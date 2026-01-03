الخطوط الجوية اليمنية تعلن استئناف رحلاتها من مطار عدن

- استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من مطار عدن بعد توقف يومين بسبب الأحداث في حضرموت والمهرة، حيث أُلغي ثماني رحلات، وحمّلت الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية. - فرضت حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى حظر جوي وبحري وبري، وأُرجع تعثر الرحلات إلى إجراءات تفتيش مسبقة من السلطات اليمنية والسعودية. - يعاني المواطنون من صعوبات في التنقل، مع إغلاق مطار صنعاء، وتفاقم الوضع الاقتصادي، رغم مبادرات لتحريك العملية السياسية وتفاؤل بعودة رحلات "صنعاء - عمّان".

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن استئناف رحلاتها من مطار عدن الدولي، ابتداءً من صباح غدٍ الأحد، بعد يومين من التوقف شهدت فيهما إلغاء نحو ثماني رحلات، بسبب الأحداث المتصاعدة التي تشهدها حضرموت والمهرة شرقي اليمن، إذ كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد حمّلت المجلس الانتقالي الجنوبي التسبب في توقف الرحلات وإغلاق المطار الوحيد العامل في البلاد.

وتزامن ذلك مع توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة، وذلك بعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على مطار ومدينة سيئون من قبضة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووصلت أزمة السفر والنقل الجوي في اليمن خلال اليومَين الماضيَين إلى ذروتها مع توقف رحلات المشغل الوطني الوحيد الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي على إثر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بفرض حالة الطوارئ في أراضي الجمهورية كافّة لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، إذ شمل قرار إعلان حالة الطوارئ فرض حظر جوي وبحري وبري على الموانئ والمنافذ كافّة باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

وبحسب وزارة النقل في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، فإنّ تعثر الرحلات في مطار عدن، جاء نتيجةً لقرار مشترك من السلطات الحكومية اليمنية المعنية والمملكة العربية السعودية بفرض إجراءات تفتيش مسبقة للرحلات والمسافرين، إذ أرجأ مواطنون في صنعاء تحركهم باتجاه عدن للسفر من المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في اليمن بعد ما علموا بتعثر الرحلات وتوقفها وعدم وجود أي توضيحات حول مصيرها أو مصير الرحلات المجدولة للفترة القادمة وسط مطالبات بإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي.

معاناة المواطنين

قال المواطن جمال عبدالقادر، لـ"العربي الجديد"، إنه أرجأ تنقله إلى عدن اليوم بعد ما علم ما جرى، "إذ كان عليه الانطلاق إلى عدن ظهر أول أمس الخميس برفقة والديه والمبيت هناك للسفر في اليوم التالي من مطار عدن"، في حين يختلف الأمر بالنسبة للمواطن عبدالله السلامي الذي بحسب حديثه "أوقف إجراءات شراء تذكرة سفر للذهاب إلى الأردن للعلاج حيث وصلت حالة الصحية إلى مرحلة حرجة للغاية ويطّلب سفره للعلاج خارج اليمن".

ويعتبر مطار عدن الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في اليمن، ويستخدمه جميع المواطنين اليمنيين بعد إغلاق مطار صنعاء بسبب قصف العدوان الإسرائيلي خلال الفترة الماضية الذي دمر 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، متسبباً بأزمة معاناة واسعة تفوق قدرات الناقل الوطني واليمنيين على تحملها.

وتأتي هذه التطوّرات غير المسبوقة في اليمن بعد أن كانت قد ظهرت العديد من المبادرات لتحريك العملية السياسية باتجاه حلحلة التعقيدات في الملف الاقتصادي على المستوى النقدي والمالي والمصرفي والنفطي، وقضية الموانئ والاستيراد، والأهم ما يتعلق بالنقل الجوي، مع توقف تشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء، إذ كانت هناك جهود واسعة تشهدها اليمن وضغوط متزايدة تتعرض لها الخطوط الجوية اليمنية لدفعها باتجاه إعادة رحلة "صنعاء - عمّان" التي يسود تفاؤل كبير بعودتها على إثر هذه التطورات التي تشهدها عدن وحضرموت ومختلف المحافظات الواقعة في نطاق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.