طلب لطائرات عريضة البدن وأكبر طلب لطائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر في تاريخ شركة الطيران الأميركية، وأن الاتفاقية تضم 160 طلب شراء مؤكّداً و50 من خيارات الطائرات".

كما وقعت "القطرية" اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران لشراء 400 محرك، بما في ذلك 60 محركاً من طراز GE9X و260 من طراز GEnx، فضلاً عن طرازات أخرى وقطع لتشغيل الجيل التالي من طائراتها من طراز بوينغ 9-777 وبوينغ 787.

الأرباح

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في مايو/أيار الماضي عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 2.15 مليار دولار للسنة المالية الماضية، محققة بذلك زيادة قدرها 0.5 مليار دولار مقارنة بالسنة التي قبلها. وأظهر التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية 2025/2024 أداء مالياً يعد الأقوى في تاريخها، وفي جميع أقسامها، بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية.

وأوضح التقرير أن القطرية للشحن الجوي سجلت أداء مالياً قوياً بزيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17%، محققة بذلك أرباحاً تعد الأفضل منذ جائحة كورونا (كوفيد-19). ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات، وموثوقيتها التي تعد الأفضل في فئتها.