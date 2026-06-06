- تصدرت الخطوط الجوية السعودية التصنيف العالمي في انضباط مواعيد الرحلات لشهر مايو 2026، بنسبة 90.12% في الوصول و92.30% في المغادرة، متفوقة على الخطوط الجوية القطرية التي حلت ثانية بنسبة 89.56% و88.48% على التوالي. - في تصنيف الشرق الأوسط وأفريقيا، تصدرت "فلاي سافير" الجنوب أفريقية، بينما جاءت "طيران أديل" السعودية في المركز الثاني إجمالاً والأول عربياً، تلتها الملكية الأردنية في المركز الثالث. - شهدت شركات الطيران العربية تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت نسب الانضباط بشكل كبير، مما يعكس تطور شبكات الطيران واتساع نطاق العمليات الدولية.

تصدرت الخطوط الجوية السعودية المشهد العالمي في انضباط مواعيد الرحلات خلال مايو/أيار 2026، بعدما انتزعت المركز الأول في قائمة شركات الطيران العالمية المؤهلة لتصنيف الشركة المتخصصة في تحليلات بيانات الطيران وأداء شركات الطيران والمطارات "سيريوم"، فيما أكدت الخطوط الجوية القطرية الحضور العربي اللافت بحلولها في المركز الثاني عالمياً.

وبحسب التصنيف الصادر في 3 يونيو/حزيران الماضي، حققت الخطوط السعودية نسبة 90.12% في انضباط مواعيد الوصول، و92.30% في انضباط مواعيد المغادرة، من واقع تشغيل 13 ألفاً و669 رحلة خلال مايو/أيار، لتنتزع المركز الأول في التصنيف العالمي، وهو التصنيف الذي يضم الشركات ذات الحضور التشغيلي الأوسع عبر المناطق الجغرافية المختلفة. أما الخطوط الجوية القطرية، فجاءت ثانية عالمياً بنسبة 89.56% في انضباط الوصول، و88.48% في انضباط المغادرة، من واقع تشغيل 10 آلاف و365 رحلة.

ويأتي هذا التصدر العالمي للخطوط السعودية ضمن فئة باتت أكثر تشدداً في تقرير 2026، بعدما رفع "سيريوم" شروط الإدراج في التصنيف العالمي من الحضور في ثلاث مناطق إلى أربع مناطق جغرافية، مع اعتماد عتبة تشغيلية مرتبطة بالسعة، في خطوة قال التصنيف إنها تعكس تطور شبكات الطيران واتساع نطاق العمليات الدولية.

أما في جدول الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يحتكم إلى ترتيب إقليمي منفصل ولا تنطبق عليه شروط التصنيف العالمي، فقد تصدرت "فلاي سافير" الجنوب أفريقية القائمة بنسبة 93.56% في انضباط الوصول، تلتها "طيران أديل" السعودية في المركز الثاني إجمالاً والأول عربياً، بنسبة 93.37% في انضباط الوصول و95.61% في انضباط المغادرة، من واقع تشغيل 5449 رحلة.

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وجاءت الملكية الأردنية في المركز الثالث ضمن تصنيف الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة 90.82% في انضباط الوصول، و90.52% في انضباط المغادرة، من واقع تشغيل 3304 رحلات، متقدمة على عدد من شركات الطيران الكبرى في المنطقة من حيث النسبة المسجلة خلال الشهر.

وحلت الخطوط السعودية رابعة في التصنيف الإقليمي بنسبة 90.12%، رغم صدارتها التصنيف العالمي، فيما جاءت الخطوط الجوية القطرية خامسة إقليمياً بنسبة 89.56%.

كما ضمت قائمة العشر الأُوَل في الشرق الأوسط وأفريقيا شركات عربية أخرى، إذ جاءت "فلاي دبي" في المركز الثامن بنسبة 84.19% في انضباط الوصول، من واقع تشغيل 6456 رحلة، بينما حلت "طيران الإمارات" في المركز التاسع بنسبة 81.92% من واقع 12 ألفاً و439 رحلة، تلتها الطيران العماني في المركز العاشر بنسبة 81.89% من واقع 2728 رحلة.

وكشف التصنيف عن تحسن كبير في أداء عدد من شركات الطيران العربية خلال ثلاثة أشهر. فقد قفزت "طيران أديل" من 58.99% في مارس/آذار إلى 78.67% في إبريل/نيسان، ثم إلى 93.37% في مايو/أيار. كما ارتفعت الخطوط السعودية من 67.61% في مارس/آذار إلى 79.57% في إبريل/نيسان، قبل أن تبلغ 90.12% في مايو/أيار.

أما الخطوط الجوية القطرية، فانتقلت من 63.65% في مارس/آذار إلى 86.94% في إبريل/نيسان، ثم 89.56% في مايو/أيار، بينما سجلت الملكية الأردنية أداء قوياً عند 90.82% في مايو/أيار، بعد 92.44% في إبريل/نيسان.